«По очереди держали вахту с женой, давая друг другу выспаться»: певец Роман Архипов об отцовстве

За последний год у Романа Архипова произошло много заметных событий: от перезапуска карьеры и сотрудничества с продюсером Владимиром Чиняевым (который работал с Полиной Гагариной, DJ Smash, группой «Дискотека Авария», Эмином и другими звездами) до рождения первенца — дочери Евы. «Газета.Ru» пообщалась с артистом и расспросила его об отцовстве, новых песнях, ностальгии по «Челси» и выдуманном конфликте с Арсением Бородиным.

— Роман, в декабре прошлого года вы стали отцом. Примите поздравления! Знаю, что, готовясь к появлению дочки, вы читали специализированную литературу по воспитанию ребенка. Помогли ли вам знания из книг на практике?

— Спасибо большое! Да, действительно я читал много книг. Больше всего на меня произвела впечатление книга «После трех уже поздно» Масару Ибуки, одного из основателей корпорации Sony. То, что я для себя почерпнул из нее, — до трех лет формируются 80% навыков и способностей. Человек, появившийся на свет, начинает, как губка, впитывать всю информацию, которая ему попадается. В этот период важно показывать ребенку только хорошее: давать слушать классическую музыку, знакомить с произведениями искусства, учить иностранным языкам, заниматься с ним спортом.

Я пока в процессе понимания того, насколько это действительно работает, но тем не менее у нас в доме постоянно звучит классика: Евочка слушает, ей нравится. Также приобщаю дочь к искусству. Недавно, когда мы были в Италии, я взял ее с собой по музеям Флоренции: вместе мы изучали работы Леонардо Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. То же самое с языками. Уже на постоянной основе у нас в доме разговаривают с Евой на английском. Чуть позже начнем изучать другие языки — например, китайский или арабский. Верю, что если в этом возрасте заложить какие-то базовые вещи, то дочери будет легче в будущем.

— Говорят, что первый год жизни ребенка — настоящее испытание для отношений супругов. Как происходит в вашем случае?

— Мы счастливые родители, потому что у нас очень спокойная и собранная дочка. Ева не устраивает истерик: она капризничает, только когда хочет кушать или спать. В остальном дочь, если можно так сказать, очень самостоятельная. Уже с семи месяцев играет сама. Мы оставляем Еву в игровой зоне, и она 15 минут спокойно ползает, играет, изучает что-то.

close 100% Роман Архипов с дочкой Евой romanarkhipov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

А вообще совет всем родителям — папа должен участвовать в жизни ребенка. Первые месяцы маме особенно тяжело. Мы с женой по очереди держали вахту, давая друг другу выспаться. Отцовство — прекрасно! Не хочу пропускать ни дня. Наблюдаю, как Ева меняется, — и внешне, и внутренне.

— В одном из интервью вы также рассказывали, что долго выбирали няню. На что обращали внимание?

— Честно признаюсь, мы с женой не могли представить первое время, что Еву кто-то, кроме нас, будет брать на руки, что уж говорить про няню…

Мы смотрели разных кандидаток, но в итоге выбрали филиппинскую няню. Мне кажется, филиппинки отлично справляются с грудничками: нашу няню практически не видно и не слышно. Она очень кроткая, обожает Евочку, помогает нам не только с ребенком, но и по дому: например, убирается.

— Поете дочери вместо колыбельных рок-хиты?

— Все так! И я ей пою, и вместе с женой поем. Евочка подпевает, как может: какие-то звуки издает. Пытались даже на видео это записать, но не получилось. Очень мило, когда мы все втроем начинаем петь.

Ева очень музыкальный ребенок. Она обожает игрушки, которые издают какие-то звуки.

— Многие родители считают, что маленького ребенка нельзя брать с собой в поездки до трех лет. Судя по соцсетям, Ева с вами часто путешествует…

— Да, мы не боимся брать Еву в путешествия. Я стараюсь выбирать места для поездок, где ей будет комфортно: исключаем, например, многочасовой перелет.

close 100% Роман Архипов с женой Алисой Огородниковой Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Этой весной мы с Евой, когда ей было четыре месяца, путешествовали сначала на поезде, потом на самолете. Мне надо было отвезти дочь к маме на море. Я выкупил целое купе, чтобы никого не стеснять. Несмотря на то, что дочь тихоня, в поезде она мне устроила рок-н-ролл (улыбается). Видимо, ей было не очень комфортно, еле уложил дочь спать. У меня был полный рюкзак всего, что нужно для грудничка. Да, было тяжело, но зато потом дочь провела два месяца на море с мамой.

Так что если есть возможность куда-то поехать отдохнуть и дорога не очень долгая, то почему бы и нет? От морского воздуха еще ни одному ребенку не стало плохо (улыбается).

— Как изменился ваш образ жизни после появления дочери? Пришлось ли отказаться от светских мероприятий или концертов?

— И концерты, и поездки, и гастроли — все осталось! Их даже стало больше. У меня много работы. Пока дочку на гастроли и мероприятия не беру, как-то боязно, много людей, шумно, но не за горами время, когда станем возить ее с собой.

Образ жизни поменялся у жены. Большая нагрузка на ней, хотя я тоже помогаю.

— В июне вы и Арсений Бородин по отдельности дали интервью Яне Чуриковой. После этого многие обсуждали вас и причины распада группы «Челси». В каких отношениях вы сейчас с Арсением?

— У нас не было никогда конфликта. Как я говорил Яне, я был удивлен, когда Арсений дал интервью (за два года до интервью с Яной) и сказал, что, оказывается, был и до сих пор обижен за то, что я ушел из группы.

Арсения я видел буквально на днях. Мы оба выступали на фестивале «Радио Максимум», где играли тяжелый рок. Мы с ним встретились, посмеялись, пошутили, выступили и разошлись. С тех пор, как я перестал петь в группе «Челси», нечасто общаемся: я некоторое время жил в Америке, и когда приезжал в Россию, мы с Арсением виделись, вспоминали былое, тусовались, но каждый жил своей жизнью.

close 100% Группа «Челси» 2008 год Russian Look/Global Look Press

У меня навсегда с Арсением связан долгий и яркий период жизни, я его по-человечески люблю, уважаю как артиста и желаю ему только хорошего. Конфликта нет! По крайней мере с моей стороны. А так, увидим, может, что еще интересное скажут про меня в интервью.

— Что у вас в планах?

— У меня много радостей произошло за последний год. Мои песни снова стали звучать в эфире — в первую очередь на «Русском радио». Мне очень приятно, ведь это крупнейшая радиостанция в стране. Сейчас стало больше интереса ко мне. Я начал сотрудничать с продюсером Владимиром Чиняевым. Он работает немного в другой эстетике, чем я привык, — Владимир очень глубокий, думающий продюсер, который пытается придать моему творчеству обновленную форму. Мне очень интересно с ним сотрудничать и открывать новые грани самого себя

close 100% Роман Архипов с продюсером Владимиром Чиняевым Личный архив

— В 26 лет вы гастролировали по США. Хотите еще раз повторить этот творческий подвиг?

— Сейчас время другое — Америка не так крута в музыке, как раньше. В 2011 году казалось, что там, в Америке, рок-музыка, которую я всегда страстно желал, однако я застал период умирания этого жанра. Сегодня все еще хуже. Вспомните 80-е, 90-е — тогда США диктовали всю массовую культуру, весь мир слушал и обожал то, что исполняют американские артисты. В наши дни американский рынок стал ориентироваться на внутреннюю культуру — появилось, например, много рэпа и много исполнителей, которых мы во многом не понимаем.

— Есть ли у вас ностальгия по «Фабрике звезд» и группе «Челси»?

— Скорее приятные воспоминания! На тот момент я окончил институт, у меня поменялась жизнь, появилось имя как у артиста, появилась возможность создавать музыку! Всегда вспоминаю все, что было, только с радостью.