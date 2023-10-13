Распятие Христа и число Духов Зла. Правда или вымысел эти факты о пятнице и цифре 13?
Вспомните суеверия о самой «мистической» дате
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Кадр из фильма
Сегодня пятница, 13-е – этой даты опасаются многие суеверные люди. При этом страх вселяют не только фильмы ужасов с одноименным названием – существуют и другие убеждения в пользу мистичности «чертовой дюжины» и дня недели перед выходными. Правда или вымысел эти факты о пятнице и числе 13? Проверьте свои знания или интуицию в тесте «Газеты.Ru».