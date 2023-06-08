Курсы минета и секс на публике: как знаменитые пары поддерживают страсть в отношениях

Актеру Илье Любимову всегда мало секса с женой Екатериной Вилковой несмотря на то, что они вместе с 2011 года и воспитывают двоих детей. Об этом звезда «Не родись красивой» рассказывал в недавнем интервью Светлане Бондарчук. Как Любимов и другие звезды поддерживают интимную жизнь с супругами спустя 10, 20 и 30 лет брака — в материале «Газеты.Ru».

Илья Любимов и Екатерина Вилкова

Илья Любимов женат на Екатерина Вилковой с 2011 года. В интервью изданию «7 Дней» артист признавался, что еще до встречи с актрисой молился о знакомстве с «блондинкой с голубыми глазами», которая станет его женой.

Илья Любимов познакомился с Екатериной Вилковой в церкви. Они встречались на протяжении года, а после поженились. При этом артист поставил условие невесте: никакого секса до свадьбы, а точнее — до венчания.

«Походите с годик» в нашем случае означало буквально походить за ручку, как дети», — заявлял Любимов.

Сегодня у супружеской пары двое детей: 11-летняя Павла и 9-летний Петр.

close 100% Илья Любимов и Екатерина Вилкова oldkavilochka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В мае 2023 года Илья Любимов в интервью Светлане Бондарчук признался, что они с женой регулярно занимаются сексом.

«В привычном понимании мы не ссоримся. За 10 лет брака у нас были три момента, которые можно назвать конфликтом. Инициатором всегда выступал я. Каждый раз мне было мало Кати. Скажу по секрету, просто мне мало секса с женой всегда. У нас все в порядке с этим. Но жена у меня невероятная, красивая, и она меня так возбуждает...» — заявил актер.

Глюкоза и Александр Чистяков

Певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, с 2006 года замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. У пары есть две дочери: 16-летняя Лидия и 11-летняя Вера.

Четыре года назад в интервью «Нежному редактору» певица признавалась, что в какой-то момент у нее с мужем начался кризис в отношениях. Глюкозе удалось справиться с трудностями с помощью секса. Артистка посетила курсы минета. Знаменитость вспоминала, что попала на обучение благодаря подруге.

«Очень профессиональная женщина меня встретила. Достала иллюстрации, положила тренажеры на стол. Когда она начала рассказывать, оказалось, что я столько еще не знаю…» — сообщила Глюкоза.

close 100% Глюкоза и Александр Чистяков glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка считает, что супруги должны уделять время друг другу и тогда, когда дело касается секса.

«Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево», — заявляла певица.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Певец Джон Ледженд познакомился с моделью Крисси Тейген в 2006 году во время съемок клипа на свою песню «Stereo». В скором времени они стали встречаться. В 2013 году знаменитости поженились.

В 2016 году у супругов родилась дочь Луна, а в 2018-м — сын Майлз. В 2020 году Крисси Тейген забеременела в третий раз, однако ребенок погиб на 20-й неделе беременности. Чуть позже модель рассказала, что пошла на вынужденный аборт, потому что могла умереть.

В 2023 году у супругов родилась дочь Эсти. Все трое детей пары были зачаты с помощью ЭКО.

close 100% Крисси Тейген и Джон Ледженд chrissyteigen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2021 году Крисси Тейген рассказала о сексуальных отношениях с мужем. Она призналась в интервью Джеймсу Кордену, что они с Джоном Леджендом несколько раз занимались сексом в общественных местах, например в бутике Рона Хермана и Фреда Сигала в Лос-Анджелесе, а также в самолете. Однажды супруги предались страсти в ванной комнате, находясь на съезде Демократической партии США.

Джон Ледженд в 2023 году в подкасте Call Her Daddy дал совет родителям, которые хотят уединиться в спальне в то время, когда в доме находятся их дети.

«Заприте дверь, если у вас есть дети. Наши дети умеют находить дорогу в нашу комнату, поэтому если мы хотим хорошо провести время, нам приходится запирать дверь», — рассказал он.

Стинг и Труди Стайлер

В 1992 году Стинг женился на актрисе Труди Стайлер. У супругов четверо детей: дочь Бриджит (1984 год), сын Джейк (1985 год), дочь Элиот (1990 год) и сын Джакомо (1995 год).

В 1990-х Стинг вместе с музыкантом Бобом Гелдофом дал интервью изданию Q. На вопрос журналиста о том, как они оба ведут себя в постели, Стинг ответил, что может заниматься сексом восемь часов. Этому он научился благодаря йоге.

В 2013 году в беседе с The Guardian Стинг опроверг свои слова. Он признался, что хотел «завести» Боба Гелдофа, поэтому рассказал о восьмичасовом сексе. При этом он отметил важность интимной связи с человеком, которого любишь.

«Секс — это самое важное, что мы делаем с тем, кого любим: это духовное выражение», — заявил артист.

close 100% trudiestyler/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее в интервью Harper's Bazaar в 2011 году Стинг и Труди Стайлер рассказывали о сексуальных предпочтениях. Они признавались, что им нравится наряжаться друг для друга.

«Мне нравится хорошо выглядеть. Мне нравится, когда она наряжается. Мне нравится ее наряжать», — заявлял Стинг.

Кроме этого, супруги отмечали, что «любят менять декорации» и встречаться, например, в отелях. Еще на их отношения влияет разлука.

«Расставание обогащает отношения», — рассказывал Стинг.

Лиза Ринна, звезда сериалов «Мелроуз Плейс» и «Дни нашей жизни», замужем за актером Гарри Хэмлином с 1997 года. У них двое детей: Делайла (1998 год) и Амелия Грей Хэмлин (2001 год).

Лиза Ринна также является мачехой Дмитрия — сына Гарри Хэмлина от отношений с Урсулой Андресс.

close 100% Лиза Ринна и Гарри Хэмлин Image Press Agency/Global Look Press

В 2022 году в беседе с изданием Interview Гарри Хэмлин рассказал об интимной жизни с супругой. Он признался, что после стольких лет вместе секс между ними все еще великолепен. Кроме этого, Хэмлин высказался об употреблении виагры. На тот момент 70-летний актер отметил, что не пользуется лекарствами.

«Я Гарри Хэмлин. Я никогда не принимал синих таблеток», — заявил он.