«Завидую беременной подруге, потому что не могу зачать ребенка»

С моей подругой Верой мы дружим с детского сада. Вся школа, весь институт, потом совместная аренда квартиры. И даже работаем мы сейчас в одной школе: она — логопед, а я педагог дополнительного образования. Все радости, горести за эти годы (а нам по 34 года) мы делили пополам. Когда меня спрашивают о самом близком и родном человеке, другого ответа, как подруга быть не может. Хотя сейчас у меня есть муж, с которым у меня близкие и доверительные отношения. Но подруга мне как сестра-близнец, с которой связывают невидимые нити.

Конечно, за почти 30 лет наших отношений мы и ругались, и даже дрались, но никогда по-настоящему, и потом всегда мирились. Правило «быть честным друг с другом» всегда спасало.

Но три месяца назад наши отношения дали серьезную трещину по моей вине, о чем подруга, вероятно, еще не подозревает.

Но началось все чуть раньше, три года назад, когда я вышла замуж. К тому времени мы с тогда еще будущим мужем были в отношениях два года и решили, что официальная роспись будет не просто формальностью, но и началом новой настоящей семьи — где детей и «приятелей» целый мешок. «Приятелями» мы обзавелись довольно быстро: с нами живут двортерьер Томас и кот-полосатик Фима. А вот с детьми не заладилось. Целый год мы усиленно пытались зачать ребенка. Базовые анализы показывали, что со здоровьем на свой возраст у нас все прилично, и никаких проблем быть не должно. Через полтора года после регулярных попыток мы копнули глубже, и вот в моей карте записаны два страшных слова, которые, казалось бы перечеркивают все наши мечты: «женское бесплодие».

Подруга все это время поддерживала меня, была постоянно на связи, помогала искать врачей — каждый день начинался с ее сообщения «как ты? что нового?». В том году Вера тоже вышла замуж. Свадьба была скромная, но душевная. Очень радовалась за нее. Не то, чтобы она мечтала замуж, но, кажется, ее Витя хороший человек. По крайней мере, сама Вера так говорит, отношения у них теплые. Мне было не страшно доверить ему подругу.

Вера все время шутила, что пойдет по моим стопам: мол, они тоже хотят настоящую семью и у них ничего не получится точно так же, как у нас. Мы вместе смеялись, а потом принимались искать для меня новых чудо-врачей, которые помогли бы решить мою проблему.

И вот три месяца назад утром мне пришло сообщение «Леля, у нас получилось»! Я не сразу поняла, о чем речь. А когда поняла... вместо радости, которую обычно ощущала за подругу, почувствовала горечь и грусть. Вера, не дождавшись моей быстрой реакции, стала названивать, но ее видеозвонок пришлось сбросить, чтобы не выдать свои эмоции. Поэтому я настрочила «Верунчик, поздравляю, милая, очень болит голова, порадуюсь чуть позже». И тут я не соврала, написав, что порадуюсь позже. Потому что уже несколько месяцев вместо радости меня гложут тревога и зависть.

Я рада, что сейчас начались летние каникулы и нам не надо постоянно пересекаться в школе, потому что уже устала каждый день натягивать на лицо улыбку. Что со мной случилось и почему не могу по-честному поговорить с подругой, рассказать ей о своих чувствах, не знаю. Более того, мне стали сниться странные сны, где у Веры случается выкидыш. Еще я, чтобы поддерживать наши отношения, постоянно задаю ей разные вопросы, касающиеся ее беременности, интересуюсь состоянием. Зачем, если с каждым разом слышать эти рассказы все невыносимее? У нас с мужем продолжаются попытки нащупать решение нашей проблемы — но пока никакого результата нет.

На прошлой неделе был случай, от которого я покрылась холодным потом. В понедельник от Веры пришло тревожное сообщение: она написала, что у нее какие-то нехорошие выделения и она едет к врачу, даже нашла силы пошутить, что скоро, возможно, все будет, как раньше. Ее оставили на три дня в больнице, удостоверились, что с ребенком все хорошо и отпустили домой.

Когда я получила то сообщение, ответила ей что-то вроде «Что ты несешь», но внутри меня были радость и ликование. Это был шок. Я «порадовалась чуть позже», но вовсе не тому, что Верочка носит младенца, а тому, что у нее может случится выкидыш.

Я не знаю, что делать с этим ужасным разрушающим чувством зависти, которое поглотило меня. Умные люди говорят, что зависть — не плохое чувство, просто с ним надо правильно обходиться. Но как это сделать, чтобы не навредить подруге, чтобы быть в ладу с собой и не разрушить наши многолетние отношения? Пока ответа на этот вопрос у меня нет.