Секс в бабушкиной квартире и сыр с плесенью: как влюбленные мирятся после ссор

25 августа отмечается День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя. В честь этой даты «Газета.Ru» пообщалась с семейными парами и узнала, что они решают конфликты при помощи секса, стикеров и сыра с плесенью. Психолог Мария Данина рассказала, о чем говорят такие способы примирения.

Марина, 35 лет, про виноватого мопса

Марина рассказывает, что ее муж Андрей из тех мужчин, которые совершенно не умеют признавать свою вину или делать первый шаг. «Если он не прав, то будет ходить, дуться, молчать и ждать, пока я проявлю инициативу. Однажды во время ссоры Андрей наговорил много лишнего, и я очень обиделась.

Решила, что в этот раз не буду ничего делать — пусть сам выкручивается. Мы сквозь зубы разговаривали день, второй, а на третий Андрей пришел с моими любимыми белыми пионами, совершенно нелепым игрушечным мопсом с огромными трагичными глазами и молча протянул эти богатства мне», — вспоминает женщина.

По ее словам, с тех пор мопс Моня стал способом делать первый шаг. Если кто-то готов признать, что не прав, просто приносит Моню и ставит напротив собеседника, а дальше разговор идет проще.

Мария Данина, кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», объясняет, что людям может быть сложно делать первый шаг к примирению по разным причинам.

Например, признание ошибок или попытка пойти на уступки для человека выглядит как проявление слабости. Или он не знает, как выразить свои чувства и правильно подойти к ситуации.

Данина советует таким людям сначала определить, в чем заключалась их ошибка. «Выразите свои чувства и объясните, почему поступили так, но без попыток оправдаться или переложить вину. Озвучьте, как ваше поведение могло повлиять на чувства партнера: это покажет, что вы действительно понимаете последствия действий. После того, как извинились, предложите способы исправить ситуацию или предотвратить подобные ошибки в будущем. Это может быть конкретное действие или изменение в вашем поведении», – советует психолог.

Семен, 32 года, про табуретку и 40 сантиметров

Семен рассказал, что им с женой помогает мириться пуфик. «Я высокий, два метра с небольшим, и с низким голосом, а жена Таня — миниатюрная, всего 1 метр 60 сантиметров, голосок у нее детский.

Характеры у нас тоже очень разные: Таня вспыльчивая, но быстро отходит, а мне нужно время успокоиться. Она же нервничает, переживает, дергает меня — с учетом разницы в росте это выглядит очень комично, я начинаю смеяться, а она обижается и ссора выходит на новый виток.

Однажды жена не выдержала, принесла пуфик, встала на него так, чтобы мы были вровень, и сказала, что нам необходимо нормально поговорить. Вроде бы мелочь, но эффект от того, что мы одного роста, сработал и мы выяснили, что не так. А на будущее договорились, что когда я успокоюсь после ссоры, то сам принесу табуретку и мы будем обсуждать все «на равных» во всех смыслах слова», – говорит Семен.

Данина отмечает, что у одних людей процесс обработки эмоций и переживаний может занимать больше времени, чем у других: им нужно обдумать произошедшее, прежде чем вернуться к обычному режиму общения. Второму партнеру важно уважать это и предоставлять необходимое пространство.

Она добавила, что поведение в конфликтной ситуации может как усугублять спор, так и помогать его разрешить. «Когда один из участников начинает обвинять другого без попытки понять его точку зрения, это часто ведет к обострению. Нападки на личные качества, а не на конкретное поведение, а также насмешки и сарказм могут быстро эскалировать конфликт», – объяснила специалист.

Ольга, 22 года, про бабушкин совет

Ольга рассказывает, что на свадьбу бабушка подарила ей красивое постельное белье с сердечками и взяла обещание, что внучка никогда не будет ложиться спать, не помирившись с мужем.

«Я тогда была влюблена по уши и уверена, что мы вообще никогда не станем ссориться. Первый серьезный конфликт стал для меня катастрофой, казалось, что мир рушится! А вечером, уже лежа в постели, спина к спине, я вспомнила про обещание, предложила помириться и поцеловала мужа.

Примирение закончилось бурным сексом! В целом, так случается не всегда, но совет мириться перед сном считаю очень действенным — хочешь не хочешь, а вечером поговоришь и выяснишь, что не так», – поясняет Ольга.

По мнению психолога, конфликты — естественный процесс, с которым сталкивается почти каждая пара. Одна из частых причин — травматический опыт прошлого. Например, если в детстве человек часто сталкивался с критикой или требованиями со стороны родителей, то в отношениях он может чрезмерно остро реагировать на любые замечания.

Данина подчеркивает, что у примирения с помощью секса есть определенные риски и нюансы, которые стоит учесть. «Секс после конфликта может быть особенно страстным и эмоциональным, потому что он помогает освободиться от напряжения и возвращает чувство соединенности.

Но если пара регулярно занимается сексом после каждой ссоры, не пытаясь разобраться в причинах конфликта и не искать пути его решения, это может привести к накоплению обид и недопониманий.

А еще — создать нездоровую динамику, когда один из партнеров специально провоцирует конфликты в надежде на страстное примирение», – уточняет психолог.

Лайфхаки от пар

Марина, 32 года: «Сохраняю его нежные сообщения в отдельную папку и перечитываю после ссоры: сразу хочется бежать мириться».

Оксана, 37 лет: «Готовлю вкусный завтрак/обед/ужин на двоих — нельзя сидеть за красиво накрытым столом и молчать».

Алексей, 29 лет: «Покупаю цветы или любимый сыр жены, с плесенью — банально, но всегда работает».

Руслан, 42 года: «Мы очень импульсивные и несдержанные, поэтому миримся исключительно в переписке — так проще подобрать слова и не сказать лишнего. Причем происходить это может в одной квартире: я в комнате, жена на кухне — и разбор полетов в мессенджере».

Александра, 29 лет: «После похода к психологу составили анкету: в чем проблема по мнению каждого из нас, где чья ответственность и какая может быть профилактика ссор. Садимся и обсуждаем все подробно — мы оба «технари» и такой способ неплохо работает».

Евгений, 37 лет: «Я расклеиваю по квартире стикеры со словами любви и извинения, сердечки и прочую романтическую ерунду. Однажды жена пришла с работы с подругой. Та увидела и так прониклась, что теперь практикует способ со свои мужем».

Дмитрий, 34 года: «Миримся мы как обычно, словами, а вот ощущение близости помогает вернуть секс в каком-то необычном месте. Когда есть деньги и время, ездим в отель. Однажды не было ни того, ни другого, пошли поливать цветы в квартире бабушки, которая была на даче. Тоже отлично сработало».