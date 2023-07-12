«Не хочу создавать песни, как у отца»: как выглядят и чем занимаются дети хип-хоп звезд 90-х

В последнее время СМИ активно обсуждают Эминема — и дело не в творчестве. Его старшая дочь Алайна этим летом вышла замуж. Еще одна его дочь, Хейли, в скором времени собирается под венец. Музыкант, клипы которого многие смотрели, собираясь в школу, возможно, скоро станет дедушкой. «Газета.Ru» рассказывает, как выросли и чем занялись дети Эминема и других хип-хоп-звезд 90-х.

Эминем

Когда Эминему (Маршаллу Брюсу Мэтерсу III) было 15 лет, он познакомился с 13-летней Кимберли Энн Скотт. Девочка сбежала вместе с сестрой-близняшкой из дома и стала жить вместе с семьей Эминема. В 1989 году рэпер начал встречаться с Кимберли. У влюбленных были непростые отношения: они то расставались, то снова сходились.

В 1995 году у Эминема и его девушки родилась дочь Хейли. Чуть позже, в 2000 году рэпер удочерил дочь сестры Кимберли — Алайну, которая все это время жила вместе с рэпером. Родная мать девочки страдала наркотической зависимостью и скончалась в 2016 году.

В 1999 году Эминем и Кимберли поженились, а в 2001 году развелись.

В середине «нулевых» Эминем и Кимберли вновь стали встречаться. Музыкант удочерил Стиви — дочь Кимберли и ее бойфренда Эрика Харттера, с которым та состояла в отношениях на момент разрыва с рэпером.

В 2006 году Кимберли и Эминем повторно вступили в брак, но вскоре расстались. При этом артист продолжал опекать троих девочек.

В 2023 году СМИ написали о свадьбе старшей дочери Эминема — 30-летней Алайны Мари Скотт. Рэпер присутствовал на церемонии и вел дочь к алтарю.

«Он не собирался это пропускать», — рассказывала Алайна журналистам People.

close 100% Алайна, Хейли и Стиви alainamariescott/hailiejade/stevielainee/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алайна окончила Оклендский университет и получила степень бакалавра гуманитарных наук в области рекламы и связей с общественностью. Сейчас она позиционирует себя как блогер-путешественник и часто выкладывает фотографии из разных поездок.

Старшая дочь Эминема также рассказывает в соцсетях об отношениях с сестрами. В феврале 2023 года она опубликовала пост и отреагировала на помолвку 27-летней Хейли — кровной дочери Эминема.

«Моя сестра наконец-то помолвлена!», — сообщила Алайна.

Жених Хейли — Эван МакКлинток, с которым она состоит в отношениях на протяжении пяти лет. Возлюбленные познакомились во время учебы в Мичиганском колледже.

По профессии Хейли психолог, однако она мечтает о карьере в бьюти-сфере. В соцсетях девушка часто выкладывает видеоролики, где демонстрирует разные тренды макияжа.

Хейли вместе с бойфрендом и собакой породы сиба-ину живет в Детройте — недалеко от дома матери.

Меньше всего информации о младшей сестре Хейли и Алайны — 21-летней Стиви. Девушка ведет страницу в TikTok, где часто делится роликами со своим парнем Декланом Джейсоном.

Децл

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, в «нулевых» начал встречаться с бывшей манекенщицей Юлией Киселевой. В 2005 году у них родился сын Антоний (Тони).

В 2019 году Децл скончался после концерта в Ижевске из-за остановки сердца. О смерти артиста сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий.

Антоний Толмацкий рассказывал в интервью «ТНТ Music», что тяжело пережил потерю отца. Он признавался, что при жизни родителя договорился о том, что после окончания школы станет его концертным директором.

«Отец был для меня колонной, на которую опиралась вся моя жизнь. Я мог не париться, заниматься всякой фигней. У нас какой был договор: я вырасту, отучусь и стану его концертным менеджером. Я рассчитывал на то, что я уже нашел свою нишу. А когда он умер, это будто из-под тебя табуретку выбили», — делился он с журналистами.

close 100% Антоний Толмацкий juzeppe_junior/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После смерти Децла начались споры из-за наследства рэпера. Из-за того, что Кирилл Толмацкий и Юлия Киселева не были женаты официально, а в графе «отец» в свидетельстве о рождении Антония был поставлен прочерк, юноше пришлось подтверждать родство с отцом с помощью ДНК-теста. После проведенного исследования Антоний стал официальным наследником.

Антоний не общается со своим дедушкой, продюсером Александром Толмацким, однако поддерживает отношения с бабушкой Ириной. Недавно 17-летний юноша переехал к ней жить.

«Очень классно мне с бабушкой. Кормят, одевают. Мне так спокойней, намного. Гораздо комфортнее. Маму не часто навещаю, мне тяжело на той квартире находиться, сейчас особенно. Я четыре года приходил в себя после ухода отца из жизни», — рассказывал о своей жизни Антоний в программе «Звезды сошлись».

Сын Децла занимается музыкой. Он записывает песни под псевдонимом Juzeppe junior. По словам молодого артиста для «ТНТ Music», он не хочет создавать музыку, как у папы, освещать какие-то проблемы, и записывает «более позитивные вещи» – например, песни про любовь.

«Отец в песнях освещал какие-то проблемы. Я не хочу это делать. У нас и так все понимают, что все плохо. Еще больше нагнетать собой обстановку я не хочу. Я не буду жаловаться на свою жизнь и жизнь других. Это глупо, как по мне. Истории про любовь, что-то такое позитивное — да», — рассказывал Антоний.

Лика Стар

Звезда 90-х Лика Стар начинала как рэп-исполнительница и даже некоторое время выступала под псевдонимом Лика Эм Си. В 1990-х Лика Стар была замужем за Алексеем Мамонтовым. В 1995 году у супругов родился сын Андрей, однако в 2001 году Лика Стар рассталась с Алексеем, причиной разрыва певица называла алкоголизм супруга. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека».

«Его образ жизни привел к определенным последствиям: мы расстались, и это было лучшее решение в той ситуации», — говорила знаменитость.

В 2003 году после развода артистка вышла замуж за итальянца Анджело Сеччи. Вот уже 20 лет Лика Стар живет в Италии, и иногда приезжает в Россию с выступлениями. У Лики и Анджело двое общих детей: 19-летняя дочь Аллегра и 12-летний сын Марк.

Старший сын Лики Стар, Андрей, застал период, когда его мама была очень известной в России. На момент переезда в Италию Андрею было 8 лет. Артистка признавалась, что ей было сложно интегрировать сына в другую среду, из-за этого в дальнейшем у ее первенца начались проблемы в переходном возрасте. Лика Стар заявляла изданию StarHit.ru, что у сына был сложный характер.

«Это было тяжело, и я наверное не до конца правильно с ним общалась. Я требовала от него беспрекословного подчинения. То есть, когда у нас маленькие детки, мы привыкаем давать им определенные приказы. Я хотела общаться с сыном в том же русле, воспринимая его, как маленького мальчика», — заявляла Лика Стар.

close 100% Лика Стар с дочкой Аллегрой и сыном Марком likastar_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сейчас Андрею Мамонтову 28 лет. Он женат — его супругу зовут Алина. Проживает Андрей в Италии.

Своих младших детей Лика Стар воспитывала по-другому. Она выстроила доверительные отношения с детьми.

«Важно не потерять главную нить — доверие», — заявила артистка.

19-летняя Аллегра и 12-летний Марк родились и выросли в Италии, поэтому их родной язык итальянский. При этом Лика Стар отмечала в разговоре со StarHit.ru, что ее младшие дети знают русский и понимают, что их мама известна в России.

Об увлечениях дочери Аллегры Лика Стар не рассказывает, а вот ее младший сын Марк много лет профессионально занимается кунг-фу и уже достиг в этом единоборстве заметных успехов.

Лигалайз

В 1995 году Лигалайз, выступающий в 90-х с группой D.O.B., женился на Симоне Маканде. На тот момент у девушки был сын от первого брака Жак Энтони. Лигалайз усыновил мальчика и дал ему свою фамилию. В 2004 году рэпер развелся с Симоной Макандой.

В 2004 году артист женился во второй раз на девушке по имени Ирина, а через пару лет у супругов родился сын Александр.

Старший сын Лигалайза связал жизнь с музыкой. В 2013 году Жак Энтони под псевдонимом Dxn Bnlvdn презентовал свой первый видеоклип. В дальнейшем артист выпустил семь студийных альбомов и восемь мини-альбомов. Все — в жанре рэп.

После развода с первой женой Лигалайз долгое время не общался с Жаком-Энтони. В 2018 году артист признался в интервью «ТНТ Music», что готов начать диалог с сыном. В 2023 году в разговоре с «Газетой.Ru» исполнитель отметил, что иногда переписывается с приемным сыном.

close 100% Лигалайз с сыном Александром/ Жак Энтони Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мы много лет вообще не виделись, не общались. Сейчас мы переписываемся. Видимся, но не часто. С уважением относимся друг к другу. У него своя жизнь, у меня своя», — комментировал артист.

При этом Лигалайз с охотой рассказал о своем кровном сыне Александре. Рэпер признался, что его 14-летний ребенок ведет видеоблог об урбанистике. Он сам снимает видеоролики и затем выкладывает их в соцсети.

«Саша — ведущий канала, создатель, режиссер, сценарист, продюсер, монтажер. Он имеет энциклопедические знания о городах, устраивает и мне и жене экскурсии и рассказывают историю тех или иных улиц, строений. Саня у меня офигенный», — поделился Лигалайз в беседе с «Газетой.Ru».

Рэпер поддерживает увлечения сына и помогает финансово, если это требуется: например, покупает технику для съемок.