Как правильно похудеть при грудном вскармливании

Врачи не рекомендуют сразу после родов активно заниматься спортом и соблюдать строгую диету, потому что организм матери должен восстановиться. Кроме этого, ограничения в еде могут сказаться на грудном молоке женщины и здоровье ребенка. «Газета.Ru» узнала у иммунолога, нутрициолога и педиатра, как кормящей матери правильно и безопасно сбросить вес.

Как питание матери влияет на ребенка

Врач-педиатр, наставник проекта Health Buddy Ольга Иванова сообщила, что недостаток в рационе кормящей женщины таких питательных веществ, как белок, жирные кислоты, фолиевая кислота, витамин А, йод, селен и цинк, может сказаться на здоровье ребенка. С другой стороны, их избыток при грудном вскармливании способствует развитию у детей ожирения во взрослом возрасте и других заболеваний, например сахарного диабета второго типа и гипертонической болезни.

«Поэтому чрезвычайно важно следить за качеством питания кормящей мамы», — подчеривает Иванова.

Она уточняет, что норма БЖУ (белков, жиров, углеводов в рамках суточной калорийности. — «Газета.Ru») для кормящей женщины должна быть следующей: белки — 120-140 г, углеводы — до 450 г в день, жиры — 80 г.

Нужно обратить внимание на то, сколько продуктов с содержанием этих веществ употребляет кормящая мать. По словам медика, эти питательные вещества необходимы как основа строительного материала не только для грудного молока, но и для клеток.

Как питаться после родов

Иванова перечисляет продукты, которые должна употреблять мать во время грудного вскармливания:

«Важно отдавать предпочтение молоку и молочным продуктам (при отсутствии непереносимости), мясу, рыбе, маслам, овощам, фруктам, ягодам, а также крупам, зерновым продуктам».

Педиатр объясняет, что важно соблюдать питьевой режим и пить достаточно воды из расчета 35 мл на 1 кг веса.

Аллерголог-иммунолог Маринэ Кулян обращает внимание на суточную норму калорий: для продолжительной и эффективной лактации нужно повышать их уровень — до 3000 ккал в сутки.

«Организму требуется вырабатывать компоненты для грудного молока, активно используя питательные вещества», — поясняет специалист.

Кулян добавляет, что в процессе лактации вырабатываются иммуноглобулины (специфические белковые антитела), которые отвечают за передачу пассивного иммунитета от матери к ребенку.

Эксперт советует сразу после родов изучить семейный анамнез на предмет пищевых аллергий на те или иные продукты и исключить аллергены из рациона, если такие случаи были.

Набор веса во время грудного вскармливания

Как объясняет Кулян, набор веса во время грудного вскармливания часто происходит из-за того, что женщина употребляет большое количество углеводов, так как у нее есть потребность в дополнительной энергии.

«Чтобы избежать отеков и набора веса, стоит придерживаться правильного питания и отдавать предпочтение не простым, а сложным углеводам, т.е. цельнозерновому хлебу, крупам, зелени, овощам.

Можно использовать «правило тарелки»: 1/2 тарелки — овощи, 1/4 — белок и 1/4 — углеводы в виде круп», — рассказывает эксперт.

Медик советует минимизировать употребление фруктов, так как это источник фруктозы — сахара, который не усваивается организмом и оседает на печени и в жировых клетках. Также стоит исключить газированные напитки, фаст-фуд, алкоголь, полуфабрикаты, консервы, шоколад, соусы промышленного производства, бобовые, сало и жирные сорта мяса.

Резкое похудение кормящей матери

Кулян предупредила об опасности резкого снижения веса для матери во время грудного вскармливания. Это может повлиять на снижение количества молока и приведет к переходу на частичное искусственное вскармливание.

«Это негативно скажется на ЖКТ (желудочно-кишечном тракте) малыша», — отметила иммунолог.

Детский диетолог и нутрициолог Ванесса Принц объясняет, что резкое ограничение калорий вызывает стресс у матери — в результате в грудном молоке оказывается гормон стресса, который в дальнейшем влияет на состояние ребенка.

По ее словам, оптимальный темп потери веса во время грудного вскармливания составляет около 0,5-1 кг в неделю.

«При этом необходимо сосредоточиться на здоровом питании и умеренном уровне физической активности. Допустимые нормы потери веса будут зависеть от индивидуальных особенностей, таких как начальный вес, общее состояние здоровья и многое другое», — сказала Ванесса Принц.

Как похудеть после родов

Диетолог добавила, что гормональные изменения после родов и во время грудного вскармливания могут оказать влияние на скорость снижения веса и его динамику, поэтому важно подходить к этому процессу с терпением и заботой о себе и здоровье ребенка.

Если стандартные рекомендации не помогают похудеть, следует исключить медицинские причины: нарушение углеводного обмена, нарушение функции щитовидной железы и т.д.

Ванесса Принц рекомендует перед тем, как перейти к плану диеты, проконсультироваться с врачами:

«Важно помнить, что соблюдение баланса между снижением веса и обеспечением полноценного питания для кормящей женщины и ребенка являются приоритетом во время грудного вскармливания. Перед тем, как изменить режим питания, рекомендую проконсультироваться с врачом-диетологом или эндокринологом, с которыми можно разработать план диеты».

Она добавила, что важно правильно оценить индивидуально допустимый дефицит калорий, поскольку он должен быть умеренным, чтобы обеспечить адекватное питание для ребенка и поддерживать общее здоровье женщины.

Эксперт заметила, что после родов у женщин наблюдается некоторая особенная динамика снижения веса из-за гормональных изменений, связанных с беременностью и лактацией. Эти изменения могут повлиять на то, как и где происходит потеря жировой ткани.

«В большинстве случаев женщины могут заметить более быстрое снижение объемов в верхней части тела (лицо, шея, руки). Это связано с уменьшением воды и отеков, характерных для беременности», — поясняет медик.

Физическая активность и грудное вскармливание

Во время грудного вскармливания рекомендуется выбирать умеренные и безопасные формы физической активности — пешие прогулки, йогу, пилатес, плавание, дыхательную гимнастику. Нутрициолог Ванесса Принц советует избегать активных видов спорта и тренировок, которые могут создать нагрузку на зоны, подвергшиеся изменениям во время беременности, — спину и таз.

«Обратите внимания на упражнения, которые помогут восстановить мышцы тазового дна. После их укрепления можно переходить к более сложным физическим нагрузкам», — заявила врач.

Медики советуют не спешить худеть сразу после родов. Необходимо дать организму время для восстановления.

«Если были естественные роды, организм лучше не трогать первые 6-8 недель. Кесарево сечение, осложнения в период родов требуют большего времени на восстановление — все зависит от рекомендаций врача. Важно помнить, что после родов организму требуются силы и время для поддержки обмена веществ и общего состояния», — резюмирует Ванесса Принц.