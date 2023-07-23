«Не готова превращаться в тень»: свекровь решила ехать с сыном в свадебное путешествие

Согласно опросу «Левада-Центра», 12% пар ссорятся из-за проблем с родителями и родственниками. Наша читательница считает себя хорошей свекровью и удивляется, что невестка не хочет брать ее в свадебное путешествие. Она анонимно рассказала «Газете.Ru», почему не готова «превращаться в тень» и не видит проблемы, в том чтобы оставаться частью жизни сына.

Я терпеть не могу стереотипы, связанные со свекровями: и сына-то они младенцем считают до седых волос, и в семью молодых лезут, и шкафы проверяют, насколько там аккуратно рубашки «сыночки» висят.

Сразу скажу – это не про меня.

Я человек современный и самодостаточный, но не готова превращаться в тень только потому, что мой сын повзрослел и женился.

Мать всегда будет частью жизни сына

Со стороны я, наверное, выгляжу как та самая стереотипная свекровь, но это не так.

Да, сына растила одна, но не по своей воле – муж умер от сердечного приступа, когда Артему было семь лет. Я была не против второго брака, но приличного мужчину, который был бы еще и достойным отцом, не встретила.

Да, работала на двух работах, чтобы у Темы было все: и репетиторы, и поездки на море, и модная одежда, и ровные здоровые зубы.

А что еще оставалось?

Времена, когда достаточно было сварить суп на неделю да записать в кружок при «Доме пионеров» прошли, а я хотела, чтобы сын рос успешным человеком.

Да, мне не нравились его девушки, но не потому, что мне не может понравиться никто, просто в силу опыта и возраста я способна видеть большее.

Одна девица была явно не семи пядей во лбу: такая всю жизнь станет играть в маленькую девочку и сидеть у сына на шее. Другая, наоборот, слишком бойкая и пробивная: заморозит яйцеклетки и будет до сорока пяти карьеру строить.

Когда же сын привел Машу, я честно сказала, что она мне нравится – умная, активная, но при этом заботливая и женственная. Видно, что они подходят друг другу.

В общем, я была рада, что она войдет в нашу семью. Именно «нашу», потому что мать, особенно если сделала для ребенка столько, сколько я, всегда будет частью жизни сына.

Медовый месяц с мамой – ничего ужасного

Я всегда была за этот союз. Помогала Артему выбирать кольца, оплатила ресторан и ведущего. Потом мы вместе с сыном и Машей обсуждали их медовый месяц.

Молодые решили выбрать для свадебного путешествия Турцию – свадьба в конце августа, полетят в сентябре, народу там как раз будет меньше, родители с детьми-школьниками разъедутся, станет комфортно.

С ними вместе я вообще-то не собиралась, но пока смотрела фото, загорелась! На море я не была очень давно, а за границей тем более. Да и язык, откровенно говоря, знаю плохо, так что с молодежью вместе буду чувствовать себя более уверенно.

Ну да, полетим мы вместе, но жить-то будем не в одном номере! Конечно, я планирую общаться с сыном и Машей, но в меру: пообедать вместе, на экскурсию съездить, поужинать. Но не втроем весь день ходить! В общем, ничего ужасного.

Но Маша впервые на моей памяти уперлась: покраснела, сжала зубы и заявила, что в свадебное путешествие обычно едет пара, без всяких родителей. Хоть где-то можно обойтись без меня!

Я от неожиданности расплакалась, Артем растерялся, не зная, кого утешать. Реакция Маши мне совсем не понравилась.

Может, зря я считаю ее такой уж подходящей партией для сына? Но билеты я взяла и отель забронировала. Надеюсь, сын образумит невесту и мы хорошо отдохнем, а не будем постоянно скандалить и ссориться. Родителей надо ценить, и Маша, хоть и молодая девушка, должна это понимать.