«Пахнет, как в козлятнике»: что делать с подростком, который отказывается мыться

Подросток отказывается умываться, принимать душ — проблема, которая летом может приобретать особенно угрожающие масштабы. Почему некоторые тинейджеры не понимают важности ежедневных гигиенических процедур, что с этим делать, и в каком случае подобное поведение говорит о клинической симптоматике депрессии и других расстройств, «Газете.Ru» объяснили педиатр и психологи.

Правила гигиены в подростковом возрасте

О том, что подросток соблюдает ежедневную рутину по уходу за собой, по мнению врача-педиатра клиники К+31 Марина Квеквескири, говорит наличие следующих ритуалов:

— чистка зубов два раза в день;

— прием душа или ванной дважды в день;

— регулярное мытье волос (по мере загрязнения);

— ежедневная смена нижнего белья;

— использование дезодоранта или антиперспиранта (при необходимости);

— стрижка ногтей (по мере их отрастания).

Врач напоминает, что правильная гигиена помогает снизить риск инфекций и других заболеваний у подростков.

Почему подростки отказываются соблюдать гигиену

По словам психолога онлайн-платформы «Грань.РФ» Анастасии Корнеевой, нежелание подростка соблюдать гигиену может иметь разные причины. Это может быть связано с тем, что ребенок еще не привык к своему меняющемуся телу и тому, что теперь для ухода за ним нужен новый режим. «Процесс адаптации к меняющемуся телу требует сил, терпения и времени — ведь это одновременно и физически, и эмоционально затратный период», — подчеркивает специалист.

Вторая причина, по мнению психолога, может быть связана с появлением у ребенка критического восприятия действительности.

«Подросток уже не верит взрослым на слово, перестает идеализировать старших и авторитет родителей в это время резко падает. Поэтому любое «надо» начинает вызывать вопросы «кому надо и зачем?». И действительно иногда определенные требования перестают быть убедительными, ведь аргументы «я так сказала/так должно быть» — больше не работают. Логика подростка такова: «Ну вот не помоюсь я — и что? Кому от этого плохо? Ничего же катастрофического не произойдет!»», — объясняет Корнеева.

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Третья причина гигиенической запущенности, по мнению психолога, может крыться в нежелании подростка подчиняться воле родителей. Специалист называет подобное поведение в этом возрасте нормой.

«У каждого человека период бунтарства проявляется по-своему, и у кого-то — через такое демонстративное игнорирование элементарной гигиены. Важно помнить, что бунт — неотъемлемая часть дальнейшей здоровой сепарации, и ничего плохого в этом нет, хотя и проходить через такой этап довольно трудно», — подчеркивает специалист.

Также отказ от банных процедур может говорить о низком уровне самооценки подростка, и как следствие — попытке привлечь внимание и безусловную любовь к своей персоне.

«Для некоторых подростков гигиена может быть связана с неприятными ассоциациями, такими как дискомфорт, боль или стыд. Они могут бояться, что кто-то увидит их в процессе ухода за собой или что они будут выглядеть глупо. Иногда контакт со своим обнаженным телом вызывает непростые чувства. Особенно если подросток сталкивался с буллингом по поводу своей внешности или даже насилием. Ощущение «я плохой/грязный» преследует изнутри, и как следствие — выражается и внешне», — объясняет психолог.

Когда нежелание мыться — симптом болезни

Клинический психолог Института репродуктивной медицины Remedi Эстер Вавилонская отмечает, что нежелание мыться в сочетании с некоторыми другими признаками может говорить о депрессии, суицидальных наклонностях и других психических расстройствах. Точный диагноз может поставить только врач.

Но специалист рекомендует насторожиться, если у подростка вместе с проблемами с гигиеной родители наблюдают: самоуничижение, конфликтность, убеждение в бессмысленности жизни, фиксацию на мрачных философских концепциях, апатию, сонливость, ухудшение памяти, асоциальное поведение, притупление чувств.

Также поводом для обращения к врачу может стать появление навязчивых страхов (страх воды, страх замкнутого пространства), ипохондрии и быстрой утомляемости.

По мнению специалиста, подобное нежелание следить за собой не возникает на пустом месте, и в любом случае требует внимания семьи.

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«Если это протест, надо разобраться, почему он выбрал именно такой способ. Если это более простая причина — кожное заболевание, о котором подросток стесняется сказать родителям, но которое обостряется при контакте с мылом и мочалкой, то она все равно заслуживает участия старших», — подчеркивает клинический психолог.

Что делать родителям, когда подросток не ходит в душ днями и неделями

Если подросток не соблюдает гигиену, эксперты рекомендуют родителям работать с проблемой постепенно. Начать с самого банального — разговора без нотаций о важности поддержания своего тела в порядке, о физиологических изменениях, происходящих в период полового созревания. Психолог Корнеева советует родителям для начала объяснить самим себе (аргументировано и доходчиво), зачем нужно соблюдать ежедневную гигиену, и тогда говорить с ребенком на эту тему будет значительно проще.

Специалисты сходятся во мнении, что родителям стоит поучаствовать в формировании привычки подростка ухаживать за собой.

«Поддерживать гигиену помогает навык деления гигиенических задач (принятие душа, бритье, использование дезодоранта и чистка зубов) на маленькие шаги. Чтобы выполнять эти шаги было проще, составьте письменное расписание (можно, визуальное, где каждый пункт необходимо отметить галочкой). Оно поможет запомнить, что и когда делать», — советует педиатр Квеквескири.

Также, не лишним, как утверждает медик, будет предупредить (но не запугивать) о последствиях отсутствия гигиены, а именно — о появлении кариеса, вшей, чесотки, сыпи, лишая и других неприятных болезней.

Еще один способ заманить подростка в ванную — предложить ему средства ухода, которые нравятся именно ему (жидкая зубная паста с приятным вкусом, душистое мыло, бомба для ванны, гель с блестками и др.), считает психолог Корнеева.

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По мнению психолога, большой поддержкой для подростка станет уважительное отношение взрослых к его границам. В том числе отказ от шуток на тему гигиены, уничижительных комментариев о внешности ребенка. «Важно, чтобы родитель транслировал мысль, что с телом подростка все в порядке. Так вы поможете ему повысить уверенность в себе, почувствовать себя комфортно в своем теле, и как следствие — избежать страха заботы о себе», — объясняет Корнеева.

Тактика «пристыдить и унизить» не только не будет работать, но в перспективе, по заверениям экспертов, грозит обернуться большим кризисом в отношениях родителя и ребенка. Психологи советуют избегать таких резких и уничижительных комментариев, как «воняешь как бомж», «пахнет как в козлятнике», «рот как помойка», «смердит как дохлый крот» и т.д.

По мнению Корнеевой — родителям важно разделять свой собственный стыд и свои ожидания от потребностей ребенка.

«Прежде, чем начинать разговор с ребенком, спросите себя — мне важно помочь своему ребенку или самому себе? Нет ли того, что я сам стыжусь своего подростка и хочу его исправить, чтобы мне было спокойнее и не так за него стыдно? Если это про вас — вы должны найти способ справиться со своими чувствами самостоятельно, проработать их — а не перекладывать на детские плечи», — заключает психолог Корнеева.