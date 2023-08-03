«Нет цели достать соски и трясти ими»: известные россиянки — о кормлении грудью в публичных местах

С 1 по 7 августа в мире проходит «Неделя поддержки грудного вскармливания». Ее цель — рассказать о пользе кормления ребенка грудным молоком, в том числе в общественных местах, если младенцу это нужно. В России тема до сих пор вызывает споры. Известны случаи, когда матерей выгоняли из заведений из-за кормления ребенка грудью, даже если они пытались скрыть процесс от посторонних. Артистки и блогеры рассказали «Газете.Ru» о своем опыте и проблемных ситуациях.

«Ушло ощущение, что твоя грудь — сексуальный объект»

Александра Морозова, певица, мать одного ребенка

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До того, как стала мамой, было некомфортно смотреть на женщин, которые кормят в общественных местах, но я никогда не выражала недовольство. Если что-то не устраивало, просто отворачивалась.

Когда родился сын, сначала было неловко находиться с ним в кафе и ресторанах, но со временем осознала: «Мой ребенок хочет есть, что плохого в том, если мне надо утолить его голод?».

Неловкость сама по себе исчезла. Ушло и ощущение того, что твоя грудь — сексуальный объект, который никто не должен видеть. Ты кормишь малыша и ни о чем таком не думаешь — нет ничего аморального и сексуального в том, чтобы просто накормить ребенка.

Недавно как раз летела в самолете с сыном: он кричал, я пыталась его покормить. Рядом со мной оказался очень милый мужчина, у которого трое внуков. Он вежливо обратился ко мне: «Если надо чем-то помочь, проси, не стесняйся». То есть он отнесся к потребности моего ребенка абсолютно нормально.

«Когда ребенок кричит — нужно дать ему еду, а не искать безлюдное место»

Олеся Серегина, телеведущая Матч ТВ, мать двоих детей

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По работе я очень часто езжу на мероприятия, встречи, соревнования — всегда беру с собой детей. Естественно, кормить их приходится в разных местах: начиная с кафе и заканчивая улицей. Недавно, например, я шла с коляской, мой младший Платон раскричался. Я вытащила его, засунула под футболку и кормила на улице, держа на руках. Никто ничего не сказал. Считаю, когда ребенок хочет есть и кричит — нужно дать ему еду, а не выискивать безлюдное место, травмируя нервную систему малыша.

Я за кормление в общественных местах: никто же не достает свои соски и не трясет ими перед вами. Среди моих друзей все очень спокойно относятся к тому, что мне надо покормить грудью — это самый естественный процесс. Бред, если кто-то считает, что родившим нельзя никуда выходить и кормить ребенка надо, спрятавшись в темной комнате.

«Ценнее, чем молоко матери, нет ничего»

Илана, актриса «Уральских пельменей», мать одного ребенка

close 100% ilana7788/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Я кормила дочь Диану до года. Вообще считаю, что ценнее, чем молоко матери, нет ничего — это иммунитет ребенка, его здоровье. Я всегда кормила грудью в общественных местах, когда дочь была маленькой — прикрывалась пеленкой да и все. Никогда не сталкивалась с тем, чтобы владельцы заведений меня выгоняли или как-то косо смотрели.

«В нашей стране женщины чаще думают о том, чтобы прикрыть себя платком»

Екатерина Аутраш, блогер, основатель коммуникационного агентства, мать одного ребенка

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Могу сказать, что, по сравнению с Европой, в которой я прожила много лет, в нашей стране женщины чаще думают о защите от посторонних глаз и прикрывают себя платком или снудом.

Буквально месяц назад сидела в ресторане на ужине в Германии, где женщина кормила грудью, находясь за центральным столом и не используя вообще никакую защиту, и не чувствовала дискомфорт. Не могу сказать, что не чувствовали дискомфорт все вокруг, но и не осуждали.

Есть разные заведения, есть разные правила поведения в тех или иных местах, и я думаю, если нет смертельной необходимости кормить ребенка на званом ужине, лучше все-таки избежать этого. Владельцы заведений имеют право оставлять за собой последнее слово: они хотят видеть у себя определенный срез аудитории, и если это не молодые мамы, то увы. Главное помнить, что мы не одни в этом мире, и нужно считаться как со своими представлениями о нормах, так и с чужими.

«Порой голодный ребенок застает врасплох»

Александра Дроздова, лайфстайл-блогер, мать двойняшек

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В этом году у меня родились двойняшки: 3-4 месяца я кормила их грудью. Так сложилось, что это время выпало на зиму, поэтому не было такого, что я кормила грудью где-то на улице или в кафе.

У меня очень много подруг-мам, которые кормят в общественных местах. Наверное, не очень корректно, если рядом с тобой кто-то ест, а ты внезапно достаешь грудь. Но в тоже время я понимаю, как ведет себя голодный ребенок и порой застает тебя врасплох. Правильнее покормить его, тем самым успокоив.

У меня были инциденты в кафе, правда во время беременности: несколько раз меня не пускали в туалет, аргументируя тем, что он для посетителей. Но когда у тебя в огромном животе ребенок, который давит на мочевой пузырь, тут не до покупки кофе или пирожного.

«Дайте маме спокойно решить, что делать»

Юлия Хаюц, тревел-блогер, мать двоих детей

close 100% vse_o_baby/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Моя история не связана с негативом к грудному вскармливанию в общественных местах, а, скорее, с повышенным вниманием к этому процессу.

Я начала путешествовать с сыном, когда он был совсем маленьким. А первый наш длительный перелет в Доминикану случился в его 10 месяцев. Он был на грудном вскармливании, поэтому никакой дополнительной смеси и бутылок я не брала. Полет туда прошел идеально, а на обратном пути ребенка беспокоили режущиеся зубы, и он начал капризничать еще до полета. Миловидная тетушка, сидевшая по соседству с нами, каждые 10 минут предлагала мне покормить ребенка со словами: «Ну тут же нет ничего такого, не стесняйся». Никакие доводы, что он не голоден, я не стесняюсь и обязательно покормлю, когда почувствую, что пришло время, — не работали. Более того, мне правда было бы некомфортно начинать кормить ребенка в такой ситуации.

Иногда лучше дать маме самой спокойно решить, что делать, а окружающим — не придавать этому процессу излишней значимости.

«У посетителя ресторана всегда есть выбор — не смотреть, отвернуться, выйти»

Ева Диденок, блогер, дизайнер, доула, мать двоих детей

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Я прекрасно отношусь к грудному кормлению младенца в общественных местах — это его базовая потребность. В первое время ребенок должен быть рядом с мамой, а мама с ним. Если женщина без страха и стыда может кормить в общественных местах, это позволяет ей после родов не страдать от отсутствия социальной жизни: продолжать заниматься общественными делами, реализовываться, быть в ресурсе и при этом не навредить малышу своим отсутствием.

Обычно дело не во владельцах ресторанов, а в посетителях. Некоторым кажется, что грудное вскармливание — про стыд, эротизацию, нарушение границ. Однако у посетителя кафе есть выбор — не смотреть, отвернуться, выйти из заведения. У женщины с малышом меньше выбора, если ей здесь и сейчас надо покормить ребенка.

Единственный резонансный случай, с которым я столкнулась — когда мою подругу смотрители Третьяковской галереи отправили кормиться в туалет. Позже перед ней извинились и сказали, что больше такого не повторится. Но глобально сейчас в общественных местах стараются проще относиться к тому, что женщине надо покормить ребенка. Все чаще в кафе и ресторанах есть места для кормления. Однако я не считаю, что женщине всегда надо уходить в комнату. Специальная комната нужна, если у мамы неудобная одежда, или ребенку некомфортно из-за посторонних людей.