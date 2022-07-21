Новорожденный ребенок икает после кормления: что делать и как ему помочь

Одной из причин беспокойства для мамы является икота у малыша. Чаще всего она возникает после кормления, быстро проходит и не вызывает особой тревоги, но иногда ребенок икает довольно длительное время. О том, нужно ли переживать и как помочь малышу, в своей колонке «Газете.Ru» рассказала педиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Бондарева.

Почему икают новорожденные детки

Еще во время беременности женщина может чувствовать, что ребенок икает. Это связано с заглатыванием ребенком околоплодной жидкости или подготовкой к дыхательным движениям.

Икота вызывается синхронными сокращениями диафрагмы и межреберных мышц, которые имитируют вдох, но воздух не поступает, так как дыхательные пути закрываются надгортанником, при этом возникает сдавленный звук из-за резкого смыкания голосовой щели.

Чаще всего икота возникает при раздражении блуждающего и диафрагмального нервов, которые и вызывают сокращения диафрагмы.

При быстром, торопливом, беспокойном сосании груди, если ребенок находится на грудном вскармливании, или бутылочки, если он на смешанном или искусственном вскармливании, он может заглатывать воздух и переедать, это вызывает растяжение желудка и раздражает блуждающий нерв.

При регулярных срыгиваниях у новорожденного содержимое желудка может раздражать слизистую пищевода и так же стимулировать проходящий рядом блуждающий нерв.

Еще одной из причин может являться переохлаждение.

Опасна ли икота для ребенка

Икота имеет право быть частой, это не страшно, беспокоиться нужно, если не удается понять причину, а икота не прекращается долгое время.

Нужно понимать, что такое состояние ребенку вреда не причиняет. Если малыш активный, хорошо себя чувствует, переживать не стоит.

Если ребенок плачет, плохо себя чувствует, нарушены сон и аппетит, если икота сопровождает рвоту, нужно обязательно обратиться к педиатру, чтобы определить причины недомогания.

Если новорожденный срыгивает на фоне переедания и это сопровождается икотой — это не опасно и не является проблемой. Если на фоне срыгиваний ребенок здоров, хорошо прибавляет в весе и росте — это вариант нормы. Если срыгивания обильные, регулярные, бывает рвота, младенец плохо набирает вес, нужно обязательно обратиться к врачу.

При переохлаждении, если ребенок мокрый или замерз, он тоже может икать, тут достаточно переодеть и согреть малыша, чтобы икота прекратилась.

Икоту могут вызывать и другие причины, в том числе заболевания различных органов, но это все таки больше касается взрослых людей, у детей такие состояния очень редки, только если икота длится долго, не получается ее прекратить, имеет смысл обследоваться у педиатра.

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Как остановить икоту у новорожденного ребенка

Для начала проверьте, не мокрый ли ребенок и не холодно ли ему. Ножки и ручки могут быть прохладными, это норма, поэтому потрогайте тело в области груди, кожа должна быть теплой. Если причина в этом, ребенка нужно переодеть и согреть. Если ребенок переел или во время кормления в желудок попал воздух, подержите его столбиком, похлопайте слегка по спинке до отхождения воздушного пузыря.

Если живот вздут из-за повышенного образования, можно сделать массаж живота по часовой стрелке, который поможет отойти газам.

Если малыш на искусственном вскармливании, во время кормления держите бутылочку так, чтобы там не было воздуха, только молоко. Отверстие в соске не должно быть слишком большим, чтобы он не захлебывался.

Если новорожденный на грудном вскармливании, кормите его в приподнятом на 30 градусов положении, это уменьшает вероятность срыгивания.

Если икота сохраняется и предыдущие способы не помогли, можно на минуту приложить к груди или дать попить водички.

Итак, икота это физиологическое, не опасное для ребенка состояние. Ваша задача – найти причину и по возможности устранить ее. Если икота длится слишком долго, малыш беспокойный, у него выраженные срыгивания или рвота, обратитесь к врачу за помощью.