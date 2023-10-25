Как вырезать тыкву на Хеллоуин и делать из нее поделки к празднику осени

Как вырезать тыкву на Хеллоуин, чтобы получился светильник Джека, и почему именно этот плод стал символом праздника? А какие еще поделки можно сделать вместе с детьми из тыквы к празднику осени, который активно отмечается в нашей стране в детских садах и школах? Об этом «Газете.Ru» рассказали историк, дизайнер интерьеров и детский психолог.

Почему тыква стала символом празднования Хеллоуина

Традиция вырезать тыкву на Хеллоуин возникла в далеком прошлом и связана с кельтами. Об этом рассказал Кирилл Клопков, магистр истории, координатор и преподаватель Филипповской школы Онлайн:

«Древние кельты отмечали свой праздник – Самайн (позже он стал известным как Хеллоуин). Люди в те времена верили в мистические явления и духовное взаимодействие между миром живых и загробным миром. Кельты приносили жертвы (например, животных) духам умерших, чтобы заручиться их защитой от злых духов в преддверии зимы. Позже жертвы стали более «мирными»: внимание переключилось на плоды сельской местности – так появились и тыквы. Считалось, что они являются священными плодами и способны притягивать добро.

Кельты начали вырезать лица на тыквах и ставить в них свечи, чтобы создать светящиеся фонари, отпугивающие злых духов».

Позже такой фонарь стали называть «светильник Джека» в честь вымышленного персонажа, который по одной из версий легенды не мог попасть ни в рай и ни в ад, поэтому бродил по земле, освещая себе путь тлеющим угольком, брошенным в пустую тыкву.

«Традиция вырезания тыкв пришла в Америку вместе с ирландскими иммигрантами (в XIX веке была большая волна иммиграции). Здесь тыква быстро стала неотъемлемой частью Хеллоуина, а ее «лица» превратились в символы праздника. Таким образом, этот плод из средства защиты от духов перешел в разряд праздничных украшений и атрибутов веселья», – объяснил Кирилл Клопков.

Как сделать светильник Джека (фонарь Джека) из тыквы

Как выбрать тыкву для фонаря Джека? Елена Карельская, дизайнер интерьеров, рассказала, что для эффектного результата тыква должна быть определенного размера и формы:

«Обращаем внимание на большие шарообразные плоды. Пожалуй, это главное условие. Если не удается найти тыкву, похожую на шар, то берем активно вытянутую. Рекомендую уже на этапе выбора тыквы подключить к процессу своих детей. Можно вместе фантазировать, каким получится фонарь Джека».

Дизайнер уточнила, что перед тем, как начинать вырезать лицо, важно определиться, как оно будет выглядеть – какой формы сделать глаза, нос и рот.

«Мордочку вовсе не обязательно придумывать самому – варианты можно поискать в книгах или интернете и вырезать лицо на тыкве с помощью шаблона. Кстати, поиск подходящего рисунка я бы полностью доверила ребенку, но заранее стоит обсудить выражение «лица». Каким оно будет – суровым или веселым?»

Как вырезать тыкву на Хеллоуин своими руками, чтобы получился домашний светильник Джека? Елена Карельская порекомендовала сначала удалить ложкой все внутренности тыквы, а потом на лицевой стороне с помощью шаблона нарисовать на тыкве глаза и нос по намеченным линиям.

«Для творческих ребят это станет настоящим приключением, взрослому останется только поддержать юного художника. А вот с ножом я рекомендовала бы работать только взрослым. По контуру вырезаем рисунок. Только нож предварительно важно заточить – это одно из основных условий хорошего результата», – уточнила дизайнер.

Карельская отметила, что саму тыкву можно раскрасить пищевыми красителями (для этого есть аэрозольные краски в баллончиках), а можно добавить декор, слепленный из кондитерской мастики.

Благодаря вставленной внутрь свече фонарь Джека будет светиться. Однако до определенного возраста родители не позволяют детям брать зажигалку или спички. Дизайнер интерьеров предложила альтернативу:

«Можно не ставить внутрь тыквы свечку, а заменить ее еще одной тыквой меньшего размера с другим рисунком. Получится оригинальная композиция. Другой вариант: большую тыкву наполнить маленькими по несколько сантиметров в диаметре, но в этом случае разрезы глаз и рта должны быть большими, чтобы миниатюрные тыковки легко просматривались».

Елена Карельская предложила выбрать для готовой тыквы центральное место в доме, например стол в гостиной, альтернативная зона – подоконник.

Поделки из тыквы на праздник осени

Вариантов поделок и украшений из тыкв очень много, и это необязательно светильник Джека.

Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники, рассказала, что тыквы сами по себе могут стать отличным украшением к празднику осени.

«Можно вырезать на них разные смешные мордашки, приделать к ним ручки и ножки, надеть шапку и получить любого персонажа.

Кроме того, для поделок и украшений можно использовать тыквенные семечки: они плоские, легко приклеиваются к поверхностям. Их можно красить, а потом складывать из них картины. В детском саду мы часто мастерим домики из тыкв: вырезаем небольшие окошки и двери, делаем крыши, украшаем, расписываем, «населяем» эти домики «жителями» из шишек и желудей. Иногда интересные поделки приносят и родители: однажды у нас была настоящая yellow submarine из кабачка».

Детский психолог подчеркнула, что такие интерактивы очень полезны для детей, так как ребенок получает возможность познакомиться с разными природными материалами и развить сенсорные ощущения.

«Мы также устраиваем кукинг-классы, где дети пробуют продукты на вкус. Например, из тыквы мы делаем цукаты или тыквенный суп. Многие начинают есть тыквенный суп как раз после таких классов, потому что появляется ассоциация с реальным продуктом», – отметила Наталия Дербенева.

Психолог упомянула и о минусе поделок из тыквы – без сердцевины они хранятся намного хуже:

«Через неделю в теплом помещении вокруг такой поделки появляются мошки. Если вы хотите, чтобы ваша тыква стояла дольше, просто не вырезайте у нее сердцевину».