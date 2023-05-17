«Невозможно сразу после секса начать дружить»: сексолог и психолог – об общении с бывшими

В то время пока одни пары после расставания не хотят общаться даже при наличии детей, другие – продолжают ходит друг к другу в гости и даже знакомят со своими новыми партнерами. В каких случаях можно общаться с бывшими, а в каких – категорически нет? Об этом «Газете.Ru» рассказали сексолог и психолог.

«Общаться с бывшими можно при обоюдном осознании, что вы друзья, а не любовники»

Екатерина Захаренкова, сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets:

– Общаться с бывшими можно в нескольких случаях:

1. Если у вас есть общие дети. Здесь общение не только возможно, но даже желательно. Ребенок учится взаимодействовать с миром через призму родителей, и главная задача родителей — сделать эту призму максимально адекватной независимо от того, кем вы приходитесь друг другу. Потому что в данном случае вы оба несете ответственность за психологическое здоровье ребенка, за формирование его личности. Речь не идет о дружбе и постоянном общении. Здесь важно остаться родителями и людьми, которые когда-то приняли решение дать жизнь новому человеку.

2. Если вы расстались потому, что в какой-то момент оба поняли, что друг другу действительно друзья, а не любовники. Такое бывает редко, но бывает. Главное — не путать с сексом «по дружбе». В данном случае, наоборот, полностью отсутствует сексуальное притяжение. Обычно такая дружба случается, когда у вас уже есть другие отношения, но в них не хватает духовной близости. Если всех это устраивает, то ничего плохого в этом нет.

3. Если вы общаетесь с бывшими, чтобы закрыть гештальт. Такое тоже бывает. Когда, например, вы сталкиваетесь с тем, что не можете построить новые отношения и начинаете все больше думать о бывшем/бывшей. Это не любовь. И важно тут не совершить ошибку. Ваше подсознание восстанавливает в памяти свои старые связи и отношения, потому что пытается закончить незаконченное, иногда даже не осознавая, что именно. И в этом случае хорошо бы поработать с психологом и понять, что именно не было завершено. Если же вы знаете, что именно — то можно об этом открыто и искренне поговорить с бывшим партнером и проговорить все, что вас волновало в тех отношениях. Когда вы обменяетесь откровениями, вам станет намного легче.

Когда общаться с бывшими точно не стоит:

1. Когда во время расставания звучит фраза «Давай останемся друзьями». Это самообман — невозможно сразу поле секса начать дружить. Так говорят, когда нет смелости признать, что не вышло, не хватает сил взять ответственность за принятие окончательного решения. Расстаться друзьями — это значит согласиться на меньшее из предложенного.

Один из партнеров движим своим эгоизмом. А вот другим скорее всего движет страх одиночества. Но именно принимая такую дружбу, вы обрекаете себя на одиночество. Вы не друзья, ведь если бы вы были друзьями, вы бы не расстались.

2. Когда бывший партнер хочет повысить свою значимость. Вы прожили все чувства (тоску, самокопание, ностальгию по прошлому, страх перед будущим), прошли все пять стадий принятия (отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие). И тут смс посреди ночи: «Как ты? Я скучаю».

Любовью и осознанием того, кого он(а) потерял(а), здесь и не пахнет. Это обычный жест, в ответ на который бывший партнер хочет повысить свою значимость. И этот факт еще раз доказывает, что решение было принято правильно, потому что зачем нужен человек, который самоутверждается за счет страданий партнера? А возможно, и не только. Такой тип людей всегда держит бывших рядом и не способен строить здоровые отношения.

«Не стоит общаться, если вы продолжаете чувствовать боль из-за вашего расставания»

Ольга Романив, семейный психолог:

– Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, так как это проблема индивидуальная и зависит от множества факторов, среди которых не последнюю роль играет причина расставания, наличие общих детей и даже общих друзей. Общаться или нет?

Почему «да»:

1. Если у вас с бывшим партнером есть дети, прочные семейные связи или общие друзья, то вам может быть трудно избежать встреч. В этом случае лучше сохранить дружеские отношения, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.

2. Если разрыв отношений произошел «взрослым» образом, и вы по-прежнему уважаете друг к друга, то продолжение общения может быть полезным для обоих. Например, если у вас были общие интересы, хобби, бизнес, вы можете продолжать заниматься ими вместе.

3. Если вы хотите оставаться в хороших отношениях с бывшим партнером, чтобы сохранить позитивный взгляд на свое прошлое – это может быть полезным для вашего эмоционального благополучия.

Почему «нет»:

1. Если разрыв отношений был связан с какими-то неприятными событиями, например изменой, обманом, проявлением физического или эмоционального насилия, то продолжение общения может быть вредным для вашего эмоционального и психологического состояния.

2. Не стоит поддерживать общение, если вы все еще любите своего бывшего партнера и продолжаете чувствовать боль или разочарование из-за вашего расставания. В этом случае общение будет препятствовать вашему исцелению, вызывать негативные эмоции, разочарование. Плюс вам вряд ли удастся начать новую жизнь и найти новую любовь.

3. Вы уже не первый раз расстаетесь, потом миритесь, снова ссоритесь через какой-то период времени и опять расстаетесь. Получается замкнутый круг. Возможно, вас вполне устраивают подобные итальянские страсти, но чаще всего вы никак не можете отпустить ситуацию и найти в себе силы строить «взрослые» отношения. Можно обратиться за советом к психологу, можно попробовать «повзрослеть» самостоятельно. Но однозначно можно сказать, что и вы, и ваш партнер либо никак не можете признать очевидного, что вы не подходите друг другу, либо не хотите работать над собой.

4. Если вы уже начали новые отношения, то общение с бывшим может вызвать ревность у вашего нового партнера, мешать вам выстраивать доверительные отношения, стать причиной конфликтов в вашей паре и даже привести к расставанию. Такое происходит, если человек испытывает сильный дискомфорт из-за общения своей половины с бывшем или бывшей.

Что допустимо в отношениях с бывшими, а что – категорически нет?

Вопрос сугубо индивидуальный, так как каждый человек решает самостоятельно. Нет никаких общих правил. Кто-то просто поддерживает знакомство в рамках «привет-пока-как дела». Кто-то по причине наличия чувств пытается постоянно искать повод пообщаться, списаться в мессенджерах, увидеться, пофлиртовать. Кто-то занимает агрессивную позицию, потому что расставание было отнюдь не мирным, пытается задеть, оскорбить, обидеть бывшего партнера, таким образом снова заставить обратить на себя внимание.

Недопустимо в отношениях с бывшим переступать через себя и делать то, что вы не хотите. Например, бывший предлагает увидеться, инициирует общение, а вам это больше не нужно – значит, для вас недопустимо отвечать на сообщения или соглашаться на встречи. В другой ситуации: бывший только успел рот открыть, чтобы сказать, какая прекрасная погода, а вы уже бежите к нему на свидание – для вас недопустимо, видимо, отказать, проигнорировать, потому что есть чувства, и вы с ними расстаться не готовы. В вопросе допустимого всегда ориентируетесь на собственные личные границы – они вас точно не подведут.