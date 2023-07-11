«Секс всегда рождается в голове. Стреляйте глазами в угол, на пол, на объект»

В Tik-Tok стали популярными видео, в которых описывается техника «метод треугольника» — нужно быстро посмотреть партнеру в один глаз, перевести взгляд на губы, а затем – на другой глаз. И тем самым моментально зачаровать партнера. Психолог, писательница Наталья Толстая в комментарии «Газете.Ru» объяснила, что стрельба глазами по «методу треугольника» действительно может сработать, — но есть нюансы.

Модная тема про гляделки в интернете не могла меня обойти стороной. Я люблю разбирать всякие новые фишки. У изобретательницы метода гляделок треугольником Софи Роуз Ллойд стрельба глазами по лицу собеседника начинается с левого глаза. Это обыкновенные суггестивные методики. Перекрестные пути внутричерепной коробки у всех людей абсолютно одинаковые, мы смотрим в левый глаз, очень быстро это все попадает в правое полушарие. Оно образное.

И если в этот момент человек говорит что-то, он может сбиться. А если вы говорите что-то, он точно это услышит, поймет, примет, и вы потом заметите, что он очень много запомнил именно тогда, когда вы смотрели ему в левый глаз.

Смотрим не очень долго, в течение одной секунды, для того, чтобы человека это не смутило и не заставило опустить глаза вниз. Если это случится, все нужно будет заново начинать. Визуалы и люди с сильным развитым образным мышлением, когда смотрят на губы, могут за две секунды получить реальные физические ощущения в своих собственных губах. Так как мы переводим взгляд на противоположный глаз на секунду всего лишь, это элементарный отдых — таким образом вы показываете, что не просто вылупились и смотрите между бровей, как смотрят гипнотизеры, или в левый глаз, как смотрят суггестологи, а мысленно блуждаете взглядом по его лицу, видите его, он вам небезразличен, вы его слышите, рассказываете именно ему.

Помните выражение «любит, в глаза заглядывает»? Девушка таким образом говорит: «Можешь подходить ко мне, я тебя не укушу и даже разрешу поцеловать». Если это делает парень, то это невербальный посыл: «Я тебя вижу, ты мне нравишься, хочу прикоснуться». Дальше все зависит от фантазии сидящего напротив и его расположения к этому моменту.

Если вы сидите напротив с начальником своим и такое себе позволяете, это точно собьет его с толку или вызовет отторжение, особенно если он никаких намеков не давал на рассмотрение своих губ. Если чужой человек, он совсем пропустит все ваши четыре минуты беспрерывной стрельбы, потому что нет соответствия ситуации. Кстати у человека, который именно к вам предвзято относится, с сарказмом или уничижением, подобный ваш взгляд может вызвать тошноту. А, например, в Тантре влюбленные пристально всматриваются друг другу в глаза, и с этого начинается любой кульбит постельный. У них по-другому нельзя — нужно обязательно раздышаться и обязательно пристально долго смотреть друг другу в глаза.

Я рекомендую подготовить почву для стрельбы. Это должно быть тихое место, необходимо время для адаптации – начинать с первых минут это делать точно не нужно. Постараться вызвать хотя бы внимание, а лучше – чувство легкой привязанности, и тогда уже приступать.

В науке стрельбы из любого оружия нужно прицелиться, затаить дыхание во время выстрела. Этот секрет знали еще наши прабабки. Они говорили: «Вдохни глубоко, распрями плечи, грудь вперед и стрельба! Стрельба глазами в угол, на пол, на объект». Представление поцелуя в собственной голове во время взгляда на губы — это тоже уже часть флирта и самозавода. Секс всегда рождается в голове, поэтому пытайтесь намекать на поцелуй любыми способами. Все работает: и потирание собственных губ пальцем, и облизывание их, и сверкающая помада. Это все из одной и той же оперы — невербальные сигналы флирта.