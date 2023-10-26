Идеи хороших костюмов на Хэллоуин-2023

С каждым годом выбор костюмов на Хэллоуин становится все разнообразней. Сегодня подобрать нужный образ можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к ретейлерам. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о самых популярных костюмах на Хэллоуин для взрослых и детей и поделились лайфхаками их создания.

История праздника и значимость костюма в этот день

Вера Илиджева, учитель истории школы №2120, рассказывает историю праздника Хэллоуин.

«На самом деле то, что нам известно под названием Хэллоуин, — это не один, а сразу три мероприятия, которые выпадают на один и тот же день и имеют много общего. Так, в западноевропейской традиции этот праздник связан с католическим Днем всех святых. Отсюда название — «All Hallows even», или «Вечер всех святых», который отмечают 1 ноября. В Латинской Америке его называют «Днем мертвых», а в Ирландии — Самайном (Samhain — «Закат лета». — «Газета.Ru»). Основное сходство в том, что во всех этих культурах ночь с 31 октября на 1 ноября посвящена мертвым», — объясняет эксперт.

Традиция наряжаться на Хэллоуин пошла от древних кельтов. У них, по словам Веры Илиджевой, 1 ноября заканчивался летний сезон, начиналась зима: «Люди считали, что в эту ночь граница между миром живых и мертвых становится невидимой, и потустороннее зло может проникнуть в каждый дом. Чтобы отпугнуть его, кельты наряжались в звериные шкуры и обматывались тканями, украшали себя безделушками, сделанными из костей животных».

С приходом христианства праздник обрел новый смысл, как день памяти святых Церкви и усопших предков.

«Постепенно празднование Хэллоуина превратилось в настоящий осенний карнавал, посвященный нечистой силе, где каждый старается перещеголять других, придумывая себе самый страшный образ, чтобы показать, что не боится потустороннего зла», — добавляет историк Илиджева.

Еще один неизменный атрибут Хэллоуина — «фонарь Джека». Тыква со свечой внутри символизирует неприкаянную душу, которая скитается между двумя мирами. Согласно легенде, такой светильник сделал фермер по имени Джек, который смог обмануть самого дьявола.

«Но, несмотря на мрачную сущность, Хэллоуин — один из самых веселых праздников, когда можно проявить безудержную фантазию и придумать костюм на разную тематику», — заключает эксперт.

Какие костюмы популярны на Хэллоуин

Традиционными костюмами на праздник считаются образы ведьм, вампиров, зомби, привидений, скелетов, а также персонажей известных фильмов ужасов, вроде «Пятница 13» и «Крик».

Однако, по мнению Ирины Камельяновой, стилиста и эксперта в области имиджа и построения личного бренда, все чаще люди выбирают костюм как средство самовыражения. Классические варианты лишь покажут, что у вас нет фантазии.

«В костюмы ведьм и вампиров обычно одеваются те, кого редко зовут на вечеринки», — комментирует Ирина Камельянова.

По словам стилиста, в Хэллоуин есть негласное правило — можно нарядиться в кого угодно, и при этом не бояться, что тебя кто-то осудит.

«Для девушек в моде смелые образы — лаковые мини-платья разных цветов, ботфорты на высоком каблуке. Можно одеться персонажем из видеоигр и фильмов. Я хорошо помню, как несколько лет назад все косплеили Джокера и Харли Квинн из «Отряда самоубийц». В этом году, по рассказам моих друзей из США, многие собираются одеться как герои фильма «Барби», — признается Ирина Камельянова.

Еще один тренд, по словам стилиста, — персонажи компьютерной игры Atomic Heart: офицер П-3, Близняшки, Баба Зина и другие.

«Хэллоуин уже давно стал праздником, где люди вправе выбирать не пугающие костюмы, а тех героев, которые им интересны: от персонажей старых фильмов до костюма червя, в который в прошлом году нарядилась Хайди Клум», — объяснила стилист.

Необязательно заказывать готовый костюм в карнавальном магазине, можно сделать его самостоятельно, используя те вещи, которые у вас есть. Например, чтобы нарядиться той же Барби, достаточно платья цвета розовой фуксии. Дополнением к образу будут аксессуары: белый парик, бижутерия, небольшая сумка.

Для образа Кена понадобятся джинсы и джинсовая жилетка. Можно также использовать парик, если цвет ваших волос отличается от первоисточника.

Чтобы повторить костюм Близняшек из Atomic Heart, можно использовать серебряно-металлическое боди или серебряный комбинезон. Сверху — надеть золотую укороченную куртку. Дополнить образ необходимо рыжим париком или использовать краску для волос, которая быстро смывается.

Парные костюмы и образы для всей компании

Стилист Ирина Камельянова говорит, что если пара выбирает образ для Хэллоуина, помимо Барби и Кена можно взять любую пару из кино — например, Кристиана Грея и Анастейшу из «50 оттенков серого», либо Беллу и Эдварда из «Сумерек».

«Если вы харизматичная пара, то советую обратить внимание на классику — Дракулу и невесту Дракулы. Мужчина в таком случае должен нарядиться в белую рубашку, красную жилетку и брюки, обязательно не забыв про плащ и вампирские клыки, а девушка — в пышное белое платье», — комментирует стилист.

Если говорить о костюмах на компанию, то тут в моде, по словам Ирины Камельяновой, не только кино и компьютерные игры, но и мемы.

«Недавно видела, как люди в одном офисе нарядились в мемы. Один парень пришел в костюме Ди Каприо из «Великого Гэтсби» с бокалом в руках. Второй — в костюме лягушонка Пепе. Эта классная идея, если у вас планируется вечеринка на работе», — объясняет эксперт.

Также можно одеться персонажами сериала «Офис» — тогда будет достаточно белого верха и черного низа.

Как сделать костюм своими руками

Вот несколько вариантов костюмов, которые можно смастерить самостоятельно.

Медсестра

Кроме халата, понадобится красная ткань, белые тапки (или кеды), несколько дощечек и пластиковая труба, скотч и бутылка с красной водой. Для начала необходимо выбрать белый халат. После примерки, его нужно подогнать под фигуру, аккуратно подшив мелкими стежками.

Из красной ткани вырежьте полоски, из них сформируйте кресты и пришейте к халату.

Одну из дощечек распиливаем пополам — все детали соединяем в виде крестовины, в ее центре сверлим отверстие, по диаметру совпадающее с диаметром трубы. Затем вставляем пластиковую трубку в это отверстие, на вершине трубы крепим с помощью скотча бутылку с газировкой.

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Можно также добавить к образу прозрачную сумку, в которой будут лежать запутанные бинты, вата, пузырьки без лекарств.

Летучая мышь

Возьмите черный зонт и разрежьте его купол пополам. С помощью черных булавок прикрепите «крылья» к плечам черной толстовки. Не забудьте про ушки — для них можно использовать черный пенопласт. Вырежьте из него пару ушей и приклейте к ободку.

Мумия

Наденьте белую футболку или лонгслив со светлыми зауженными брюками. Руки, грудь и ноги оберните туалетной бумагой или бинтами. Сбрызните вещи фальшивой кровью или пищевым красителем красного цвета.

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Привидение

Возьмите светлую кепку и отрежьте от нее козырек. Наденьте сверху простыню, отмерьте нужную длину, лишнее обрежьте. Оставьте немного материи сзади для создания эффекта полета. Маркером отметьте центр головы, обозначьте основные точки на лице. Затем прикрепите простыню к кепке, пришейте ее. Аккуратно вырежьте круги на месте глаз, а также дырку для рта.

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Скелет

Костюм можно сделать из вещей, которые есть у каждого. Понадобятся — боди, легинсы или спортивные штаны. Все должно быть черного цвета. Вырезаем из картона или белой бумаги фрагменты костей и приклеиваем их к одежде. Можно прикрепить булавками, чтобы не испортить вещи.

Клоун

Для этого костюма понадобятся комбинезон или брюки с подтяжками, обязательно яркая кофта. Не забудьте про цветной парик и поролоновый нос, который можно сделать самостоятельно — например, из мячика для пинг-понга. Для этого разрезаем мячик пополам, делаем по краям отверстия для резинки. Затем красим получившийся нос в красный цвет и прикрепляем резинку.

Образы для детей и домашних питомцев

По словам стилиста Ирины Камельяновой, детям идут многие образы: «Их можно наряжать в маленького Дракулу или Франкенштейна, но я бы посоветовала дать ребенку право выбора, потому что они иногда выдают очень классные идеи. Например, мой 4-летний ребенок недавно заявил, что хочет нарядиться злодеем из мультфильма «Леди Баг и Суперкот». Конечно, нужно дать ребенку почувствовать себя крутым, а не просто просить надеть тот костюм, который выбрали родители».

Супергерои — еще одна востребованная тема у детей на Хэллоуин. Популярны и персонажи Marvel — Железный Человек или Человек-Паук. Так, швея Татьяна Хлапова на своем YouTube-канале поэтапно рассказывает, как сделать костюм Человека-Паука.

Детям постарше интересны герои сериалов: персонаж ужастика «Уэнсдей». Для этого костюма понадобится черное платье, парик и яркий макияж смоки-айз.

Без костюма на праздник нельзя оставить и своего питомца. Образ можно как заказать в интернете, так и сделать самостоятельно — посмотрев инструкцию от блогеров.

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Например, на YouTube-канале «Сметана ТВ» блогеры рассказывают, как сшить своему питомцу костюм невесты, девочки из фильма «Звонок» и трехголового монстра.

Не забывайте про комфорт питомца. Если ему что-то не нравится, лучше подобрать удобный костюм, не сковывающий движений. Самым простым будет образ привидения, сделанный из белой простыни.