«Не садитесь голой попой в сауне»: почему летом возникают прыщи на ягодицах и спине

Почему появляются прыщи на теле
Спина — область повышенной продукции сальных желез, а угревая сыпь возникает именно в таких зонах, объяснила Наталья Щеплева, врач-дерматолог «СМ-Клиника». Обострение акне часто происходит в летнее время, поскольку в этот период повышается потоотделение.
На ягодицах, по словам Щеплевой, также возникают высыпания.
«В летнее время мы потеем, и, когда сидим, создается своего рода вакуум, в котором начинают комфортно размножатся патогены. Бывает, что человек садится голой попой на общедоступные места: в транспорте, бане, сауне, что тоже увеличивает риск появления прыщей на ягодицах», — отметила врач.
Она перечислила дополнительные факторы, приводящие к появлению акне в летнее время: синтетическая одежда; нарушение гигиены (в летнее время рекомендуется мыться несколько раз в день, если вы сильно вспотели); активные занятия спортом (опять-таки при нарушениях правил личной гигиены).
Мария Невская, врач-дерматолог, эксперт бренда натуральной косметики Blagovkus, рассказала, что триггером для высыпаний служит употребление быстрых углеводов и молочных продуктов.
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2. Обновляющий натуральный скраб для сухой кожи Lets bloom
3. Соль для ванны детокс Ecolatier
4. Очищающий гель с фруктовыми кислотами Egia
5. Гель для тела с кислотами Art&Fact
6. Гель-крем Керато+ Bioderma
7. Мусс для тела очищающий с антицеллюлитным комплексом Aravia Professional
Невская отметила, что высыпания на ягодицах не всегда можно отнести к акне.
«Воспаление волосяного фолликула возникает на любом участке, где есть волосяной покров, в том числе на ягодицах. Возбудителем являются стафилококк, который размножается под воздействием триггерных факторов и провоцирует появление высыпаний», — рассказала она.
Анна Березина, врач-эндокринолог, наставник Health Buddy, объяснила, что акне может быть связано с нарушением работы ЖКТ и микробиоты кишечника: «Баланс условно хороших и плохих бактерий в нашем организме поддерживается в кишечнике. Если есть дисбактериоз или избыточный грибковый рост, то на это кожа также реагирует различными высыпаниями».
По мнению Березиной, зашлакованность организма — еще одна причина, которая может дать о себе знать в любом возрасте. Если печень и кишечник не справляются с функцией выведения токсинов из организма, то на помощь подключается кожа — самый большой выделительный орган по площади.
«Резкий запах пота и повышенная потливость также говорят о нарушении работы детокс-органов. Спровоцировать ее может, например, нарушение обмена веществ — проблема, с которой необходимо оперативно посетить врача-эндокринолога. Если не устранить источник проблемы, дефекты могут распространиться дальше и покрыть большие участки кожи, а в этом случае появление зуда неминуемо», — говорит эксперт.
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2. Отшелушивающие пилинг-пады для тела с гликолевой кислотой Art&Fact
3. Гель для душа Mixit
4. Микроотшелушивающий очищающий гель для лица и тела La Roche-Posay Effaclar
5. Гель для душа «Клава Кока» Organic Kitchen
6. Взбитое крем-масло для тела Organic Kitchen
7. Спрей для проблемной кожи «Циновит»
Как самостоятельно ухаживать за телом летом
Врач-дерматолог Наталья Щеплева рассказала о методах профилактики акне на теле. Она посоветовала регулярно мыться, периодически, примерно три раза в неделю, использовать аптечные средства, которые содержат салициловую кислоту, цинк и любые другие противовоспалительные компоненты.
При незначительных высыпаниях медик рекомендует протирать кожу мирамистином или хлоргексидином — лучше делать это курсом 2 раза в день в течение двух недель.
Также, по словам Щеплевой, важно носить одежду только из натуральных тканей, тщательно стирая и проглаживая ее.
Ирина Аксененко, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог, эксперт АВ1918 и основательница клиники Dr.Aksenenko, говорит, что в домашних условиях для профилактики акне помогут минеральные скрабы, которые деликатно очистят кожу не только от лишних загрязнений, но и от ороговевших клеток. Однако при активных высыпаниях (гнойничках, болезненных акне), скрабы, массажи и другие механические воздействия необходимо ограничить.
В случае обострения акне лучше использовать противовоспалительные маски и кремы на основе водорослей.
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2. Скраб минеральный для тела «Живые водоросли» АВ1918
3. Альгинатная биомаска для тела «Живые водоросли» АВ1918
4. Крем-мыло для тела и рук Lia Lab
5. Сыворотка балансирующая для проблемной кожи EGIA
6. Гель для тела «Алоэ вера» от «Краснополянской косметики»
7. Скраб для тела Brand for my son
«Например, альгинатная (водорослевая) маска будет идеальна за счет противовоспалительного и дренажного эффектов. После можно нанести концентраты или кремы с водорослями, которые оказывают не только мощное увлажняющее действие, но и улучшающее регенерацию и иммунитет кожи. При вторичных остаточных пятнах или сухих прыщиках идеален минеральный скраб с водорослевыми обертываниями», — сообщает врач-дерматолог.
При этом Ирина Аксененко отмечает, что подобный уход не только избавляет от прыщей, но и оказывает противоцеллюлитное воздействие.
Врач Мария Невская советует летом отказаться от тех продуктов, которые провоцируют активность сальных желез: кофе, быстрые углеводы, жирные молочные и кисломолочные продукты.
Как может помочь косметолог
Врач-дерматолог Ирина Аксененко рассказывает, что отличным противовоспалительным действием в период обострения обладает фотодинамическая терапия (синий спектр), фотолечение, магнитолазер, криомассаж, токи Дарсонваля в комплексе с наружными противовоспалительными средствами.
«В период стихающего обострения, когда нет новых кожных элементов, а «старые» уже подсохли и остались лишь вторичные пятна, идеальные процедуры — легкая фракционная лазерная шлифовка, фотолечение, пилинги и скрабы для выравнивания цвета кожи», — объясняет эксперт.
1. Очищающий лосьон Thann
2. Черное мыло с антибактериальным эффектом Natura Siberica
3. Гель для душа «Она иная» с маслом жасмина и нероли
4. Тоник для лица и спины Siberina
5. Глиняная маска Academie Scientifique de Beaute
6. Тоник Clean skin
7. Розмариновая вода с серебром «Мастерская Олеси Мустаевой»
8. Корректирующий бальзам для проблемной кожи Egia
Наталья Щеплева добавила, что в борьбе с акне помогает озонотерапия — в адекватных количествах озон вызывает контролируемое окисление, которое активирует эндогенные антиоксидантные механизмы.
«Также озон активирует иммунную систему, снимает воспаление и боль», — говорит Щеплева.
Кроме этого, с воспалениями справится плазмотерапия — в проблемные зоны вводится плазмы крови, обогащенной большим количеством живых тромбоцитов и полезных веществ. Основная функция тромбоцитов — регенерация.