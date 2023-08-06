«Муж бросил семью после курортного романа, а теперь скулит и просится домой»: история одной измены

Согласно статистике сервиса Hotels.com, четверо из десяти человек хотя бы раз в жизни заводили курортный роман, при этом российские мужчины готовы рассказать о связи на стороне чаще, чем женщины. Читательница «Газеты.Ru» анонимно рассказала о том, как муж влюбился на отдыхе, и спросила совета, стоит ли прощать его.

Любимый фильм моей мамы – «Любовь и голуби». Я же эту историю всегда терпеть не могла: раздражала бесхарактерность главных героев. Мечутся, ничего решить не могут: ушел – передумал, наорала – простила. И вот сейчас я сама в такой ситуации и не знаю, как жить дальше.

«Встречу женщину лучше – уйду в тот же день»

Эту фразу Леша сказал мне накануне свадьбы. Такая прямота меня покоробила: ну кто в здравом уме расскажет невесте, что может полюбить соперницу? Но, с другой стороны, зато я не буду обманутой женой, которая убеждает себя, что у мужа просто на работе авралы, а помадой его воротник испачкали в давке в автобусе.

Мы прожили вместе десять лет, за это время появилось двое детей. А пару лет назад у меня возникло ощущение, что муж меня если не разлюбил, то привык.

Стало меньше цветов, комплиментов, он перестал, как когда-то готовить по утрам мои любимые драники, да и вообще все чаще его взгляд скользил по мне, не останавливаясь.

Я списывала все на усталость на работе и стаж совместной жизни: нельзя же все время вести себя как влюбленные подростки. А потом случился, как сообщил мне муж, «солнечный удар».

Любовь с первого взгляда

В июне Леша с друзьями отправился к морю с палатками. Не надо только стереотипов «кто ж мужа одного отпускает». Их компании больше пятнадцати лет, раз в году ребята выбираются дикарями на Юг.

Вторые половины не против – там всегда чисто мужской коллектив, все друг друга знают, дружат семьями, были свидетелями на свадьбах. Разве ты пойдешь потом в гости к другу и его жене, если видел, как этот друг очаровывал какую-то девицу?

В общем, я всегда была спокойна. Но в этот раз муж вернулся сам не свой, три дня ходил мрачный, а потом выпалил, что влюбился, что это сильнее его, врать он не хочет и уходит к какой-то Лизе.

Мол, она преподаватель йоги, она не такая, как все, и Леша с ней впервые почувствовал, что значить жить и дышать. Что я пережила, вспоминать не хочу. В сердцах проклинала его честность: лучше бы уж врал, а потом тихо вернулся обратно, чем этот максимализм. Уходил со слезами, клялся, что будет приезжать к детям, отдавать половину зарплаты.

Я же даже плакать не могла, казалось, что это страшный сон. Каждый метр в доме кричал о произошедшем: пустой отсек для зубной щетки, свободные вешалки в шкафу, отсутствие в холодильнике его любимой газировки.

Помню, как сидела по ночам перед ноутбуком и, как заведенная, раскладывала виртуальные «Таро» в надежде увидеть на картах, что Леша вернется.

Простить нельзя расстаться

Первый месяц я попросила его не звонить и не приходить: было слишком больно. Детям наврала, что папа в длинной командировке, и слушала, как они по телефону делятся с ним новостями. А в конце месяца пришло сообщение: «Нужно поговорить, давай увидимся».

В общем, все получилось как в плохой мелодраме с безымянными актерами из тех, что показывают по выходным: Леша сообщил, что раскаялся, помутнение прошло, Лиза оказалась не той, и он проклинает себя за этот поступок.

Я услышала то, о чем мечтала – а радости нет, словно что-то сломалось изнутри. Близкая подруга заявила, что это типичная история: муж бросил семью после курортного романа, а теперь скулит и просится домой.

Я не хочу быть типичной женой, которая не ценит себя и прощает предательство. Нельзя причинить боль, а потом, как будто тебе пять лет, прийти, шмыгая носом, и просить прощения. Да и жизнь ради детей – не жизнь. В глубине души я понимаю, что любовь осталась, но вместе с ней – и обида, и презрение, и непонятно, как быть и что победит.