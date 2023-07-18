Зачем и как выкладывать новорожденного ребенка на живот: рекомендации врачей

Педиатры, неврологи и другие специалисты советуют с рождения выкладывать ребенка на живот. Зачем это необходимо и как помочь новорожденному принять правильную позу, чтобы не навредить ему, «Газете.Ru» рассказали опытные врачи-педиатры.

Зачем младенцу лежать на животе

Как объясняют врачи, выкладывание на живот имеет разные цели.

«Для детей первых месяцев жизни выкладывание помогает при сильном газообразовании, а также при коликах. В этой позе газам легче продвигаться по кишечнику и эвакуироваться. Также выкладывание положительно влияет на изучение окружающего мира. Ребенок, лежащий на спине, кроме потолка или неба почти ничего не видит, а положение на животе дает больший обзор и возможность рассмотреть разные предметы перед собой», — рассказывает педиатр клиники доказательной медицины DocDeti Ани Коробова.

Врач-педиатр клиники K+31 Милана Квеквескири отмечает, что выкладывание на живот способствует укреплению мышц шеи, ребенок быстрее и легче учится держать голову.

«Вовлекаются и другие мышцы тела, укрепляется плечевой пояс, руки и пресс. Привыкая опираться на руки, новорожденный готовится к ползанию», — объясняет специалист.

При этом педиатры подчеркивают, что выкладывание ребенка на живот — необязательная манипуляция. Без нее ребенок не перестает развиваться. По наблюдениям доктора Коробовой, большинство детей после освоения переворотов сами охотно лежат на животе, изучая окружающие предметы.

С какого возраста можно выкладывать ребенка на живот

Специалисты сходятся во мнении, что выкладывать на живот новорожденного можно после отпадания пупочной скобы. В таком случае, объясняет педиатр Коробова, удастся избежать повреждения пуповинного остатка и увеличения сроков заживления пупка.

Если есть сомнения в необходимости процедуры или правильности действий, следует посоветоваться с врачом.

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Как правильно выкладывать на живот грудничка

Врачи советуют перед выкладыванием убедиться, что ребенок здоров, находится в хорошем расположении духа. Далее можно раздеть ребенка до подгузника или оставить без него, расстелить на твердую ровную поверхность (пеленальный столик, обеденный стол, пол) тканевую или одноразовую пеленку и укладывать ребенка на живот. Жесткая опора поможет новорожденному в развитии двигательных навыков.

Важно, чтобы температура в помещении была не менее 22 градусов.

Педиатр Квеквескири напоминает о правилах соблюдения безопасности во время процедуры.

«Уберите одеяла и подушки, чтоб малыш в них не уткнулся носом (есть риск синдрома внезапной детской смерти)», — подчеркивает эксперт, отмечая, что даже при соблюдении этого условия ребенка нельзя оставлять одного ни на минуту.

По словам педиатров, выкладывать ребенка на живот следует перед каждым кормлением или через 40 минут после еды. Сразу после кормления это делать не стоит, так как поза, вероятнее всего, спровоцирует срыгивание у новорожденного.

Педиатр Европейского Медицинского Центра EMC в Жуковке Наталья Притчина советует делать выкладывание на живот не менее пяти раз в день, а лучше — 8-10 раз. Рекомендуемое время выкладывания — 3-5 минут.

«Для увеличения времени лежания на животе можно использовать погремушки, отвлекать малыша ласковыми словами. Как вариант — можно положить ребенка себе на грудь или живот, на предплечье», — отмечает доктор Притчина.

Также педиатр рекомендует после того, как ребенок обретет контроль над движениями головы, использовать специальную подушку для выкладывания на животик, чтобы поддержать его.

Еще одно приспособление, которое может пригодиться, — валик из полотенца. По словам специалиста, его можно подкладывать под грудь младенца и выводить руки ребенка поверх него. Доктора советуют делать это начиная с трех месяцев, если ребенок сам не опирается на локти. Обычно, как объясняет педиатр Притчина, к 2,5 месяцам ребенок научается вытаскивать руки из-под себя (до этого возраста ему сложно управлять руками, и в положении на животе они прижаты к телу). Но после трех месяцев ребенок уже может опираться на руки и двигать ими вперед.

Что делать, если ребенок отказывается лежать на животе

Если младенец плачет или другими способами показывает свое недовольство, то можно попробовать сделать ему легкий массаж, погладить, занять погремушками и разговорами.

Доктор Квеквескири советует начинать выкладывание грудничка на живот с 10 секунд.

«Увеличивайте время лежания на животе постепенно, но обязательно следите за тем, когда малыш начнет беспокоиться и даст вам понять, что ему надоело так лежать», — отмечает эксперт, добавляя, что важно вовремя реагировать на сигналы ребенка и прекращать процедуру, когда он устал.

Педиатр Притчина добавляет, что можно взять малыша на руки или сложить «клубочком» в позу эмбриона на несколько секунд.

«Это снимет напряжение мышц, и малыш быстрее успокоится», — объясняет педиатр.

Врачи сходятся во мнении, что выкладывание на живот младенца — дело нужное и полезное, но при этом процедура не носит обязательного характера.

«Если дети не лежат на животе, это не значит, что с ними что-то не так. Стоит учитывать особенности каждого ребенка. Есть дети, которые требуют повышенного внимания родителей, они ни на спине, ни на животе не хотят лежать, их цель — это руки мамы или папы, и это тоже нормально», — подчеркивает доктор Коробова.