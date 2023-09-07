«У меня зависимость от мамы»: звезды о совместной жизни с родителями

Кто-то из знаменитостей предпочитает покинуть отчий дом и отделиться от родителей, а кто-то, как наши герои, много лет живет с близкими — в одном доме, а порой и в одной квартире. «Газета.Ru» рассказывает о таких знаменитостях, а психолог комментирует их решение.

Сергей Соседов, музыкальный критик, ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ

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Мне очень комфортно жить с мамой. Не знаю, кому может быть некомфортно находиться в квартире с самыми близким человеком?

Она редкий человек и многое умеет делать сама. Бывает соседка зовет ее в гости, но маме некогда — то надо в магазин, то прибраться, то что-то приготовить. У нас в семье культ супов. Если на обед нет первого — щей, борща, других супов — мама считает, что обеда нет. Я не очень люблю питаться в кафе — в них хожу только в крайнем случае, а готовить самому… Могу приготовить все, что угодно, но на это уйдет время.

В свои 87 лет мама отлично решает судоку повышенной сложности, мне даже простые не даются. У нее математический склад ума, в прошлом она — инженер связи. Мама в великолепной форме, а мне остается следить за ее здоровьем — она не любит ходить по врачам, не пьет таблеток, хотя у нее могут быть перепады давления. Она принимает лекарства в крайних случаях.

Мы можем провести с мамой вечер перед телевизором, но кино смотрим редко. Сейчас снимают очень плохие сериалы. Речь невнятная, все актеры как под копирку. Мы люди политизированные, больше любим новости. Мама следит за новостями разных каналов, слушает радиостанции, смотрит ночную программу Владимира Соловьева, «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ. Мама всегда все знает. Я не каждый раз могу к ней присоединиться — то на съемках, то на интервью, то в спортзале. Или отсыпаюсь полдня. А мама в курсе всех событий.

Большое счастье, когда такой человек рядом. Мы друг о друге заботимся. У моего родного брата своя семья — там дети, свои заботы, он давно живет отдельно. Папа умер в 2009 году. Оставить маму одну — неправильно. И жить по отдельности — тоже глупо. В нашем случае совместная жизнь удобна всем: и маме, и мне.

Анита Цой, народная артистка России, певица

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Много лет назад мы на соседних участках построили домики для наших самых дорогих людей — моей мамочки, которая покинула нас два года назад, и любимой свекрови. У нас нет заборов, поэтому мы живем с одной стороны все вместе, но при этом каждый на своей личной территории — в своем доме.

Я каждое утро готовлю для мамы Розы (свекровь Аниты Цой — «Газета.Ru») что-то вкусное. У меня есть маленький велосипед с багажником. Я складываю туда порции вкусной еды и привожу ей.

Спрашиваю, как здоровье, обмениваемся семейными новостями. Для меня очень важно, что любимый пожилой человек всегда рядом и есть возможность заботиться о ней. Особенно это было необходимо, когда мы все переживали пандемию. Свекровь до сих пор является для меня добрым и мудрым советчиком в самых разных жизненных ситуациях.

Каждое воскресенье мы собираемся за завтраком у меня в доме. Это очень важно для сохранения счастья и взаимопонимания в семье.

Валерия Ланская, актриса театра и кино

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Я живу с мамой уже почти три года в одном доме. Я очень этого хотела — для меня это идеальный вариант. Мы намеренно покупали квартиры в одном доме, но в разных подъездах, чтобы быть рядом, но в тоже время отдельно.

Конечно, когда мама свободна, она помогает, и это очень удобно: она может зайти в гости, посидеть с Темой допоздна или переночевать с ним, когда я в командировке. В то же время мама очень много работает, поэтому помогает по мере возможности.

Мы супер-работяги, редко видимся, поэтому жить рядом — огромный плюс. Можно не ехать на другой конец Москвы, а просто вечером после работы посидеть, выпить по бокальчику, поболтать. Я очень довольна. Досаждать не успеваем друг другу — только соскучиться.

Александра Дроздова, блогер

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За все мои 30 лет мама никогда не исчезала из поля моего зрения. Да, мы живем рядом. У меня жесткая психологическая зависимость от мамы. Однажды, лет десять назад, маме предложили контракт в другой стране, и она должна была переехать, у меня тогда чуть сердечный приступ не случился… Не могу представить, что мама будет жить далеко от меня!

При этом у нее своя семья, маленький ребенок, муж, у меня своя — два маленьких ребенка, муж. Порой мы с мамой можем не пересекаться две-три недели, но психологически мне спокойнее, когда я знаю, что она в соседнем доме, и я в любой момент могу увидеть ее. Это знание придает мне силы и уверенность в себе. Надеюсь, что мои дети так же захотят меня видеть и слышать всю свою жизнь, несмотря на возраст.

Не вижу ничего постыдного в том, чтобы жить с мамой рядом, главное, чтобы каждый соблюдал личные границы. Моя мама не лезет в мои отношения с мужем, не раздает советов, не устанавливает свои порядки. Она просто находится рядом и в любой момент готова выручить — примчаться на помощь, например.

До какого возраста можно жить с родителями?

Анна Усова, психолог, автор групповой программы по повышению ценности личности

Один из признаков сепарации — переезд в другое пространство от отца и матери. Почему люди не разъезжаются с родителями? Чаще всего причина в психологической зависимости от них. Например, если мужчина живет с мамой, и она полностью обеспечивает быт, он не женится или у него не сложился брак, мама является тем близким партнером по жизни, место которого должна была занять жена. Если мама воспринимается, как прекрасный, интересный человек — совсем необязательно вместе с ней жить, чтобы оценить талант этого самого человека. Взрослый должен сам обеспечивать свой быт, даже если у него нет партнера.

Считается, что до 18 лет человек может жить с родителями. Дальше все зависит от него самого и жизненных обстоятельств: кто-то в 18 лет чувствует себя самостоятельным, а кто-то и в 25 лет не может решиться на переезд.

С женщиной то же самое — живя с мамой, она будет искать поддержки у нее в кризисных ситуациях: вместо того, чтобы решать конфликт с мужчиной, женщина будет бежать к матери, рассказывая, что у них происходит в семье.

Человек, который хочет жить с родителями во взрослом возрасте, скорее всего чего-то боится: когда мама рядом, ему спокойнее, и мир не такой страшный. Когда мамы нет — мир снова маленький и непонятно, что будет дальше.

Приведенные истории знаменитостей отличаются друг от друга. Например, Сергей Соседов говорит, что у него самостоятельная мама, которая может себя обслужить. Здесь нет необходимости постоянно жить вместе, чтобы присматривать за ней. То есть это явный признак, что здесь сепарация не пройдена, и мама скорее — близкий партнер по жизни.

У Аниты Цой, как она описывает, жилплощадь с родителями не одна, а разная. Это сделано для того, чтобы присматривать за пожилой свекровью. Возможно, сепарация здесь и пройдена. Хотя в то же время тут есть история о ежедневных завтраках — это может быть навязано чувством вины и мыслями: «Сейчас человека не станет, а я не уделила ему достаточно времени». А может здесь просто искреннее желание побыть вместе, ведь как пишет Анита: для нее свекровь — ролевая модель, и ей очень повезло.

Третья история — показатель здорового контакта. Есть общение, взаимопомощь, мама работает и не посвящает свою жизнь полностью детям, внукам. У Валерии тоже самостоятельная жизнь. Это взаимовыгодное общение.

Последняя история — Александра будто бы ребенок, который живет в теле взрослого, и очень ранен: она переживает из-за того, что не сможет жить без матери, говорит, что у нее зависимость от родителя. Здесь явно не пройдена сепарация, потому что взрослому человеку нет необходимости, чтобы мама всегда была рядом.

Можно ли сепарироваться от родителей, живя на одной площади? Нет, нельзя. История о том, что у нас нет возможности разъехаться — это перекладывание ответственности. Человек сам создает себе возможности, чтобы жить автономно.

Бывают, конечно, временные истории, когда по каким-то трагическим причинам человек остается без жилья, и у него есть возможность какое-то время пожить у родственников — но на короткий срок. И, как правило, до этого человек уже был автономен.

Иногда ухода требуют пожилые родители — уход можно организовать как лично, так и через помощника (сиделку), при этом потребности взрослого сына или дочери не должны ущемляться.