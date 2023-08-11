Форма головы новорожденного ребенка: что нужно знать родителям

Когда малыш только появляется на свет, он зачастую похож на маленького инопланетянина. Это нормально, но вызывает у молодых родителей много беспокойства. «Газета.Ru» поговорила с педиатром клиники «К+31» Светланой Андриановой о том, почему голова у младенца может выглядеть плоской или удлиненной.

Что считается нормальной формой головы новорожденного

Как рассказала Андрианова, в первые месяцы жизни младенца у родителей могут появиться вопросы относительно формы головы ребенка, ведь череп новорожденного еще мягкий и подвижный и выглядит не так, как у взрослого человека.

«В большинстве случаев необычная форма головы ребенка — вариант нормы, но иногда признаки деформации черепа требуют внимания педиатра и узких специалистов, таких как невролог или ортопед. Именно поэтому родители должны уделять особенное внимание этому вопросу и, если что-то тревожит, обращаться к специалистам», – объяснила Андрианова.

Изменение формы головы ребенка во время родов

Андрианова напомнила, что нормальная форма головы новорожденного — вытянутая и симметричная, без явных деформаций и необычных выпуклостей. Но на форму головы новорожденного могут влиять роды: проходя через родовые пути, ребенок подвергается давлению и сжатию, из-за чего череп несколько деформируется.

«В начале родов головка ребенка находится в верхней части матки и постепенно опускается под давлением сокращений матки. Шейка матки размягчается и расширяется, чтобы создать проход для головы.

Во время схваток матка сокращается, позволяя головке ребенка постепенно двигаться вниз и проходить дальше.

После того как голова ребенка прошла через родовые пути, она постепенно возвращается к своей естественной форме. Головка новорожденного эластична и способна нормально перенести процесс растяжения и сжатия во время родов. В течение нескольких дней после рождения головка ребенка может быть немного деформированной, а затем принимает обычный вид», – рассказала врач.

Факторы, влияющие на форму головы

Специалист подчеркнула, что на внешний вид ребенка в первые месяцы жизни могут влиять разные факторы, и перечислила некоторые из них.

«При сложных и продолжительных родах возможны родовые травмы, которые влияют в том числе на состояние черепа ребенка. Кроме того, некоторые младенцы подолгу остаются в одном положении во время сна, и неравномерное давление на голову может менять ее форму: она становится более плоской с одной стороны», – объяснила врач.

Какие варианты форм возможны

Андрианова рассказала еще о некоторых вариантах необычной формы головы, которые могут быть нормой.

«Одно из наиболее распространенных изменений формы головы у новорожденных — это так называемая «плоскоголовость», или плагиоцефалия. При плагиоцефалии голова может быть плоской со стороны затылка или с одной из боковых сторон. Основная причина этой деформации в том, что ребенок проводит большую часть времени лежа на спине или в одной и той же позе, особенно во время сна. Для профилактики плагиоцефалии родители должны регулярно менять положение младенца и выкладывать его на живот — это способствует укреплению шеи и правильному формированию черепа», – рассказала врач.

Еще одним вариантом нормы она назвала брахицефалию.

«При брахицефалии длина черепа значительно меньше ширины. У людей с брахицефальной формой головы обычно широкий и плоский череп, круглые или широкие лицевые черты и короткая задняя часть головы. Иногда брахицефалия сопровождается асимметричным положением ушных раковин, асимметрией лица и высоты свода черепа. Такая форма головы может быть наследственной чертой или вызвана внешними факторами — например, отеком мягких тканей после долгих родов», – объяснила эксперт.

Третьим вариантом Андрианова назвала долихоцефалию.

«При долихоцефалии голова становится удлиненной, обычно в направлении задней части. Долихоцефалия может быть вызвана определенным положением ребенка в утробе, родами с применением щипцов.

Некоторые медицинские проблемы также могут вызывать долихоцефалию — в том числе рахит, системные заболевания соединительной ткани и другие. Часто вариант встречается у недоношенных детей.

Важно отметить, что все эти изменения обычно нормальны и не представляют угрозу для здоровья ребенка. Тем не менее родителям стоит проконсультироваться с педиатром, он даст рекомендации по уходу и предложит упражнения, которые могут помочь вернуть форму головы в норму», – рассказала Андрианова.

Когда нужна медицинская помощь

Врач напомнила, что лечение деформаций формы головы новорожденного может потребоваться в разных случаях, в зависимости от причины и степени изменений.

«В большинстве случаев легкие деформации формы головы у новорожденных проходят самостоятельно со временем, когда ребенок начинает активно двигаться и менять положение головы.

Однако если деформация становится значительной, ограничивает движения ребенка или вызывает другие проблемы, рекомендуется обратиться к педиатру. Врач может провести осмотр, оценить степень деформации и принять решение о необходимости лечения», – объяснила она.

Кроме того, по словам специалиста, в некоторых случаях, например, когда причиной деформации формы головы является плагиоцефалия, могут быть назначены физиотерапевтические упражнения, изменение положения сна и ношение специальных шлемов или бандажей, чтобы помочь форме головы вернуться в норму.

«Операция при неправильной форме головы новорожденного может потребоваться в редких случаях, когда деформация вызвана серьезным нарушением строения костей черепа или другими медицинскими проблемами, которые невозможно скорректировать другими методами», – рассказала специалист.

Андрианова добавила, что в некоторых случаях необычная форма головы может быть признаком определенных заболеваний или нарушений развития, но диагноз может поставить только врач.