Актриса и звезда КВН Елена Борщева: секрет моей стройной фигуры — муж!

Актриса Елена Борщева за это лето успела поработать, пройти несколько кастингов, съездить в отпуск и не забыть о спорте — вдохновляясь примером мужа-тренера. «Газета.Ru» пообщалась с артисткой и расспросила подробнее о ее рабочих планах, воспитании детей и здоровой ревности к мужу.

— Елена, судя по соцсетям, ваше лето проходит активно. Это действительно так?

— Этим летом и поработала, и отдохнула с семьей. Сейчас нахожусь на оздоровительном отдыхе с мамой. В рамках отпуска увлеклась новым хобби — воздушной йогой: очень интересное направление, благодаря которому тянется все тело, чувствуется расслабление.

— Что делали по работе?

— Я веду занятия для детей и взрослых в собственной школе актерского мастерства. Вместе со мной ученики занимаются стендапом, актерским мастерством, также мои педагоги преподают сценическую речь, вокал. Занятия летом проходят в удаленном формате.

— Как вы думаете, театральные курсы нужны всем детям или только тем, кто в дальнейшем хочет связать жизнь с кино или театром?

— Актерское мастерство сильно влияет на ребенка. Я считаю, что такой предмет нужно ввести в обычных школах, ведь благодаря театру ребенок преодолевает страх выступать на публике, учится правильно говорить, общаться с другими людьми, контролировать свои эмоции. Актерство нужно в любом возрасте: от 4 до 99 лет (смеется).

close 100% Школа актёрского мастерства Елены Борщевой Личный архив

— А ваши дочери занимаются театром?

— Старшая Марта занималась актерским мастерством и снималась в сериале. Сейчас пробуется в кино, и я ей помогаю проходить кастинги. Но в учебный год мы были сосредоточены на ОГЭ, который она с успехом сдала.

Младшая Ума тоже занимается у меня в школе. Ее увлекает пантомима — дочь участвует в конкурсах, занимает призовые места.

— Почему вы решили открыть собственную школу актерского мастерства?

— Я анализировала себя, свою жизнь — в детстве я, например, не занималась актерским мастерством и считаю это большим упущением. Потом я получила актерское образование в ВШСИ у Константина Райкина, играла в театре, снималась в кино. И решила открыть свою школу! Моя школа не только для детей, но и для взрослых, кто хочет наверстать упущенное, кто всегда мечтал выступать на сцене или, наоборот, кому сложно выступать перед публикой. Так как я сама много училась, прошла переподготовку, получила соответствующий диплом, я чувствую необходимость делиться знаниями с другими. Какие-то классы веду лично я, какие-то — мои педагоги.

— Не отвлекает ли бизнес от работы над собственной карьерой?

— Бизнес занимает много времени, но я всегда в контексте — успеваю ходить на кастинги, ездить на кинофестивали, посещать киномероприятия. Это очень важно еще и потому, что в моем окружении много талантливых детей-актеров, которых я стараюсь продвигать в разные шоу, театральные постановки.

close 100% Личный архив

Сейчас мечтаю о роли в кино. О главной роли. Хочу показать весь свой диапазон, все, на что способна. Мечтаю о персонаже, который будет меняться на протяжении всего фильма. А еще мне хочется сыграть злодейку в каком-то фантастическом фильме!

— Как ваши дети проводят это лето?

— Всегда стараюсь прислушиваться к желаниям своих дочерей. Конечно, хочется, чтобы отдых был полезным. В этот раз дети предпочли ничего не делать — уехать в деревню, есть ягоды и гулять по лесам. Странно было бы лишать их этой возможности.

Мы съездили вместе на отдых всей семьей — не скрою, что это обошлось в копеечку, сами знаете, какие сейчас цены, но оно того стоило, потому что мы классно провели время. В Москве все-таки у каждого свои дела, свой график, сложно выбраться куда-то всей компанией. А дальше дети разъехались по деревням. Марта — в Белоруссию, Ума — в Воронеж. Надо сестричкам отдохнуть друг от друга (улыбается).

close 100% Елена Борщева с семьей valerasupertrener/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ну а дальше в планах познавательный математический лагерь — пусть дети настроятся на школу.

— Недавно в соцсетях вы показали фото со своим отцом Хулио — панамцем по национальности. Расскажите, в каких вы сейчас отношениях? Как часто общаетесь?

— У папы как раз недавно был день рождения. Да, мы общаемся, регулярно созваниваемся — по видеосвязи в том числе. К сожалению, не так часто: папа приезжал в 2017 году к нам в Москву. Мы ездили к нему в гости в 2022 году. Сейчас большие сложности с перелетами: все долго и дорого, плюс с моей занятостью, со школой это сложно совместить. Но хотим к нему в гости! Ему по состоянию здоровья сложнее до нас доехать.

— Елена, вы любите пошутить над собой в соцсетях. И часто публикуете снимки в купальнике, подписывая их, как это любит пресса: «42-летняя Елена Борщева показала….». И все же, как вам удается поддерживать форму?

— Правильное питание, спорт… ну и муж фитнес-тренер, который обычно не сильно заставляет меня что-то делать, но я вижу, как он своим примером мотивирует людей идти в спортзал, и сама мотивируюсь. У него безумная сила воли, дисциплинированность, он действительно фокусируется на своих целях и понимает, — да можно все бросить, гулять, есть, кайфовать, но потом это отразится на фигуре.

Недавно я поменяла фитнес-клуб и теперь тренируюсь не там, где работает муж. И хотя у него есть клубная карта моего нового фитнес-клуба, и мы иногда пересекаемся в зале, он давно не проводил для меня тренировок — надо исправлять! (улыбается).

close 100% Елена Борщева и Валерий Юшкевич lenaborshcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В интервью для программы «Ты не поверишь!» вы признавались, что ревнуете супруга к клиенткам в спортзале. Так ли это на самом деле?

— Ну, там было вырвано из контекста. На самом деле здоровая ревность есть, но если бы я сильно ревновала мужа к клиенткам, я бы не смогла прожить так долго с ним в браке. Тогда я пошутила в разговоре с журналистами.

Хотя считаю, что здоровая ревность — это то, что подогревает отношения, она должна быть.

— Что помогает, на ваш взгляд, поддерживать романтику в отношениях?

— Проводить как можно больше времени вместе. В нашем случае спасают путешествия: мы ездим куда-то вдвоем, без детей. Возвращаем свою юность и то время, когда все только зарождалось. Каждый день гуляем, держась за ручку, и устраиваем романтику!