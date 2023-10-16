«Подумываю о втором». Как вдовы планируют детей от покойных знаменитостей

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская недавно рассказала журналистам, что перед смертью ее муж заморозил биоматериал. Теперь Белоцерковская собирается родить ребенка от покойного супруга. Пару лет назад на такую же процедуру решилась журналистка Божена Рынска — ее дочь Евгения появилась на свет, когда Игоря Малашенко уже не было в живых. «Газета.Ru» рассказывает истории звезд, решивших родить детей от умерших мужчин.

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Актриса Екатерина Белоцерковская рассказала в программе «Звезды сошлись!», что планирует родить ребенка от Бориса Грачевского, который умер в 2021 году. Знаменитость объяснила, что еще при жизни ее муж заморозил биоматериал.

«Я подумываю о втором ребенке, если честно. Его отцом будет Боря. Мы заморозили и сохранили биоматериал. Он хранится в Израиле. Во-первых, мы там лечились и как-то там все проходили чек-ап. Боря оплатил сразу хранение на 20 лет», — объяснила Екатерина.

Белоцерковская призналась, что мечтает о дочери. Однако артистка не торопится заводить ребенка в ближайшее время. По ее словам, единственное, что ее останавливает — наличие маленького сына Филиппа, который появился на свет в браке с Борисом Грачевским в апреле 2020 года. Женщина воспитывает ребенка самостоятельно. Недавно, по рассказу Белоцерковской, мальчик пошел в детский сад.

Екатерина Белоцерковская познакомилась с Борисом Грачевским в 2015 году на съемках фильма «Ералаш в кино». В 2016 году они поженились. Долгое время пара жила не привлекая к себе внимания, но в 2020 году в СМИ заговорили о том, что Грачевский станет отцом в четвертый раз. У создателя киножурнала «Ералаш» есть сын и дочь от брака с первой женой Галиной, а также дочь от актрисы Анны Панасенко.

В январе 2021 года Борис Грачевский умер. Как позже признавалась вдова артиста в программе «Судьба человека», во время похорон она была беременна во второй раз, однако не знала об этом, поскольку срок был маленький. Из-за переживаний на фоне трагедии Екатерина Белоцерковская потеряла ребенка.

В программе «Звезды сошлись» она заявила, что не собирается вновь выходить замуж: «Молодые люди обращают внимание, но — нет. У меня свои стереотипы. Я была в такой огромной любви, я сама осознала чувство любви, что перепрыгнуть эту планку невозможно».

Валерия Калачева

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Валерия Калачева, вдова Пьера Нарцисса, рассказывала в январе 2023 года, что хочет родить ребенка от покойного мужа, либо от его внебрачного сына, который сейчас живет в Африке.

«Конечно, я хочу ребенка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема», — заявила она kp.ru.

При этом женщина не будет обращаться за помощью к суррогатной матери — она планирует самостоятельно выносить ребенка и надеется, что у нее будут двойняшки.

«Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы», — рассказала вдова Пьера Нарцисса.

Валерия Калачева и Пьер Нарцисс познакомились в 2004 году, а в 2009 году поженились. За год до свадьбы у них родилась дочь Каролина-Кристель. В 2017 году Валерия выступила на телевидении, обвинив Пьера Нарцисса в домашнем насилии и изменах. Она подала на развод с артистом. Однако, несмотря на конфликты в прошлом, им удалось сохранить дружеские отношения ради дочери.

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Журналистка Божена Рынска долгое время состояла в отношениях с сооснователем НТВ Игорем Малашенко. Знаменитость мечтала о ребенке от тележурналиста, однако сама она не могла бы выносить плод из-за наследственного заболевания — тромбофилии (повышенной свертываемости крови и склонности к тромбозам и тромбоэмболиям. — «Газета.Ru»).

На протяжении четырех лет Игорь Малашенко и Божена Рынска предпринимали попытки зачать ребенка при помощи суррогатной матери, однако процедуры ЭКО оказывались неудачными.

Уже после смерти сооснователя НТВ в 2020 году суррогатная мать выносила и родила дочь Игоря Малашенко и Божены Рынски. Девочку назвали Евгенией.

«У нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз», — рассказывала в соцсетях о попытках завести ребенка Божена Рынска.

О рождении дочери писательница объявила в соцсетях, отметив, что дочь похожа на своего отца.

«Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку ''Чингисхайм'' — нос еврейский, глаза монгольские. Игоревна — копия папы. И форма головы, и фигура. Потрясающие длинные пальцы, узкие плечики, длинные ножки. Вся в Игоря. Только глаза моего цвета и моей формы сейчас стали, а взгляд — его», — отметила женщина.

Также журналистка призналась в соцсетях, что заранее составила завещание на ребенка, в котором указала опекуном свою подругу. На составление документа она решилась из-за своего здоровья — долгое время Рынска лечится от депрессии.

«Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если я не смогу справиться с черным отчаянием, и депрессия меня отправит на тот свет (увы, бывают моменты, когда не сдержаться, голос разума не работает), я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга», — объясняла она.

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Певица Алена Кравец в 2020 году говорила о том, что хочет зачать ребенка от покойного Армена Джигарханяна. По словам артистки, известный актер перед смертью заморозил свой биоматериал, однако официальной информации об этом нет. При этом Алена Кравец не является вдовой Армена Джигарханяна, она лишь поклонница его творчества.

«У нас на Рублевке есть элитный центр планирования семьи. Так вот, судачат, что Армен Джигарханян якобы приезжал туда и замораживал свои сперматозоиды. В самой клинике мне это не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну, но слухи у нас такие ходят», — рассказывала Кравец в соцсетях.

Певица также добавила, что если все домыслы окажутся правдой, она бы хотела заполучить эти сперматозоиды, забеременеть с их помощью и родить.

«Это же прекрасный генетический материал — дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке», — рассказывала артистка, у которой есть дочь от бизнесмена Руслана Кравеца.