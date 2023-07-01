«Завтрак летом не обязательно делать горячим»: диетолог – о том, что полезно есть утром

Завтрак летом должен отличаться от утреннего приема пищи в холодное время года, считают российские врачи. О том, чем полезно завтракать в жару, а от каких продуктов стоит отказаться, «Газете.Ru» рассказала диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

Каким должен быть завтрак летом

Идеальный летний завтрак должен быть умеренно сытным. Слишком обильный прием пищи в жару может перегрузить организм и снизить работоспособность. Однако ограничиваться парой фруктов или булочкой – тоже не лучшая идея.

В жаркую погоду многие отказываются от полноценного обеда, так что от завтрака важно получить правильный заряд энергии. Акцент можно сделать на сезонных овощах, зелени, фруктах и ягодах. Летом они отличаются максимальной концентрацией витаминов и минералов.

При этом в отличие от зимнего сезона завтрак летом совсем не обязательно делать горячим, тем более, что в холодном виде можно употреблять даже привычные блюда.

Итак, каким завтракам можно отдать предпочтение в жару?

Холодная каша

Каша считается одним из самых популярных и полезных вариантов завтрака. В жаркую погоду блюдо можно модифицировать и сделать холодным. Овсяные хлопья заливают водой или йогуртом и убирают на ночь в холодильник.

Разнообразить такой завтрак помогут сезонные ягоды: клубника, малина, черника, красная и черная смородина. Полезно использовать и ломтики сезонных фруктов: персиков, нектаринов, абрикосов или яблок. А вот от бананов или винограда лучше отказаться. Они обладают высоким гликемическим индексом, и в сочетании с кашей могут стать для организма настоящей «углеводной бомбой». Такой завтрак будет провоцировать колебания инсулина в крови, и уже вскоре после еды вы снова почувствуете голод.

Если вы хотите сделать завтрак более легким, можно отдать предпочтение каше на воде или растительном молоке. Для большей сытости в блюдо можно добавить растительные жиры – орехи или семечки.

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Яйца

Омлет или яичница – классический завтрак, который смело можно есть и зимой, и летом. Людям с лишним весом или повышенным уровнем холестерина стоит ограничить количество желтков, а количество белков может быть значительно больше. Так, например, можно приготовить омлет из трех-четырех белков и одного желтка.

Сосиски, бекон и прочие «мясные» добавки стоит заменить зеленью и овощными ингредиентами: свежими томатами или молодыми кабачками. Их можно слегка обжарить или потомить на сковороде без масла. При этом термическая обработка не должна быть слишком длительной – так овощи сохранят максимум «полезностей».

Смузи

В знойную погоду в качестве завтрака подойдет фруктовый смузи.

Приготовление не займет много времени – достаточно взбить в блендере фрукты или ягоды с греческим йогуртом или соком. Чтобы сделать напиток менее калорийным, сок можно заменить на натуральный компот из сезонных ягод без добавления сахара или просто добавить лед. А для большей питательности в смузи можно добавить немного овсяных хлопьев, семечек или орехов.

Летний сэндвич

Летом на завтрак вполне можно съесть и пару сэндвичей, при условии, что их состав будет сбалансированным.

Привычные бутерброды из пшеничного хлеба с колбасой – не лучший вариант. Во-первых, легкоусваяемые углеводы не насыщают организм на долгое время. Во-вторых, колбасы и прочие продукты мясной переработки содержат большое количество соли. Злоупотребление соленым в жаркую погоду может провоцировать задержку жидкости в организме и отеки.

Оптимальной комбинацией станут цельнозерновой хлеб и нежирное мясо – курица или индейка. Для сочности в такой сэндвич можно добавить листья салата и любимые овощи: свежий перец, ломтики огурца, помидоров или редиса. За счет сочетания сложных углеводов, белка и клетчатки такой завтрак надолго сохранит чувство сытости и поможет повысить продуктивность на работе.