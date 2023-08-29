Озабоченные молодожены, эпидемия ротавируса и дроны над головой: как отдых с детьми стал кошмаром

«Хорошо отдохнули, только очень устали» – фраза, которая как нельзя лучше описывает отдых с детьми. «Газета.Ru» попросила родителей поделиться нелепыми историями о том, как отпуск пошел насмарку из-за подхваченного ротавируса, безответной любви между детьми подруг и «сексообильных» соседей по отелю.

Алексей, 38 лет, про семейный лазарет

После долгого перерыва в путешествиях мы с женой и дочерьми-погодками пяти и трех лет отправились в Абхазию. Очень ждали этого отдыха, предвкушали вкусный шашлык, мандариновый сок и долгие прогулки.

Денег было немного, поэтому мы выбрали самый дешевый гостевой дом: все равно будем только ночевать. Конечно, вживую он оказался не таким красивым, как на фото: комнаты маленькие, душные.

А еще на ночь хозяева почему-то отключали воду. Это неудобство не казалось ужасным, пока обе дочери в один день, точнее, как раз в ночь, не подхватили ротавирус.

Одна не добежала до туалета, другая не успела открыть крышку унитаза – и все это, напомню, в душной маленькой комнате, похожей на шкаф. Как мы дожили до утра, непонятно. На следующий день заболела жена, а через день я. В общем, ужасные запахи преследовали меня еще, как минимум, месяц.

Анастасия, 36 лет, про любовную драму

В какой-то момент я поняла, что дочке в ее 12 лет скучно отдыхать исключительно в моей компании, ей нужно общение. Решила, что неплохо будет съездить в Калининград с подругой, у которой сын примерно того же возраста. Была уверена, что ребята найдут общий язык, но все закончилось настоящей любовной драмой.

Этот мальчик взял и влюбился в мою Миру: дарил какие-то безделушки, всячески оказывал знаки внимания.

Чувство вышло невзаимным: сначала Мира вела себя вежливо, потом в резкой форме сказала Дане, что он ей не нравится.

Но ладно подростки, хуже всех повела себя моя подруга: она называла мою дочь токсичной, возмущалась, что та не оценила Данечку, а потом демонстративно перестала с нами разговаривать. Пришлось мне срочно искать квартиру и переезжать из этого дурдома.

Елизавета, 42 года, про отдых взаперти

Это случилось во время пандемии: задолго до этого мы с мужем и тремя детьми купили билеты в Дубай и почему-то решили не отменять, понадеялись на русский авось. Два дня все было ничего, а потом стали закручивать гайки: закрыли пляж и ресторан, запретили выходить вниз со своими напитками и общаться, отменили полеты.

Везде полиция, в небе дроны — контролируют, чтобы был порядок.

Все, что мы могли себе позволить, — это доставка еды по бешеным ценам и прогулки по маленькому дворику в определенное время в масках и перчатках. Дети сходили с ума, ежедневно ругались и постоянно просили чего-то вкусного, а мы с тоской смотрели на них и на то, как тают наши сбережения.

В итоге мы просидели там четыре месяца и потратили все: не помню сумму, но на машину этого бы хватило. При первой возможности улетели: деньги на билеты пришлось взять в долг, а после этого два года отдыхать исключительно на даче.

Олег, 37 лет, про темпераментных молодоженов

Мы отдыхали с семьей в дорогом семейном отеле в Сочи. Долго переживали, не будут ли наши шумные дети мешать соседям. Но оказалось, все наоборот: мы не знали, как справиться с влюбленной парой, которая приехала на медовый месяц. Каждую ночь у них начиналось какое-то секс-шоу: со стонами и криками «Возьми меня, малыш».

Младший сын спрашивал, где их малыш, старшая дочь все понимала и хихикала.

Мы с женой пытались разговаривать с парочкой, с администрацией отеля — все без толку. Они уехали на два дня раньше нас, а в номер заехала пара с младенцем, который кричал по ночам, но на фоне предыдущих соседей это было сущей ерундой — хоть понятно, что это и правда малыш.

Мария, 38 лет, про сбывшееся желание

Я не очень люблю отдыхать с детьми, и каждый мой отдых с ними подтверждает мою правоту. Но ощущение «хорошие матери всегда ездят в отпуск» толкает на подвиги. Последний подвиг был в этом году, когда я с мужем и двумя сыновьями полетела на море. Кажется, мы собрали все антибонусы.

Во-первых, авиакомпания потеряла наши чемоданы: пришлось покупать кучу вещей. В первый день в квартире я готовила ужин и возмущалась, как же хочется хоть один отпуск не стоять у плиты. И мое желание сбылось!

На следующий день муж сильно обгорел на солнце и лежал с температурой в квартире, чаще в прохладной ванной, а я с детьми ходила на пляж. Сын отравился шаурмой на пляже и не ел вообще ничего. Дочь в язык укусила оса, а у меня, видно, за компанию, разболелся зуб, так что я могла только пить что-то теплое. В общем, бойтесь своих желаний и отпусков с детьми!