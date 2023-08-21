«Сын подруги украл бинокль и пришел за чехлом». Истории о возмутительных поступках детей

Большинство россиян сталкивались с неподобающим детским поведением в обществе. Несколько очевидцев поделились с «Газетой.Ru» историями, которые считают возмутительными, а психолог Ольга Саломатова прокомментировала, почему дети могут вести себя подобным образом.

«Посетителям кафе пришлось слушать, как ребенок «мучает» пианино»

Яна из Москвы, 36 лет:

— Этим летом мы встретились с подругой, с которой не виделись больше года. Хотелось пообщаться в спокойной обстановке, поэтому выбирали подходящее место: даже уточнили, чтобы в этот вечер не было запланировано никаких мероприятий.

В кафе было тихо и уютно, фоном звучала расслабляющая музыка. Мы заказали напитки, блюда и делились новостями из жизни.

Краем глаза я заметила, как у фортепиано, стоящем в дальнем углу, крутилась девочка пяти-шести лет. Через минуту мы услышали звуки от хаотичного нажимания на клавиши, потом попытки наигрывать какие-то мелодии. Было видно, что посетители ждали, когда родители уведут ребенка от инструмента и «бьющий по мозгам» звук закончится. Но девочка продолжала «музицировать». На просьбу гостей остановить эту звуковую атаку официант в растерянности смотрел по сторонам и не знал, чей это ребенок. Если бы мы уже не сделали заказ, то покинули бы заведение. Общаться было невозможно, есть тоже…

Позже все-таки удалось вычислить, что родитель этого ребенка – мужчина, который все это время сидел рядом и все прекрасно слышал. Он просто ухмылялся и смотрел в свой телефон. На его столе была лишь пустая чашка, мы не знаем – делал ли он хоть какой-то заказ.

Посетители обратились с просьбой в формате доброй шутки: «Мы уже насладились музыкой, спасибо юному музыканту! А сейчас просим вас сделать передышку». Мужчина нагло ответил: «Вам что, классика не нравится?»

«Мальчик в троллейбусе пинал ногами мои вещи, а его мать не реагировала»

Юлия из Брянска, 25 лет:

— Ехала на день рождения сестры в троллейбусе с букетом цветов и блестящим подарочным пакетом, который заинтересовал сидящего напротив мальчика дошкольного возраста.

Ребенок в наглую начал лезть в пакет с подарком. Я сказала, что не разрешаю. Тогда он принялся болтать ногами и стучать ими по моему сидению, как бы случайно задевая цветы своими кроссовками.

«Вы мама? Объясните, пожалуйста, ребенку правила поведения в общественном транспорте», – обратилась я к женщине, сидящей рядом с мальчиком.

«Сын, прекрати дрыгать ногами, мешаешь», – лениво включилась в ситуацию мать.

Мальчик засмеялся и продолжил. На этот раз он демонстративно начал толкать пакет ногой.

«Мне кажется, сын вас не услышал. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь», – повторила я свою просьбу громче.

«А что я сделаю? Что я могу? Он не слушается», – спокойно ответила мне женщина.

«Пацан, я тебе сейчас ноги вырву и спички вставлю, если твоя мать не хочет тебя воспитывать», – вмешался усатый мужчина в возрасте, сидевший рядом с нами.

Что тут началось! Расслабленная мать вдруг начала орать на пассажира, что оторвет ему усы за его слова, попутно назвав меня зачинщицей скандала. В итоге и ноги, и усы остались целы, а вот мое настроение было испорчено.

«Не люблю, когда кто-то нагло встраивается в очередь, даже ребенок»

Ольга из Ленобласти, 40 лет:

— То, как родители учат своих детей наглости, можно наблюдать на отдыхе в отеле «все включено».

Утром стоим в очереди за омлетом, жарят его медленно, все хотят побыстрее взять и пойти завтракать. Передо мной, как буравчик, вклинивается девочка лет десяти с двумя тарелками.

«Здесь очередь», – пытаюсь объяснить ребенку.

«Мне мама сказала занять», – отвечает девочка.

Появляется мама еще с двумя тарелками в руках и становится рядом с дочерью. Я не выдержала и попросила их пройти в конец очереди. Женщина отказалась, сославшись на то, что ее дочь здесь давно стоит. Но когда кто-то из очереди сказал: «Вы не правы», она посмотрела на нас, как на врагов, и ушла.

А вообще многие дети почему-то считают, что их должны везде пропускать вне очереди. Разумеется, я могу уступить свою очередь в туалет, если ребенок (да и взрослый тоже!) уже не может терпеть. Я обязательно уступлю родителю с младенцем или малышом, которому сложно ждать. Но я не понимаю, когда всяческих поблажек ожидают школьники.

Не знаю, про наглость это или про отсутствие воспитания, но скажу: очень возмущало, когда дети, сбивая всех с ног, несутся, чтобы сгрести со шведского стола все пирожные, которые в итоге не доедают. А кому-то этих десертов уже не доставалось.

«Чужой ребенок скакал по капоту нашей машины»

Анна из Подмосковья, 32 года:

— Возвращаемся с супругом на парковку и видим, как чей-то ребенок залез на капот нашей машины и топчется на нем. Мальчик уже немаленький, возможно, первый-второй класс.

Муж подбежал к своему автомобилю и начал прогонять ребенка. Конечно, были крики и претензии. Пока мы осматривали машину на повреждения, проходящая мимо девушка решила поумничать: «Зачем на ребенка кричать? Надо родителей отыскать и с ними разговаривать, чтобы оплатили ущерб, если он есть».

«А если ребенок будет тонуть, тоже надо сначала родителей найти и передать им эту информацию?», – ответил ей мой муж.

«Ну, это же совсем другое!», – отмахнулась девушка и направилась к своему автомобилю.

Как же она орала, когда увидела на нем следы от обуви и царапины!

К счастью, у нас не было повреждений, поэтому мы сели в машину и уехали. Выезжая с парковки, заметили, что этот же мальчик уже вместе со своим сверстником пытался забраться на другую машину. А родителей по-прежнему рядом не было.

«Сын подруги украл у нас бинокль и не постеснялся прийти за чехлом»

Мария из Краснодара, 35 лет:

— Ко мне в гости вместе с сыном часто приходила подруга Ира, живущая по соседству. Моей дочери Лизе семь лет, Ярику – восемь. Дети часто играли вместе.

Лизе отец подарил бинокль, которым Ярик очень заинтересовался. Пока мы на кухне пили чай, дети пытались смотреть в него на соседние дома.

После их визита бинокль исчез, остался только чехол, который дочь оставила у нас на кухонном столе. Лиза сказала, что положила бинокль в дальний ящик в шкафу, а потом он исчез. Да-да, вместе с уходом гостей.

Я сразу поняла, кто его украл, но обвинять ребенка не стала. В следующую встречу пыталась наводящими вопросами помочь Ярику вернуть вещь: «Может, ты просто взял его посмотреть из своего окна и забыл об этом? Посмотри дома. А вдруг!»

Но Ярик был стойким оловянным солдатиком – все отрицал, честно глядя мне прямо в глаза. Я поймала его взгляд на чехле: было видно, что он очень в нем заинтересован. В общем, на выходе этот чехол был изъят у Ярика. Вместо того, чтобы поговорить с сыном, Ира обрушилась на меня: «Ты обыскиваешь моего ребенка, как преступника!»

Бинокль они все-таки вернули, но с подругой мы перестали общаться.

«Детское хамство и детская наглость — это всегда «звоночек» о проблемах в детско-родительских отношениях»

Ольга Саломатова, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

Поведение, которое характеризуется нарушением социальных норм, называют наглым, хамским или дерзким. Это не совсем одно и то же. Суть наглости – в стремлении любыми путями получить желаемое, не считаясь с мнением других людей или общественными предписаниями. Хамство относится к грубому способу общения. Дерзость – это отсутствие стыдливости и робости у человека.

С точки зрения психологии, такое поведение связано с психологическими границами личности, а точнее с умением не нарушать чужие границы, но в то же время отстаивать свои.

Ребенок в дошкольном возрасте как раз приобретает понимание личностных и социально-культурных границ. А главными учителями в этом процессе выступают родители. Они знакомят ребенка с нормами поведения в обществе, в том числе рассказывают ему, как не следует поступать с чужими вещами (истории 4 и 5) или как вести себя в общественном месте (история 3). При нормальных детско-родительских отношениях родитель, с одной стороны, объясняет ребенку социальные правила и ограничения и обосновывает необходимость их соблюдения, а с другой – сам является примером поведения в общественных местах.

Но родители не только устанавливают для ребенка правила и ограничения, но и создают условия для доверительного общения с ним. На практике это означает, что если родитель с ребенком идут в кафе, то они там общаются друг с другом, отложив в сторону гаджеты. Если предстоит длительная поездка на общественном транспорте, то стоит позаботится об играх в дорогу или предложить ребенку играть в слова, сосчитать красные машины в потоке и тому подобное. В этом случае ему не надо будет лезть в чужой пакет с подарком (история 2) или час «играть» в кафе на фортепиано (история 1), чтоб получить родительское внимание.

В силу своего развития ребенок до 7-8 лет не может нарушать общественные нормы «специально».

Чаще всего им руководит острое желание привлечь родительское внимание. Бывают случаи, когда ребенок впервые попадает в новое общественное место и пока не знаком с нормами поведения.

Детское хамство и детская наглость — это всегда «звоночек» о проблемах в детско-родительских отношениях: неправильно выстроенных границах, недостатке родительского внимания и поддержки.