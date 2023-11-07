«Нос в потолок, титьки через порог»: 6 неожиданных фактов о Бабе-яге

7 ноября 1903 года родился артист Георгий Милляр, прославившийся как исполнитель нечистой силы в советском кино. Он играл Кощея Бессмертного, Чудо-Юдо и, конечно, Бабу-ягу. В честь юбилея артиста собрали интересные факты о последнем сказочном персонаже.

Яга — это не имя

Согласно большинству гипотез, слово «яга» связано с обозначением неприятных и пугающих вещей. Например, лингвист Макс Фасмер в своем «Этимологическом словаре» приводит значения этого слова в разных языках, среди которых можно увидеть такие, как «ведьма, волосатая гусеница», «опасная», «злая баба» . Историк Владимир Петрухин связывал «ягу» с праславянским словом, обозначающим змей и других гадов .

В общем, если даже и рассматривать слово как имя собственное, получится что-то вроде Злодеуса Злея, то есть что-то очевидно мрачное, пугающее и неприятное.

Роли Бабы-яги

Фольклорист Владимир Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки» писал, что Баба-яга — персонаж, трудный для анализа, поскольку его детали в разных сказках не всегда соответствуют друг другу.

В одних, например, мы видим, ягу-дарительницу , к которой приходит герой, чтобы узнать путь и получить коня, в других появляется яга-похитительница , которая крадет детей, чтобы их изжарить, а в третьих яга выступает как воительница , которая прилетает к героям, чтобы, например, вырезать у них из спины ремень.

Баба-яга и царство мертвых

По мнению Проппа, образ Бабы-яги как сказочного проводника может быть напрямую связан с древними обрядами инициации, в ходе которых юношей вводили в родовое объединение.

Одним из его этапов нередко становились символические смерть и воскрешение, что и сохранили сказки.

Неслучайно изба Бабы-яги служит способом перехода из мира живых в мир мертвых: это подтверждает и приветствие «фу, фу, фу, русским духом пахнет» (люди из мира живых имеют другой запах), и описание избы, больше похожей на гроб — «впереди голова, в одном углу нога, в другом другая, нос в потолок врос» и «костяная нога», то есть нога скелета.

Женское начало Бабы-яги

Пропп обращает внимание, что во многих сказках у Бабы-яги имеются четкие половые признаки вроде «Яга Ягишна, Овдотья Кузьминишна, нос в потолок, титьки через порог». При этом мужа или детей у нее нет, зато есть свита из зверей, которые готовы ей помочь. Фольклорист пишет:

«Она всегда старуха, причем старуха безмужняя. Яга — мать не людей, она — мать и хозяйка зверей, притом зверей лесных. Яга представляет стадию, когда плодородие мыслилось через женщину без участия мужчин».

Позже он отмечает, что с появлением земледелия все «лесные» верования стали связаны с нечистой силой. Возможно, именно поэтому мать и хозяйка зверей, помогающая пройти испытание, со временем превратилась в ведьму, затаскивающую детей, чтобы съесть.

В России есть музей Бабы-яги

Тренд на вотчины, терема и резиденции сказочных героев не обошел и Бабу-ягу. В 2004 село Кукобой Ярославской области было объявлено родиной сказочной старухи, в Кукобое открыли ее музей, включая знаменитую избушку, а 26 июня стали отмечать день рождения.

Баба-яга в Голливуде

Персонаж славянского фольклора несколько раз попадал в голливудские фильмы. Один из самых известных — короткометражный мультфильм «Баба Яга» (Baba Yaga), где героиню озвучивает Кейт Уинслет.

Также сказочная старушка фигурирует в качестве второстепенного персонажа в фильме «Хеллбой». С ее появлением был связан казус: в оригинале Хеллбой говорит, что последний раз видел Ягу, когда та вызывала дух Сталина, но в российском прокате при переводе его заменили на дух Гитлера, что заметили некоторые зрители.