«Мужчины, не позорьтесь – не забирайте подарки»: Психологи и юрист – о «цене» расставания

Многие россияне сталкивались с тем, что при расставании бывшие партнеры просили вернуть им дорогие подарки. Или же оказывались по другую сторону и считали, что справедливо забрать подаренное у того, с кем уже нет отношений. Что это — жадность или разумный подход к финансам? Своим мнением поделились психологи обоих полов. А юрист объяснила, в каких случаях даритель может забрать дорогостоящую вещь обратно, а когда она остается у одариваемого.

«Оставаться «благородным» или нет – это личный выбор каждого человека»

Ольга Романив, семейный психолог:

— Первая реакция на подобный вопрос: «Как такое возможно? Это же мелочно и некрасиво!» Да, возможно, в каком-то плане это действительно выглядит недопустимо, ведь подарки – дело добровольное. Однако на ситуацию можно взглянуть под другим углом.

Допустим, в союзе мужчины и женщины только один человек зарабатывает деньги и делает второму дорогие подарки. Но в паре происходит серьезный конфликт (например, измена), и у партнера, который обеспечивал и дарил подарки, остается обида. Можно ли его осуждать за мелочность при желании вернуть действительно дорогостоящие вещи? Вопрос спорный. Стоит учесть, что человек на эмоциях начинает видеть в этом компенсацию своих переживаний.

Для второго партнера этот момент, конечно, тоже малоприятный. Но ведь фактически он этих дорогостоящих вещей не приобретал, следовательно, своего он ничего не потерял.

Если мы говорим о каких-то фамильных драгоценностях, то при расставании они должны оставаться в семье.

Однозначно при расставании стоит вести себя деликатно, уважительно и благородно по отношению к партнеру. Однако это личный выбор каждого человека: кто-то хочет оставаться благородным, а кто-то не считает нужным оставлять в руках бывшего партнера возможности к финансовому обогащению, ведь дорогостоящий подарок – это возможность перевести его в денежный эквивалент.

Если человек не работает и не планирует этого делать, то очень наивно полагать, что его партнер со временем не пересмотрит свои взгляды и не перестанет одаривать его ценными вещами. Свой доход, своя собственность – это всегда надежней любых дорогостоящих подарков. Плюс — это повышает самооценку и уверенность в себе.

«Жадный мужчина не может быть успешным»

Владимир Зуев, семейный психолог:

— Вспоминаю один случай из практики. Ко мне обратилась девушка в подавленном состоянии: полюбила парня, встречалась с ним уже более года, но ее смущала его жадность. Она всегда мечтала, чтобы ее муж был щедрым, как ее отец. Последней каплей стал незначительный конфликт, в котором он ей сказал: «Верни мне сноуборд, телефон и фитнес-карту на год». Эти слова стали последними в их отношениях.

Если вы что-то дарите, правило одно: подаренное перестает быть вашим и обретает нового хозяина. И не важно – платье это, галстук или автомобиль.

Особенно это касается мужчин, которые должны обладать ответственностью, смелостью и щедростью. Отсутствие последней является частой причиной, по которой мужчина продолжает ходить бобылем до старости. Жадный мужчина не может быть успешным мужчиной – это говорит только о зажатости и закомплексованности. Поэтому, мужчины, не позорьтесь и не забирайте подарки, это не делает вам чести.

«Иногда подарок можно вернуть даже при оформлении договора дарения»

Юлия Кремер, адвокат:

— Забрать дорогостоящий подарок можно, если не оформлялся договор дарения, а у покупателя сохранились все документы (чек, гарантия и так далее). В таком случае даритель является собственником. Например, если мужчина подарил женщине автомобиль, оформленный на себя.

Другое дело, если есть договор дарения (регулируется Гражданским кодексом РФ), где сказано, что одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право. Однако даже в таком случае подарок можно вернуть.

Для отмены дарения установлены основания.

Одариваемый совершил покушение на жизнь дарителя либо членов его семьи.

2. Создалась угроза утраты подаренной вещи. Например, человек подарил картину Ван Гога, а одариваемый убрал ее в сырой чулан либо выставил на яркое солнце. В таком случае есть все шансы забрать подарок обратно.

Отмена сделки дарения возможна только через суд и зависит от возможности предоставить убедительные доказательства. Однако стоит отметить, что на практике сделать это достаточно непросто. А если желание вернуть подаренное появилось только из-за обиды, то суд не встанет на сторону дарителя.

Что касается дорогостоящих украшений, то наличие чека не гарантирует дарителю возврат подарка. К примеру, девушка носила кольцо с бриллиантом и в какой-то момент потеряла его. При этом доказать, говорит она правду или нет, почти невозможно.