«Не уверена, что жизнь дочери будет связана с творчеством». Интервью с певицей Нюшей

Этой осенью певица Нюша возвращается на сцену с сольным концертом. 7 сентября она выступит на ВДНХ. В преддверии этого события «Газета.Ru» поговорила с певицей и расспросила ее о творчестве, жизни в Дубае и воспитании детей.

— 7 сентября в Зеленом театре на ВДНХ состоится ваш сольный концерт. Чего ожидать зрителям от шоу?

— К этому времени я собираюсь выпустить новый сингл. В целом, у меня довольно давно не было сольных концертов в Москве. Однако этот концерт не несет в себе цели кого-то удивить. Скорее из-за долгого перерыва мне хотелось бы увидеться со своими любимыми слушателями, душевно провести вечер. Безусловно впереди еще другие концерты, где я буду делать совершенно новую программу.

7 сентября, конечно, тоже будет представлена обновленная, новая и свежая я! Но здесь скорее будет камерная теплая атмосфера в моем стиле, потому что площадка не подразумевает чего-то сверх фееричного. Буду я, будут взаимные танцы и живой звук (Улыбается).

— Не секрет, что вы много времени проводите в Дубае, но регулярно возвращаетесь в Москву. Есть ли какие-то вещи, которые особенно раздражают вас в другой стране?

— Не могу сказать, что больше времени провожу в Дубае, все-таки больше в Москве. Просто туда я приезжаю к своим детям (у Нюши двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон — «Газета.Ru»). Провожу с ними время, а затем снова в Москве.

Что касается жизни в Дубае, нет моментов, которые прямо раздражают. Я стараюсь искать плюсы, а не минусы. Когда обращаешь внимание на что-то хорошее, то хорошего в твоей жизни становится больше. Это, кстати, действительно нужная привычка.

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Я не успеваю даже соскучиться по Москве, потому что провожу здесь гораздо больше времени.

— Вы рассказывали, что не планируете покупать недвижимость в Дубае, потому что не привыкли жить с мужем на одном месте. Есть ли у вас планы по поводу следующей точки в жизни?

— Мы всегда с мужем путешествуем — это наш стиль жизни. Наверное, поэтому мы пока не определились с покупкой недвижимости. Хотя в будущем не исключаю, что это может быть несколько точек: разные города в разных странах. Мы еще не встретили то самое место, не влюбились в него.

— В марте 2023 года вы записывали песню с Арашем, который живет в ОАЭ. С кем еще из современных музыкантов вам бы хотелось записать песню?

— Мы с Арашем сделали ремейк моей известной песни. Я предложила ему присоединиться и сделать версию, объединяющую наши культуры.

На самом деле, у меня много мыслей на тему того, с кем я еще хочу записать дуэты, но я люблю сначала делать, а потом уже рассказывать. Поэтому пока не хочу делиться конкретными именами. У нас очень много прекрасных, интересных музыкантов и исполнителей, поэтому рассуждать можно долго.

Я думаю, в ближайшее время порадую вас классным фитом.

— Насколько вам комфортно записывать новые песни, находясь не в Москве? Нашли ли вы команду, которая помогает вам в создании треков? Или в век интернета давно уже можно работать с людьми из разных уголков мира?

— Я уже много лет комбинирую и записываю в разных странах, в разных студиях. В Дубае тоже я записывала музыку где-то пять лет назад. Сейчас периодически обращаюсь к международным музыкантам для сведения.

На данный момент я в поисках музыкальной команды для создания нового. Многое менялось, моя жизнь была полностью посвящена семье и была, можно сказать, пауза. Поэтому сейчас я озадачена этим вопросом, мне хотелось бы находить какие-то новые творческие решения. А для этого как раз необходима новая музыкальная команда. Правда, не всегда это может быть именно команда, часто встречаются отдельные люди. Я открыта к разным вариантам.

close 100% Нюша с семьей Пресс-служба

На сегодняшний день есть несколько музыкантов, с которыми мы работаем уже много лет, но думаю пришло время расширять горизонты и знакомиться с новыми композиторами, авторами, аранжировщиками и музыкальными продюсерами.

— Когда вы приезжаете по работе в Москву, часто ли берете с собой детей? Есть ли любимые места для семейных прогулок?

— Я беру детей достаточно часто, это зависит от сезона, их состояния, насколько они вообще готовы к путешествиям. В целом периодически они летают со мной и попадают в разные сезоны, что тоже здорово.

Говоря о жизни детей в Дубае, тут я скорее забочусь об их здоровье и самочувствии. Хочу, чтобы большую часть времени они проводили в теплом климате, купались в море.

По поводу прогулок, я родилась в Москве, обожаю свой город. Тут действительно много мест, куда мы можем поехать все вместе. Причем эти места совершенно разные: например, это может быть район Крылатские холмы, где я провела больше всего времени. Можем с семьей гулять в районе Щукинской, где прошла часть моего детства.

Я сама очень люблю гулять в центре города, это как раз про мои личные прогулки, когда я одна. Например, проводить время на Чистых прудах или на Старом и Новом Арбате, в районе Кропоткинской, около Храма Христа Спасителя.

Большое количество локаций, зависит от настроения. Места силы для меня — это те районы, в которые хочется возвращаться, где чувствуешь свою особенную связь. Я выросла в Крылатском и для меня этот район именно такой.

— Ваши родители, бабушка и дедушка Симбы и Саффрона, живут отдельно, часто ли они проводят время с внуками?

— Если мы достаточно давно не виделись из-за наших многочисленных путешествий, то мы всегда приезжаем к бабушкам и дедушкам в Москву, чтобы они повидались с внуками.

В целом мы всегда на связи: посылаем друг другу фото и видео, созваниваемся, у нас есть семейный чат, где бабушки и дедушки ежедневно наблюдают за тем, как растут внучка и внук. В общие семейные праздники мы стараемся собираться всей семьей. Чаще всего удается это делать в Москве.

— Расскажите о ваших детях. Чем они увлекаются, есть ли у них уже представления о том, кем они станут, когда вырастут?

— Сын Саффрон еще совсем юный, изучает мир, пока что увлекается машинками, называет их «биби», и особенно интересуется разными марками.

У Симбы уже проявляется тяга к музыке, к нарядам. Конечно, дочь в последнее время говорит о том, что хочет вырасти и так же петь и танцевать, как мама.

close 100% Нюша с детьми Пресс-служба

Я допускаю, что она сейчас в том возрасте, когда только начинает осознавать, что вообще происходит вокруг и кем работает мама. Для дочки это все еще не так очевидно.

Думаю, что через несколько лет, когда она пойдет в школу, у нее будет совершенно иное восприятие реальности. Поэтому на сегодняшний день я предлагаю ей разные варианты. Например, она занимается танцами, гимнастикой, плаванием — ей все это нравится. Мы много пробуем, если ей занятие по душе, то продолжаем. Тут важен человеческий фактор, личность преподавателя. Педагогу нужно заинтересовать ребенка.

Конечно же, Симба делает множество поделок, но больше с няней. Дочь дарит мне огромное количество подарков. Видно, что она творческая, но я не уверена, что только с творчеством будет связана ее жизнь.

— СМИ часто обсуждают вашу фигуру. Расскажите, как ухаживаете за телом? Только ли благодаря спорту и диете вам удается быть в форме?

— Я думаю, что первично мое желание быть в хорошей форме и хорошо себя чувствовать. Мне нравится выражение: «В здоровом теле — здоровый дух». Это все идет изнутри, когда человек стремится отлично выглядеть. Соответственно в такие моменты появляются обстоятельства, которые помогают в этом.

Ну и конечно же, важна сила воли — встать и пойти на тренировку. Но это все же комплексный подход: и массажи, и тренировки, и питание, и внимание к своему телу и внутреннему миру.

Ухаживая за собой, внешне и внутренне, мы поддерживаем себя в хорошей форме.

— Многие артисты прибегают к помощи пластических хирургов. Как относитесь к «уколам красоты» и хирургическим вмешательствам?

— В целом, нейтрально. Когда у человека есть желание что-то в себе поменять, можно прибегнуть к такому решению, вместо того, чтобы мучаться и думать об этом.

Важен баланс, как и во всем. В моей профессии и других, связанных с публичностью, артисты стремятся хорошо выглядеть. Это нормально, потому что нас, можно сказать, «разглядывают под лупой».

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Мне очень хочется выглядеть аккуратно, ухоженно, быть красивой. Стараюсь выбирать аппаратные процедуры. Важно, что для всего этого нужно работать с лучшими из лучших, с настоящими профессионалами своего дела, чтобы аккуратно и индивидуально подобрать процедуры.

Говоря про пластическую хирургию, я думаю, что все также зависит от конкретной ситуации и человека. Случаи индивидуальны.

Я пока что не делала никаких пластических операций, но не исключаю, что в будущем обращусь к хирургу. Поживем, увидим.

А по поводу уколов красоты… Я считаю, что в таком случае нужно работать с профессионалами. Я обращаюсь к нескольким косметологам, выслушиваю мнения и затем принимаю самостоятельное решение.

— Сейчас мода на разные необычные способы похудения: Ким Кардашьян колет препараты для диабетиков, чтобы похудеть, кто-то ест специальные таблетки против веса. Как относитесь к таким методам похудения?

— Я толерантна в этом вопросе, никого не осуждаю. Но для себя выбираю другие варианты. Когда кто-то из моих близких советуется со мной, они прекрасно знают мою точку зрения.

Сама выбираю максимально полезные для здоровья способы похудения, экологичные способы очищения организма, работаю с телом с помощью спорта и массажей.

Такой принцип всегда работает в связке: когда человек одновременно занят совершенствованием тела и своего внутреннего мира. Для этого требуются разные специалисты. Это может быть и психолог, потому что все взаимосвязано, все начинается с головы. Потом, как следствие, меняется тело.

Такие необычные методы, какие использует Ким, в первую очередь — лекарства, рассчитанные на применение при определенном диагнозе, могут нанести вред вместо пользы, когда используются не по назначению.

Я не сомневаюсь, что может быть результат, но параллельно с ним может появиться серьезный вред для организма. Важно, чтобы об этом помнили те, кто хотят прибегнуть к похожим способам.

В погоне за прекрасным, красивым, ухоженным телом важно сохранить здоровый организм для полноценной гармоничной и долгой жизни!