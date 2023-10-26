«Жить в богатстве, но без чувств я бы не смогла». Истории про рай в шалаше

В TikTok завирусился новый тренд: блогеры выкладывают фото интерьеров в панельных домах с вопросом: «Готовы ли вы жить с любимым, но в таких условиях?». Мы поговорили с героинями, которые были счастливы в отношениях, несмотря на финансовые трудности.

Марина, 35 лет, про странную половую жизнь

— Мой опыт показывает, что рай в шалаше возможен, но огромное значение имеет, что было до этого. Когда я познакомилась с будущим мужем, то жила в студенческом общежитии: комната на пять человек, тараканы, обои, которые отстают от стен. Сергей снимал старую двухкомнатную квартиру с тремя однокурсниками: такую, где вечно на полу спят непонятные люди после вечеринки, а в холодильнике есть разве что выдохшаяся бутылка пива.

Когда мы поняли, что у нас серьезные отношения, то решили жить вместе. Нашли самую дешевую квартиру в пригороде. Там текли трубы и почти не было мебели, мы спали на купленном на последние деньги матрасе, на нем же и ели, поскольку стола тоже не было. Подруги шутили, что у нас постоянная половая жизнь. Но по сравнению с прежними условиями это все равно был рай.

Через полгода мы устроились на работу. Богаче не стали, но зато можно было не брать деньги у родителей. Из экономии мы ездили зайцами на электричках, питались лапшой быстрого приготовления, но все это казалось игрой, веселой и авантюрной. Оборачиваясь назад, понимаю, что это был один из самых счастливых периодов моей жизни.

Потом, конечно, наступило время финансовой стабильности, а много лет спустя мы развелись по причинам, никак не связанным с деньгами. Те годы до сих пор вспоминаю с нежностью.

Ирина, 37 лет, про болгарский перец

— С Димой я познакомилась после целой череды тяжелых и болезненных романов. Думаю, он стал наградой за все мои слезы. Я получала любовь, заботу, вот только с деньгами было не очень хорошо. Мы жили в квартире его родителей вместе с его братом, который всячески портил мне жизнь.

Например, специально начинал курить при мне прямо в комнате, зная, что у меня начнется жуткий приступ аллергии. При Диме он вел себя нормально, поэтому я после работы ждала мужа в метро, чтобы не приезжать раньше.

Так мы жили три года, отказывая себе во всем, чтобы накопить на первый ипотечный взнос. Дима написал программу, которая помогала нам планировать бюджет, чтобы быстрее накопить. Пришлось отказаться от всего, кроме самого необходимого, даже от сладкого.

Квартиру выбрали маленькую, в плохом районе, с окнами, выходящими на дорогу. Родилась дочка, денег стало еще меньше. Однажды ко мне в гости приехала мама и привезла болгарский перец, который я очень любила, но не покупала, потому что дорого. Я сидела и плакала.

Сейчас у нас все хорошо: есть и хорошая квартира, и деньги на отдых. Я очень благодарна Диме и уверена, что через бедность можно пройти, если любишь своего партнера, веришь ему и видишь, что он старается. А без любви в богатстве я бы не смогла. У меня есть такие знакомые, и они не выглядят счастливыми. Деньги, если напрячься, всегда можно заработать, а найти любовь куда сложнее.

Маша, 42 года, про дорогое кафе

— Как ребенок, воспитанный на классической литературе, я имела очень идеалистические представления об отношениях: брак только по любви, а все остальное не имеет значения. Ролевыми моделями для меня были Джейн Эйр и жены декабристов.

Практически сразу после института я вышла замуж по огромной любви и через год родила. Мои подруги делали карьеру, брали кредиты на машины, искали первый взнос на ипотеку, а я жила в крошечной двушке с ребенком, родителями мужа и его младшим братом.

Я сидела в декрете, муж учился в аспирантуре, работал, но зарплата была очень и очень скромной. Денег хватало на самые простые продукты и недорогую одежду.

Помню, как встречалась с однокурсницами в кафе и врала, что накануне отравилась, поэтому буду только чай. Есть хотелось ужасно, но не могла себе позволить даже пирожок.

Позже родители мужа получили небольшое наследство, купили старую хрущевку и разрешили нам там жить. На ремонт и новую мебель денег не было, купили с рук самую дешевую разваливающуюся, родом из СССР.

Была ли я счастлива? Каждую минуту: я наслаждалась незатейливым бытом, родительством, тем, что рядом любимый мужчина. Освоила борщи из суповых наборов и второе из субпродуктов, нашла недалеко от дома ремонт обуви и одежды.

Хватило этой радости на десятилетия: через два года я начала подрабатывать удаленно, еще через два вышла на неплохую работу, у мужа тоже стало лучше с деньгами.

Не знаю (и знать не хочу), смогла бы я сейчас пережить безденежье так оптимистично, но что в отношениях любовь важнее денег, считаю до сих пор.

Кстати, интересный факт: после института замуж почти одновременно со мной вышли несколько подруг. Одна въехала с мужем в новую «трешку» в Подмосковье, подарок родителей. Другая — в двушку в центре Москвы, подарок бабушки. Третья, беременная, жила нелегально в общежитии аспирантов, в комнате, которую муж делил с приятелем. Брак сложился только у нее и у меня, а первые два распались.

Юля, 35 лет, про потребность любить

— Я в браке 14 лет, у нас с мужем двое детей. Все эти годы мы живем очень скромно, буквально от зарплаты до зарплаты, а на мебель, ремонт или бытовую технику приходится брать кредиты.

Свое жилье появилось только через семь лет брака, до этого была только комната в доме свекрови, где жили еще два брата мужа с семьями и детьми. Потом взяли кредит, вложили материнский капитал, мои родители помогли с деньгами.

Но при этом я считаю себя счастливым человеком, разве что за исключением каких-то нюансов. Мне важно, чтобы мои отношения с мужчиной были гармоничными, чтобы он поддерживал меня, и чтобы мы могли вместе над чем-то смеяться взахлеб.

Если это есть, деньги отходят на десятый план. Жить в богатстве, но без чувств я бы не смогла. Мне очень важно любить самой, иначе я просто потухну. А еще я считаю, что проблемы с финансами учат людей компромиссам и взаимопониманию.

Арина, 36 лет, про семерых кошек

— Первый опыт бедной жизни оказался для меня негативным: в 18 лет я поссорилась с родителями и ушла жить к тогдашнему молодому человеку, сменив свою уютную чистую квартиру на подобие притона. Отец и мать возлюбленного беспробудно пили, иногда делая перерывы, чтобы пойти работать на завод или в магазин, дома жили семь (!) некастрированных котов и нестерилизованных кошек, и стоял соответствующий запах.

Плюс — дом давно требовал ремонта, в подъезде валялись шприцы и пластиковые бутылки с дырами.

Долго я там не протянула: все же учеба в МГУ и имидж хорошей девочки с таким жилищем не сочетался даже во имя великой любви. Потом случился неудачный короткий брак и тяжелый развод, после которого я встретила мужчину, спортивного, активного, заботливого. Он принял меня со всеми травмами прошлого и поддержал.

Он жил с родителями, я тоже, когда отношения стали серьезными, решили жить у меня. Наша пара обосновалась в трехкомнатной квартире, где кроме нас жила бабушка с деменцией, мама, папа, кошка и кот. Я доучивалась в университете и подрабатывала за копейки, его оклад тоже был небольшим.

В нашей жизни не было такси, брендовой одежды, регулярных выходов в кафе и отдыха на престижных курортах. Но зато была любовь, планы пожениться, совместные поездки на велосипедах, тусовки у друзей, прогулки по супермаркету и шашлыки на даче.

Мама болела раком и проходила лечение, на это тратилось много денег, поэтому я старалась не нагружать родителей покупкой продуктов. С удовольствием готовила сама: домашняя выпечка, чтобы не тратиться на сладости из магазина, субпродукты, простая домашняя еда без изысков. Мне всего было достаточно, потому что будущий муж буквально носил меня на руках.

Я общалась с людьми из разных кругов, в том числе намного более обеспеченных, но меня мало волновало мое материальное положение и уж точно я не винила в нем своего мужчину.

У меня был заботливый любящий партнер, секс почти каждую ночь и милые совместные селфи. И каждый день я ловила себя на мысли, что счастлива и свечусь. Особенно — в контрасте с тяжелым прошлым. Если честно, сейчас я с недоумением смотрю на себя того периода, настолько мы были отчаянны и беспечны.

«Живые» отношения — гораздо более надежная база и для достижений в том числе

Майя Поддубная, клинический психолог, психотерапевт, преподаватель «Психодемии» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education), рассказала, насколько перспективна идея «рая в шалаше».

По словам специалиста, на примере этого тренда можно наблюдать отражение сразу нескольких значительных изменений в обществе за последние три года.

«С 2020 года мир живет в условиях неопределенности, и отношения внутри общества также неизбежно меняются. Если до пандемии стремительно развивалось так называемое «нарциссическое общество», которым управляют достижения и успех — преимущественно финансовый — то сейчас люди стали обращать больше внимания на важность собственного внутреннего состояния и качества отношений. Благодаря популяризации психологии вырос уровень психологической грамотности, услуги психолога также стали доступнее и понятнее», — рассказала специалист.

По ее словам, поколение тех, кому сейчас 35-45 лет, все еще «разгребает» последствия эмоционального и физического давления, взросления в алкогольных созависимых семьях, деструктивных семейных сценариев.

А более молодые люди — 20-25 лет — уже совершенно иначе строят отношения в паре, имея представления о том, как быть не должно.

«Понятно, что культура достигаторства также сохраняется. Однако появились и новые ориентиры на уровень жизни более высокого качества, который теперь не только про деньги, но и про отношения и способность адаптироваться к постоянным изменениям в мире.

«Живые» отношения, в которых партнеры способны договариваться, обсуждать сложности, поддерживать друг друга и успешно проходить кризисы вместе — гораздо более надежная база и для достижений в том числе.

Могу предположить, что тренд в интернете гиперболизирует именно эти тенденции в социуме. Если ты можешь поддерживать теплые отношения в скромных условиях жизни, без взаимных обвинений, не срываясь на партнера — такие отношения безопасны и комфортны, и, скорее всего, выдержат любые испытания и дальше», — рассказала эксперт.

По ее словам, это вариант демонстративного отказа от навязанной шаблонной картинки успеха, похожий на подчеркнутый отказ от покупки вещей в формате минимализма, осознанного потребления.