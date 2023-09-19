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В прокат вышел мультфильм «Монстр и маги синих морей». Чем он удивляет?

Узнайте, почему нужно увидеть мультфильм «Монстр и маги синих морей»

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Экспонента фильм
С 21 сентября в прокате новый мультфильм – «Монстр и маги синих морей». Это полная волшебства история о мире тысячи островов и опасном Темном маге, который угрожает покою местных жителей. Рассказываем, чем может быть интересен этот красочный мультфильм и кому его точно стоит посмотреть.

Право на второй шанс

В этой истории молодой чародей бросает вызов главному злодею, но терпит поражение. Плюс он чуть не погубил весь мир и потому вынужден отправиться в изгнание. Однако храбрый герой сдаваться не собирается. Ему предстоит пройти большой путь и сразиться со злом еще раз.

В этом контексте «Монстр и маги синих морей» – очень терапевтическое кино о том, что ошибаться могут все (даже волшебники!). И каждый из нас имеет право на второй шанс.

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Экспонента фильм

Волшебный мир

Мультфильм удивляет атмосферными необычными локациями и диковинными животными. Это настоящий полет фантазии! Кого тут только нет – и многоликие монстры, и креативные создания, которых вы даже боялись вообразить, и разные мифические существа. Не удивимся, если после просмотра вам захочется самим придумывать разных монстров. В общем, фанатам «Унесенных призраками» – смотреть обязательно.

Противостояние добра и зла

Главная тема мультфильма – это борьба светлых магов с темным злодеем. Классическая дихотомия добра и зла научит отличать «плохое» от «хорошего» и поможет выбрать правильную сторону! Такая прописная истина, которую не будет лишним повторить.

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Экспонента фильм

Красочная анимация и юмор

Еще один обязательный пункт, за которым мы обычно ходим в кино. «Монстр и маги синих морей» сделан очень ярко и не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых! Для тех, кто помладше, в мультфильме есть понятная история и красочная анимация, для всех остальных – море юмора и веселых ситуаций.

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