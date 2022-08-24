Эксперимент: что YouTube показывает детям

Уверен, многие хотели бы хоть ненадолго вернуться в детство: поиграть во дворе с друзьями после школы, провести лето на даче и не думать ни о чем, кроме уроков. И знаете, мне это удалось. Но ребенком я стал лишь в глазах YouTube для того, чтобы провести очередной эксперимент. Его результатами я, с удовольствием, поделюсь с вами.

Как мы знаем, площадка не отличается качеством и непредвзятостью модерации. А ведь именно дети являются самой впечатлительной и уязвимой категорией зрителей, для которых цена ошибки или халатности модератора особенно высока. Уже известны случаи, когда юная аудитория получала в рекомендации на YouTube Kids видео про употребление наркотиков, огнестрельное оружие и отбеливание кожи.

Новости новостями, но я решил посмотреть лично, что видеохостинг показывает ребенку.

Регистрация на сайте, по общим правилам платформы, возможна с 13 лет и варьируется в зависимости от законодательства государства пользователя. У нас в России возраст, с которого возможно создание аккаунта на площадке – 18 лет. Несовершеннолетним зрителям видеохостинг предлагает смотреть «YouTube Детям», якобы защищенный от деструктивного контента и усиленный дополнительной модерацией.

Звучит отлично, но есть одно «но».

У «детского» YouTube есть три заметных отличия от «взрослой» версии. Первое: нельзя оставлять комментарии. Второе: можно ограничивать ребенку возможность самостоятельного поиска по видео. Третье: чтобы попасть на платформу без регистрации, предусмотрена несложная процедура – математический пример из программы первого класса. И это в том случае, если ребенок не «сжульничает» и укажет свой возраст младше 18 лет. В обратном случае никаких проблем с доступом не возникнет. Это особенно любопытно, потому что стандартный YouTube вообще никак не проверяет возраст зрителя, даже самыми элементарными способами.

На первый взгляд на «YouTube Детям» все выглядит спокойно и вменяемо, однако даже на детской версии хостинга присутствуют ролики о специальной военной операции на Украине с лозунгами. Даже здесь, хоть чуть-чуть, хоть совсем ненавязчиво, но пропихнули прозападное видение конфликта. Стоит отдать должное, в рекомендации это мне не попало – найти такое видео я смог только через поиск по слову «война».

Казалось бы, вот оно счастье – смотри «YouTube Детям» и не знай забот. Но есть одно «но» о котором я упоминал выше. Проблема в том, что хостинг предлагает всего лишь 3 возрастные категории: «Для самых маленьких» (до 4 лет), «Для дошкольников» (5-8 лет) и «Для детей постарше» (9-12 лет).

В чем проблема, спросите вы?

А что же насчет подростков со всеми своими особенностями переходного возраста: желанием выделиться, попробовать что-то новое, побунтовать против родителей и общества? Им, получается, дорога одна – на обычную версию видеохостинга, для доступа к которому даже примеров решать не нужно. И там их неокрепшую натуру с распростертыми объятиями встретят деструктив, фейки и полная мощь прозападной пропаганды. Не будем также забывать и о том, что ничто не помешает и ребенку младше 12 лет попасть на основной YouTube.

Я прекрасно понимаю, что создавать отдельный канал для аудитории абсолютно каждого возраста трудозатратно и банально невыгодно. И проверять вручную каждое видео тоже невозможно – каждую минуту на основной YouTube загружают 500 часов видео. Но существует понятие «обратная связь». А с ней видеохостинг однозначно не дружит. Особенно показателен случай, когда сервис по ошибке сутки показывал детям хоррор о том, как скелет ходит по кладбищу в поиске любви и умирает от депрессии.

Проблема была не только в алгоритме – поддержка YouTube не спешила исправлять ошибку. В результате автору пришлось активно рассказывать о проблеме в других соцсетях, чтобы привлечь к ней внимание видеохостинга.



На самом деле, любые вопросы к хостингу «снимаются», если посмотреть, на чем зарабатывает его материнская компания Google.

Несмотря на масштаб и наличие огромного количества высокотехнологичных продуктов и проектов, ИТ-гигант «живет» исключительно за счет рекламы – ее доля в общей выручке компании стабильно превышает 80%. И огромная часть контента на YouTube создается именно для детей, несмотря на заявления компании о том, что платформа для них не предназначена. И вывод очень прост. Для ИТ-гиганта ваш ребенок – зритель, который должен приносить деньги своими просмотрами. И в этом контексте относительно безопасный «YouTube Детям» – всего лишь способ вызвать доверие родителей и завлечь «генератор долларов» на площадку с самых юных лет.

Автор – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет».