Как понять, что живот опустился и пора рожать

Опустившийся живот — один из предвестников родов, который вызывает у будущих мам бурю эмоций. Кажется, что нужно лечь и не шевелиться, чтобы ребенок не появился на свет раньше времени, или немедленно бежать в роддом. Врач-гинеколог клиники Remedi Мария Селихова рассказала «Газете.Ru», как понять, что живот опустился, нужно ли этому способствовать и когда обязательно обращаться к специалисту.

Почему живот опускается

Врач-гинеколог клиники Remedi Мария Селихова объяснила, что в течение всей беременности плод располагается высоко в матке. Этот орган у беременных находится в брюшной полости, куда перемещается в конце первого триместра.

«Но когда организм начинает готовиться к родам, происходит обратный процесс: матка опускается ниже в малый таз, а ребенок занимает стартовую позицию — упирается головкой в тазовые кости.

Нижняя часть матки размягчается, а шейка укорачивается. Благодаря этому живот беременной действительно из круглого становится грушевидным и опускается ниже», — рассказала врач.

Она добавила, что опущение живота сопровождается и другими процессами: в организме беременной активно вырабатывается гормон релаксин, под действием которого размягчаются связки и сухожилия, расширяется таз.

Как понять, что живот опустился

«Во-первых, конечно, вы поймете это по удивленным восклицаниям родственников, которые заметят изменения в фигуре и будут умолять вас бежать в роддом», — пошутила Селихова.

Она уточнила, что делать этого не нужно, и перечислила признаки, по которым можно самостоятельно определить, что организм готовится к родам:

• у вас прошла изжога;

• стало легче дышать, уменьшилась одышка;

• мочеиспускание участилось из-за давления на мочевой пузырь;

• появились боли в пояснице;

• вы начали ходить вперевалку, по-утиному;

• выделения из влагалища стали более обильными;

• бедра немного расширились;

• из-за усилившегося давления отошла слизистая пробка.

«Для того, чтобы понять, опустился ли живот, можно провести простой тест: положить ладонь под грудь. Если она легко там помещается, значит, вы готовитесь к родам. Кроме того, показательным будет ваш вид в профиль», — отметила гинеколог.

Когда опускается живот

«Этому событию обычно предшествуют другие предвестники родов — например, тренировочные схватки. Речь идет о безболезненных сокращениях и напряжении матки, которые быстро проходят, не прогрессируют и не отдают в спину.

В первую беременность у многих женщин живот опускается за две-четыре недели до родов, а в последующие — за один-три дня или даже за несколько часов до родов.

Это связано с тем, что ткани уже более эластичные», — сообщила врач.

По ее словам, опущение живота — необязательный пункт программы. У многих женщин этого не происходит, например:

• если будущая мать — спортсменка: мышечный корсет будет удерживать матку;

• если женщина высокая и крупная, а ребенок маленький;

• если ребенок находится в тазовом предлежании: в этом случае головка не может опуститься в таз;

• если у женщины аномально узкий таз.

Специалист заметила, что «гадать по животу», когда начнутся роды, тоже не стоит. После того, как он опустился, до появления ребенка на свет могут пройти дни, а могут — недели.

Точно так же, если живот находится высоко, это не значит, что роды произойдут позже предварительной даты родов.

Селихова рассказала, что после опущения живота ребенок продолжит активно двигаться, но женщина будет ощущать эти движения по-другому — не под ребрами, а ниже, как давление и щекотку в районе мочевого пузыря.

Что сделать, чтобы живот опустился

Гинеколог напомнила, что опущение живота — естественный процесс, который начнется тогда, когда будет готово тело женщины и ребенок, но можно ему поспособствовать. Для этого нужно больше ходить (под давлением таз раскрывается), делать приседания (опираясь на стул, чтобы не потерять равновесие) и упражнения для раскрытия тазового дна.

«Когда живот опустился, стоит уделить особое внимание своему самочувствию. Выбирайте свободную одежду, которая не давит на живот. Сейчас у вас могут быть проблемы с вестибулярным аппаратом и удерживать равновесие станет сложнее из-за того, что центр тяжести сместился.

Старайтесь избегать высоких лестниц и эскалаторов, зимой не ходите по льду. Вам может понадобиться бандаж или поддерживающее белье. От активных физических нагрузок уже лучше воздержаться, а вот секс не под запретом, если у вас еще не отошла пробка», — рассказала специалист.

Когда обратиться к врачу

«Преждевременные роды не всегда, но часто сопровождаются ранним опущением живота.

Если вы заметили, что это произошло до 36 недели беременности, нужно немедленно обратиться к акушеру-гинекологу. Другие возможные признаки преждевременных родов — это чувство тяжести внизу живота, регулярные схватки, подтекание околоплодных вод, отхождение пробки», — разъяснила Селихова.

Врач назвала и другие случаи, когда нужно обязательно проконсультироваться с доктором, чтобы убедиться, что все хорошо:

• шевеления ребенка стали редкими или пропали;

• опущение живота сопровождается болями, отдающими в спину;

• выделения стали кровянистыми.

По ее словам, при таких изменениях необходимо срочно ехать в приемное отделение или к лечащему врачу.

«Опущение живота — это важный, но не единственный и не самый достоверный признак приближающихся родов.

У многих будущих мам живот вообще не опускается заблаговременно, особенно если речь идет о повторных родах. Любые необычные признаки на поздних сроках беременности — повод обратиться к врачу», — подытожила гинеколог.

От первого лица

Вероника, 28 лет: «Когда я ждала первого ребенка, то уже на 38-й неделе начала морально готовиться к родам. Чуть прихватит низ живота — я уже хватаюсь за сумку и планирую ехать в роддом. А однажды утром проснулась и не могу понять, что произошло: как-то слишком легко дышится. Выхожу на кухню — мама ахает: у тебя же живот опустился! В ужасе рванула в роддом, но врачи только посмеялись: как начнутся схватки — приезжай. До схваток пришлось ждать еще две недели».

Марина, 32 года: «Опускания живота я так и не дождалась. Мама и сестра убедили меня, что это — обязательный пункт, поэтому, когда начались схватки, я подумала, что они тренировочные — живот же на месте. К счастью, через какое-то время сообразила, что для тренировочных они слишком сильные, вызвала скорую. Мама с сестрой потом разводили руками: кто же знал!».

Анна, 39 лет: «У меня была беременность 34 недели, я пошла гулять с подругой и та заявила, что вроде бы у меня опустился живот. Я сама ничего такого не чувствовала, но Маринка убеждала, что видит изменения. Конечно, я перепугалась: бросилась делать фото в профиль в полный рост и кидать его в тематические чаты и всем рожавшим подругам с вопросом: опустился или нет? Даже голосовалку сделала в рабочем чате, результаты 50 на 50. Поехала к гинекологу, там осмотрела и успокоила. Родила в итоге в срок».

Мария, 27 лет: «Первые роды у меня начались в 37 недель, я не успела ни сумку собрать, ни морально подготовиться, и потом долго переживала и корила себя. Со вторыми уже в тридцать недель купила все необходимое, изучила все признаки родов и записывала свои ощущения в специальный дневник. Скоро и живот у меня опустился, и пробка отошла, и тренировочные схватки шли каждый день, а роды все не начинались. В итоге их вызывали медикаментозно в 42 недели!»