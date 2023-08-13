«Секс-переписка за деньги может стоить мне карьеры учителя»: история о моральной дилемме

Замужняя учительница из Подмосковья анонимно рассказала «Газете.Ru», почему муж не против того, чтобы она виртуально занималась сексом с незнакомцами за деньги, и о реакции свекрови на такую подработку.

Моя история напоминает какую-то нелепую комедию положений, но сейчас мне не до смеха. Я не делала ничего плохого, никого не обманывала, и виновата лишь в том, что вовремя не закрыла ноутбук. Но из-за этого я могу лишиться и работы, и хорошей репутации.

Напиши про секс, как Бунин

По профессии я филолог, учитель русского и литературы. Работа в школе мне очень нравится, а вот зарплата учителя не очень. Сколько себя помню, все время подрабатывала, но не репетитором, как многие коллеги, а написанием текстов. Это гораздо удобнее: учеников нужно принимать в определенное время, а тексты создавать – когда удобно, хоть в кафе в выходные, хоть поздно вечером, когда дети спят.

Я много писала для глянцевых журналов, потом – для женских сайтов, а последние годы – для телеграм-каналов. Темы текстов – звезды, психология, отношения и секс. Последнюю редакторы особенно выделяли, за легкость стиля и выразительность речи.

Ничего удивительного, я ведь училась у классиков: Бунин, Набоков, Мопассан и Золя отлично пишут о плотской любви, куда лучше любых секс-блогеров.

А однажды на меня вышла знакомая знакомой и спросила, не хочу ли я заниматься секс-перепиской в чатах. Строго анонимно, все фото прелестей, которые я буду слать возбужденным мужчинам, конечно, не мои.

С меня – хороший слог и фантазия, с нее – отличный гонорар и полная конфиденциальность. Работа по ночам, чат – максимально безопасный, попасть туда клиентам можно по рекомендации, а сами они – люди приличные. Напиши про секс, как Бунин, и все будут счастливы.

Вечером я пересматривала любимый сериал «Отчаянные домохозяйки».

Там одна из героинь, чтобы закрыть долги мужа, начала подрабатывать вебкам-моделью: на камеру игриво убирала квартиру в нижнем белье, разогревая любителей «клубнички».

У моего мужа долгов не было, но была ипотека, ремонт и желание быстрее съехать от мамы. В общем, я согласилась!

Вылетишь из школы с позором!

Испытательный срок я прошла на ура. Происходящее напоминало мне какую-то игру, будто я – это не я, а какая-то совсем другая женщина, раскованная и даже испорченная. Случались неприятные моменты, например, когда собеседники присылали мне фото своих членов, иногда на удивление уродливых, но я старалась абстрагироваться.

Самым сложным оказалось рассказать обо всем мужу. Он не ханжа, человек широких взглядов.

Но не всякий мужчина будет рад, что жена пишет другому о «мокрых трусиках» и «напряженных сосках». Сначала Артем и правда возмутился, но узнав сумму, которую я получала, задумался.

Тем более, что никто из собеседников не вызывал у меня никаких чувств, кроме брезгливого изумления: никогда не думала, что столько обеспеченных и вроде бы интеллигентных мужчин мечтают, чтобы на них помочились, хотя бы виртуально, и готовы тратить деньги на фото чужих неэпилированных вагин.

Катастрофа разразилась случайно. Мои смены были по ночам, дети в это время спали, и я работала на кухне, открыв ноутбук. Я отошла в ванную, а дорогой «мамочке» (свекрови) приспичило пойти налить себе воды. Когда я вернулась, она стояла, вытаращив глаза, и читала откровения очередного любителя вагин. А потом, повернувшись, нелепо взмахнула рукой: позже я поняла, что она хотела дать пощечину.

Мои объяснения не подействовали, а когда Артем сообщил, что он в курсе, свекровь превратилась в фурию. Весь следующий день она меня отчитывала, охая, вздыхая и вспоминая своего мужа, который «в гробу переворачивается» от такого поведения невестки.

В конце сообщила, что расскажет обо всем директору школы, если я не прекращу «этот срам».

Учителя в наше время могут уволить даже за фото в бикини, а за такое в маленьком городе просто уничтожат. Зная свекровь, могу точно сказать: она глаз с меня не спустит, а разъедемся мы не раньше, чем через год. С другой стороны, у нее нет никаких доказательств, чтобы подтвердить обвинения. Не знаю, стоит ли продолжать, рискуя всем?