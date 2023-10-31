Что делать, если осенью выпадают волосы

С наступлением холодов многие жалуются на выпадение волос. Оно может происходить из-за «компресса» из головных уборов, недостатка витаминов и осенней хандры. «Газета.Ru» узнала у врача-терапевта Яны Назаренко и трихолога Марии Лапиной, когда нужно беспокоиться из-за потери волос и как сохранить шевелюру здоровой и красивой.

Почему осенью выпадают волосы

Яна Назаренко, врач-терапевт, заведующая отделением в поликлиниках МЕДСИ «Федосьино» и «Татьянин парк», рассказывает, что волосы удивительно капризны и реагируют на все: смену погоды, стресс, плохое питание, гормональные перестройки.

«Им не нравится пронизывающий ветер, яркое солнце, «компресс» из головных уборов. Даже жесткие расчески и атласные наволочки вызывают у них протест — пряди становятся ломкими, секутся и путаются», — объясняет эксперт.

С наступлением холодов женщины замечают, что на расческе и в сливе душа остается непривычно много волос, а прическа теряет густоту, пышность и блеск. Это неизбежно беспокоит, ведь поредение волос само по себе неприятно. Кроме того, многие опасаются серьезных проблем со здоровьем, которые могли вызвать активный волосопад.

«Секрет волосопада кроется в особенностях цикла развития волосяных луковиц. В норме до 90% всех волос на голове находятся в фазе анагена — активного роста, который продолжается в среднем от 2 до 5 лет. Эти волосы сильные и крепкие, они никогда не выпадают.

Оставшиеся 10% приходятся на промежуточную стадию (катаген) и стадию покоя (телоген). Телогеновая фаза длится несколько месяцев и завершается выпадением волоса, после чего на его месте начинает расти новый», — рассказывает врач.

Осенью, по словам медика, соотношение меняется в пользу телогена. Большое количество спящих луковиц объясняют снижением уровня ультрафиолета, резким похолоданием, сильными ветрами и другими неблагоприятными факторами.

«На потерю волос также влияет уменьшение в рационе свежих овощей и фруктов», — продолжает Назарова.

Она называет и другие факторы:

• авитаминоз и недостаток питательных веществ;

• замедление метаболизма;

• неправильное питание;

• инфекционные и простудные заболевания, которые лечатся сильнодействующими лекарствами, антибиотиками;

• недостаточная выработка витамина D из-за уменьшения количества солнечных дней;

• осенняя хандра, стрессы и так далее.

Мария Лапина, амбассадор Avon, практикующий дерматолог, косметолог и трихолог, отмечает, что в день может выпадать 50-150 волос. По ее словам, это является нормой.

«Однако, если вы понимаете, что теряете больше волос — обратитесь за помощью к трихологу», — советует эксперт.

Еще один врач, который может найти причину внезапного волосопада — эндокринолог. Потеря волос иногда говорит о проблемах с щитовидной железой.

Как предотвратить потерю волос

Как отмечает Лапина, осенью домашний уход за волосами должен состоять из нескольких этапов:

• Первый: интенсивное очищение кожи головы с помощью шампуня или пилинга 1-2 раза в неделю. Это важно, чтобы предотвратить появление жирности, зуда и перхоти.

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Помните, что голову нужно тщательно мыть дважды: первый раз нанести шампунь, массировать именно корни волос и кожу головы, затем смыть. Потом повторить ту же процедуру второй раз. Не нужно распределять шампунь на кончики волос — для их очищения достаточно той пены, которая стекает с корней.

• Второй: укрепление кончиков, чтобы они были более гладкими. Это важно для профилактики секущихся кончиков, а также для более легкого расчесывания. Для этих целей подойдет средство с аргановым маслом.

• Третий: лосьоны, тоники или ампулы для стимуляции роста волос, которые лучше подбирать вместе с трихологом.

Назаренко называет еще несколько лайфхаков, которые помогут справиться с выпадением.

«Мойте волосы по мере загрязнения — если вы часто используете средства для стайлинга, смывайте их каждый раз после применения. Во время мытья не трите сильно голову, а аккуратно массируйте круговыми движениями. Вымытые волос легонько промокните полотенцем и оставьте высыхать.

Лучше реже использовать фен, позволяя волосам высохнуть естественным путем. В случае, когда девайс необходим — держите прибор как можно дальше от волосяного покрова, направляя струю воздуха сверху вниз», — рекомендует эксперт.

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Она обращает внимание и на то, как надо расчесывать волосы: лучше делать это перед мытьем, а не после. Для облегчения расчесывания можно использовать кондиционер или маску.

На здоровье также влияют аксессуары: необходимо реже использовать резинки и заколки и избегать тугих причесок.

Что поможет укрепить волосы

Врач-терапевт Яна Назаренко перечислила простые правила, которые помогут избежать потери шевелюры:

• Добавьте в рацион нежирное мясо, сыр, рыбу, орехи, овощи в любом виде, фрукты;

• По возможности откажитесь от рафинированных продуктов, сладкого, соленого и копченого, — они повышают уровень выработки себума (кожного сала), что нередко становится причиной потери растительности на голове;

• Пейте достаточное количество воды в чистом виде. Потребление чая и кофе лучше сократить до одной чашки в день;

• Тщательно ухаживайте за волосами и кожей головы.

Не следует забывать про эффективные методы косметологии, которые поддержат волосы в сложный период межсезонья и минимизируют их выпадение. Среди них, например, массаж — причем не важно, ручной или аппаратный, главное, чтобы его выполнял профессионал.

«Еще хорошо помогает криотерапия (косметологическая процедура с применением холода). Она активизирует луковицы, находящиеся в стадии покоя, и улучшает обменные процессы в коже головы», — объясняет медик.

Лазерное лечение также помогает разбудить спящие волосяные фолликулы и ускорить рост волосков.

Отдельно Назаренко отмечает эффект инъекционных методов лечения:

«Мезотерапия — инъекции с комплексом аминокислот, пептидов, витаминов и минералов насыщают кожу головы полезными веществами, которые жизненно необходимы для роста и развития волосяных луковиц. Плазмотерапия — инъекции собственной обогащенной тромбоцитами плазмы стимулируют микроциркуляцию и снабжают волосяные луковицы необходимыми ростовыми факторами, чтобы повысить густоту и качество волос».

Лапина добавляет, что для стимуляции роста волос подойдут специальные девайсы, которые улучшают микроциркуляцию кожи головы.

«Можно использовать физиотерапевтический аппарат Дарсонваль — и регулярно стимулировать кожу головы им. Из-за воздействия высокочастотного электрического разряда раздражаются нервные окончания, рецепторы кожи. Ответом на раздражение становится вазомоторная реакция организма — расширяются сосуды, повышается венозный тонус, улучшаются процессы микроциркуляции, трофики тканей (клеточного питания. — «Газета.Ru»), регенерация», — резюмирует эксперт.