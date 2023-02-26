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Цивилизация
Семья и Дети

«Бездетная сестра умоляет отдать ей моего четвертого ребенка»

Художница из Колпино – о серьезной семейной дилемме

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Даша Зайцева/ «Газета.ru»
Читательница «Газеты.Ru» анонимно рассказала, почему сестра считает, что воспитает ее ребенка лучше.

Моя история может показаться совершенно дикой. Подруги шутят, что из нее получился бы неплохой триллер про одержимую материнством женщину, но сама я нет-нет, да и задумаюсь: может, мне стоит отдать сына?

Физик и лирик

Мама всегда говорила, что мы с сестрой – копии наших отцов. Они у нас, как можно понять, разные. Брак с моим мама называет самой большой авантюрой своей жизни. Папа был личностью невероятно обаятельной, творческим, талантливым, но совершенно безалаберным. Пока они встречались, творческие кризисы, ненависть к рутине и любовь к большим, шумным и пьяным компаниям непризнанных гениев казались маме весьма привлекательными.

Но с семейной жизнью и маленьким ребенком, которому нужна чистота, тишина и свежие фрукты, все это совершенно не сочеталось.

Мама продержалась три года, а потом ушла к скучному и надежному однокласснику, который любил ее со средней школы, и родила мою сестру Машу, такую же правильную и ответственную.

Так мы и шли по жизни: Маша лучше училась в школе, закончила вуз, нашла хорошую работу и правильного мужчину. Я перебивалась с двойки на тройку, не считая рисования, бросила три института подряд, путалась с сомнительными молодыми людьми. Единственное, в чем я обошла ее, было то самое фирменное отцовское обаяние. А еще, как стало ясно со временем, репродуктивное здоровье.

Одним все, другим – ничего

Маша подошла к деторождению так же ответственно, как и ко всему остальному. Сначала построила карьеру, потом вышла замуж, купила хорошую квартиру, большую машину, дачу. Сходила к психологу, чтобы понять, готова ли она к материнству. Провела мониторинг клиник и нашла лучшую. А дальше все пошло не по плану: оказалось, что у нее сбой в работе яичников, который практически не дает шансов забеременеть даже с использованием репродуктивных технологий. Когда диагноз потвердили несколько врачей в России и за рубежом, у нее появилась идея фикс: забрать одного из моих детей.

К тому времени у меня их было трое, двое – от второго мужа и один – от мужчины, с которым у меня после развода был непродолжительный роман. Оба папаши появлялись редко, деньги давали еще реже, но моих заработков худо-бедно хватало. Да и вообще я считала, что не в деньгах счастье: дети росли дружными, умненькими и очень талантливыми.

В глазах сестры я, похоже, выглядела совершенно маргинально: старая двушка без ремонта, одежда с «Авито», вечный беспорядок в квартире.

Тогда она в первый раз заговорила о том, что хочет помочь и взять к себе кого-то из племянников. Обещала частный детский сад, репетиторов, поездки по миру и прочие блага. Конечно, ребенок будет знать, кто его мама, и общаться со мной, но жить – у тети. Тогда эта идея показалась мне полным бредом.

А потом я забеременела в четвертый раз, совершенно внепланово и вновь от случайного знакомого. Я не сильно переживала – дал Бог зайку, даст и лужайку. Но Маша буквально сошла с ума. Все девять месяцев она просила отдать ей ребенка: то умоляла, то оскорбляла, утверждая, что я рожаю как кошка, а потом обрекаю детей на бедность и безотцовщину.

После родов она выслала мне рассказ Мопассана: там дворянка предлагает бедной многодетной крестьянке продать ребенка. Та гордо отказывается, а ее соседка – соглашается.

В итоге «непроданный» мальчик, увидев, как сыто и богато живет тот, которого отдали в чужую семью, в гневе уходит от родных.

После этого я задумалась. Сейчас у меня четверо детей и все, что я могу им дать, — это любовь. Сестра же в придачу к этому предлагает нормальную семью, хорошее образование и множество перспектив. Она хороший человек и любит племянников. Не слишком ли эгоистично я поступаю, отказывая хотя бы одному из детей в праве на богатую и успешную жизнь?

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