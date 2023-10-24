Идеи для макияжа на Хеллоуин-2023

Гример и визажисты рассказали «Газете.Ru» о самых популярных макияжах на Хеллоуин и о том, как создать образ в домашних условиях, используя пластический грим и декоративную косметику.

Что понадобится для создания макияжа

Макияж на Хеллоуин могут делать как визажисты, так и гримеры. При этом набор материалов у каждого специалиста разный.

Так, гример Елена Гайсина говорит, что визажисты обычно ограничиваются декоративной косметикой — тенями, помадами, подводками темных оттенков. Максимум, что они могут использовать для создания устрашающего образа, — искусственную кровь. В то время как гримеры применяют специализированные воски, двухфазные силиконы прямого действия — их сразу же накладывают на лицо или часть тела, чтобы создать эффект раны или шрама.

«Существуют разные продукты для гримеров, например, 3D-материалы, которые нагревают, наклеивают на тело, а затем раскрашивают», — объясняет Гайсина.

Визажист и бьюти-эксперт Евгения Яренских добавляет, что визажисты, работая над образом для Хеллоуина, применяют аквагрим или театральный грим.

«Обычно перед нанесением макияжа я спрашиваю клиента о том, как он будет проводить вечер. Если планируется долгая вечеринка с танцами до утра, тогда, конечно, аквагрим не подойдет, а стойкий театральный грим точно справится со всеми задачами», — рассказывает эксперт.

Звездный визажист Захар Гринов для создания красивого и одновременно «ужасного» макияжа на Хеллоуин обычно использует тональный крем, румяна, тушь, тени, помады, карандаши и кисти. Специалист рекомендует выбирать косметику с яркими и насыщенными цветами, которые будут соответствовать образу: «Хотите быть вампиром? — Тут точно не обойтись без красной палитры! Предпочитаете быть ведьмой? — Присмотритесь к зелеными фиолетовым оттенкам. Все зависит от границ вашего образа и вашей фантазии».

close 100% 1. Компактная крем-пудра для лица «СуперСтойкость» Avon

2. Увлажняющая кремовая губная помада «Ультра» Avon

3. Палетка теней для век Wonderland Avon

4. Водостойкая тушь для ресниц Essence

5. Лайнер от Catrice

6. Тени-карандаш для век «СуперСтойкость» Avon Пресс-службы брендов

Как подготовить кожу перед макияжем

Анна Карташова, визажист, создатель и креативный директор Annbeauty, отмечает, что для создания нового образа необходимо, в первую очередь, подготовить кожу: «Воспользуйтесь очищающими средствами: пенкой, гелем или молочком для умывания. Затем нанесите тоник, чтобы восстановить ph-кожи (кислотно-щелочной баланс, благодаря ему кожа сохраняет эластичность, нормальную выработку себума и защитные свойства. — «Газета.Ru»). Потом увлажните лицо — сывороткой или кремом».

Карташова рекомендует наносить увлажняющее средство в малых количествах — иначе можно «утяжелить» кожу.

«Если вы переусердствуете с сывороткой, на коже появится эффект слоеного пирога — макияж будет смотреться грязно», — рассказывает эксперт.

Визажист Евгения Яренских добавляет, что за день до макияжа лучше сделать легкий пилинг или скрабирование, а затем нанести маску для увлажнения — подойдут также тканевые маски.

Бьюти-эксперт отметила, что в день макияжа необходимо нанести специальную базу.

«Если, например, у вас жирная кожа, то нужен продукт, сужающий поры», — заключила Яренских.

Макияж в стиле классических персонажей Хеллоуина

По мнению гримера Елены Гайсиной, самыми популярными образами на Хэллоуин считаются черепа, тыквы, ведьмы, зомби, вампиры. Эксперт отмечает тенденцию, когда девушки просят сдвоенный образ: одна половина лица с красивым макияжем, вторая — стилизованная под определенного персонажа.

close 100% 1. Мерцающий карандаш для глаз Avon

2. Фиксирующая пудра Essence

3. Помада для губ Catrice

4. Помада для губ Essence

5. Водостойкий карандаш для глаз Catrice

6. Водостойкий лайнер Catrice Пресс-службы брендов

В зависимости от героя есть правила, которым нужно следовать.

«Если мы создаем вампира, то обязательно должно быть: выбеленное лицо, взъерошенные брови, линзы. Все это делается либо с помощью декоративных продуктов, например, пудры или тонального крема светлого тона, либо с помощью профессионального грима», — рассказывает Гайсина.

Необходимый атрибут в образе вампира — клыки. Гример может использовать как накладные зубы, так и сделать их самостоятельно.

«Для создания клыков используется полиморфус в виде капель. Материал разводят в горячей воде и затем формируют клык поверх человеческого. Главное не переборщить с длиной, чтобы клиент мог спокойно общаться, пить, есть, не выходя из образа», — рассказывает гример.

Для макияжа зомби Елена Гайсина часто использует латекс — он позволяет создать эффект сгнившей кожи.

Еще в последнее время, по словам гримера, популярны образы героев из недавно вышедших фильмов — например, Джокер и Харли Квинн, а также главный злодей фильма «Оно», клоун Пеннивайз.

«Для создания макияжа Джокера обычно мы используем специальные накладки с «эффектом рваного рта», — объясняет гример.

Образ Харли Квинн можно создать с помощью декоративной косметики или театрального грима. Главное использовать яркие оттенки — особенно в макияже глаз.

close 100% 1. Помада Annbeauty

2. Палетка теней Annbeauty

3. Румяна Annbeauty

4. Палетка «Черная Москва» RBG

5. Помада RBG

6. Лайнер RBG Пресс-службы брендов

Макияж повышенной сложности

Гример Елена Гайсина рассказывает, что если для персонажа нужно использовать шрамы, то их создают заранее.

«Это сложная технология с использованием гипса, силиконов. При создании той или иной объемной раны важно учитывать характер ее нанесения. То есть, максимальный разрез в центре, а по краям рана узкая. Чтобы создать глубину — центр прокрашивается черным цветом, а уже потом добавляется красный цвет», — делится лайфхаками эксперт.

Нужно учитывать места нанесения раны, чтобы грим смотрелся гармонично. Ссадины и царапины, по словам Гайсиной, наносятся на скулы и лоб, опухоли или синяки — в область глаз.

Еще часто гримеры используют искусственную кровь. Здесь также есть нюансы.

«Не забывайте о том, что если создаете образ для вечеринки или какого-то мероприятия, человека надо гримировать стоя. Если макияж для фото или видео, когда герой лежит, нужно учитывать, что кровь у нас течет вниз, поэтому ее надо наносить, когда человек уже лежит в образе», — объясняет Гайсина.

Макияж, вдохновленный поп-культурой

Визажист Анна Карташова говорит о том, что трендовый макияж в стиле Барби как никогда будет актуален на Хеллоуин. Главные черты образа: изобилие розовых оттенков, выразительные глаза с густо прокрашенными ресницами, нежный румянец и яркие объемные губы.

Для создания такого макияжа, по словам Анны Карташовой, понадобятся тени для глаз в розовой гамме: «С помощью ледяного розового оттенка сделайте мерцание на веках, а по окантовке глаз нанесите и растушуйте оттенок мерло и насыщенный сливово-коричневый — это придаст особую выразительность взгляду.

Дополните макияж глаз яркими стрелками баклажанового оттенка. Нежный кукольный румянец можно создать с помощью розово-персиковых румян, а на губы нанести комбинацию розовых помад в холодной розовой гамме. Очертите контур матовой помадой в цвете джеральдин и заполните пространство внутри кремовой в модном серо-розовом оттенке. Этот микс создаст мягкий градиент и обеспечит стойкий макияж губ», — рассказывает эксперт, добавляя, что в заключении нужно закрепить образ пудрой.

Как снять макияж

Для снятия пластического грима, по словам Елены Гайсиной, существуют специальные смывки, как правило, они идут в комплекте с клеем того или иного производителя.

close 100% 1. Масло очищающее «Деликатное» для лица, Baikal Cosmetics

2. Мицеллярная вода 4Fresh

3. Гидрофильное масло Lia Craft

4. Мицеллярная Вода Cha u Kao

5. Гидрофильное масло Олеси Мустафаевой Пресс-службы брендов

«Затем макияж смывается мицеллярной водой, потом обычной водой. Не забудьте после нанести тоник и увлажняющий крем», — рассказывает эксперт.

По такому же принципу, но только без использования специальных смывок, можно удалить обычный макияж.