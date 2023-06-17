«Не садитесь голой попой в сауне»: почему летом возникают прыщи на ягодицах и спине

В летний период акне на теле обостряется из-за повышенного потоотделения. В это время года угревой болезни особенно подвержены спина и ягодицы. В материале «Газеты.Ru» врачи рассказывают, как победить акне на теле в домашних условиях и с помощью косметолога.

Почему появляются прыщи на теле

Спина — область повышенной продукции сальных желез, а угревая сыпь возникает именно в таких зонах, объяснила Наталья Щеплева, врач-дерматолог «СМ-Клиника». Обострение акне часто происходит в летнее время, поскольку в этот период повышается потоотделение.

На ягодицах, по словам Щеплевой, также возникают высыпания.

«В летнее время мы потеем, и, когда сидим, создается своего рода вакуум, в котором начинают комфортно размножатся патогены. Бывает, что человек садится голой попой на общедоступные места: в транспорте, бане, сауне, что тоже увеличивает риск появления прыщей на ягодицах», — отметила врач.

Она перечислила дополнительные факторы, приводящие к появлению акне в летнее время: синтетическая одежда; нарушение гигиены (в летнее время рекомендуется мыться несколько раз в день, если вы сильно вспотели); активные занятия спортом (опять-таки при нарушениях правил личной гигиены).

Мария Невская, врач-дерматолог, эксперт бренда натуральной косметики Blagovkus, рассказала, что триггером для высыпаний служит употребление быстрых углеводов и молочных продуктов.

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Невская отметила, что высыпания на ягодицах не всегда можно отнести к акне.

«Воспаление волосяного фолликула возникает на любом участке, где есть волосяной покров, в том числе на ягодицах. Возбудителем являются стафилококк, который размножается под воздействием триггерных факторов и провоцирует появление высыпаний», — рассказала она.

Анна Березина, врач-эндокринолог, наставник Health Buddy, объяснила, что акне может быть связано с нарушением работы ЖКТ и микробиоты кишечника: «Баланс условно хороших и плохих бактерий в нашем организме поддерживается в кишечнике. Если есть дисбактериоз или избыточный грибковый рост, то на это кожа также реагирует различными высыпаниями».

По мнению Березиной, зашлакованность организма — еще одна причина, которая может дать о себе знать в любом возрасте. Если печень и кишечник не справляются с функцией выведения токсинов из организма, то на помощь подключается кожа — самый большой выделительный орган по площади.

«Резкий запах пота и повышенная потливость также говорят о нарушении работы детокс-органов. Спровоцировать ее может, например, нарушение обмена веществ — проблема, с которой необходимо оперативно посетить врача-эндокринолога. Если не устранить источник проблемы, дефекты могут распространиться дальше и покрыть большие участки кожи, а в этом случае появление зуда неминуемо», — говорит эксперт.

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Как самостоятельно ухаживать за телом летом

Врач-дерматолог Наталья Щеплева рассказала о методах профилактики акне на теле. Она посоветовала регулярно мыться, периодически, примерно три раза в неделю, использовать аптечные средства, которые содержат салициловую кислоту, цинк и любые другие противовоспалительные компоненты.

При незначительных высыпаниях медик рекомендует протирать кожу мирамистином или хлоргексидином — лучше делать это курсом 2 раза в день в течение двух недель.

Также, по словам Щеплевой, важно носить одежду только из натуральных тканей, тщательно стирая и проглаживая ее.

Ирина Аксененко, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог, эксперт АВ1918 и основательница клиники Dr.Aksenenko, говорит, что в домашних условиях для профилактики акне помогут минеральные скрабы, которые деликатно очистят кожу не только от лишних загрязнений, но и от ороговевших клеток. Однако при активных высыпаниях (гнойничках, болезненных акне), скрабы, массажи и другие механические воздействия необходимо ограничить.

В случае обострения акне лучше использовать противовоспалительные маски и кремы на основе водорослей.

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2. Скраб минеральный для тела «Живые водоросли» АВ1918

3. Альгинатная биомаска для тела «Живые водоросли» АВ1918

4. Крем-мыло для тела и рук Lia Lab

5. Сыворотка балансирующая для проблемной кожи EGIA

6. Гель для тела «Алоэ вера» от «Краснополянской косметики»

7. Скраб для тела Brand for my son Пресс-службы брендов

«Например, альгинатная (водорослевая) маска будет идеальна за счет противовоспалительного и дренажного эффектов. После можно нанести концентраты или кремы с водорослями, которые оказывают не только мощное увлажняющее действие, но и улучшающее регенерацию и иммунитет кожи. При вторичных остаточных пятнах или сухих прыщиках идеален минеральный скраб с водорослевыми обертываниями», — сообщает врач-дерматолог.

При этом Ирина Аксененко отмечает, что подобный уход не только избавляет от прыщей, но и оказывает противоцеллюлитное воздействие.

Врач Мария Невская советует летом отказаться от тех продуктов, которые провоцируют активность сальных желез: кофе, быстрые углеводы, жирные молочные и кисломолочные продукты.

Как может помочь косметолог

Врач-дерматолог Ирина Аксененко рассказывает, что отличным противовоспалительным действием в период обострения обладает фотодинамическая терапия (синий спектр), фотолечение, магнитолазер, криомассаж, токи Дарсонваля в комплексе с наружными противовоспалительными средствами.

«В период стихающего обострения, когда нет новых кожных элементов, а «старые» уже подсохли и остались лишь вторичные пятна, идеальные процедуры — легкая фракционная лазерная шлифовка, фотолечение, пилинги и скрабы для выравнивания цвета кожи», — объясняет эксперт.

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2. Черное мыло с антибактериальным эффектом Natura Siberica

3. Гель для душа «Она иная» с маслом жасмина и нероли

4. Тоник для лица и спины Siberina

5. Глиняная маска Academie Scientifique de Beaute

6. Тоник Clean skin

7. Розмариновая вода с серебром «Мастерская Олеси Мустаевой»

8. Корректирующий бальзам для проблемной кожи Egia Пресс-службы брендов

Наталья Щеплева добавила, что в борьбе с акне помогает озонотерапия — в адекватных количествах озон вызывает контролируемое окисление, которое активирует эндогенные антиоксидантные механизмы.

«Также озон активирует иммунную систему, снимает воспаление и боль», — говорит Щеплева.

Кроме этого, с воспалениями справится плазмотерапия — в проблемные зоны вводится плазмы крови, обогащенной большим количеством живых тромбоцитов и полезных веществ. Основная функция тромбоцитов — регенерация.