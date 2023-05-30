«Вышла замуж, и только после случился первый секс»: с кем связала жизнь Наташа Королева

31 мая певица Наташа Королева отмечает юбилей. Артистке исполняется 50 лет. В день рождения знаменитости «Газета.Ru» рассказывает о двух ее браках, сыне и внебрачной дочери.

Брак с композитором

Наташа Королева познакомилась с композитором Игорем Николаевым, когда ей было 16, а ему — 29 лет. Они сотрудничали: музыкант стал писать песни для артистки. Через некоторое время они начали встречаться, а в 1992 году поженились.

До брака с Наташей Королевой Николаев уже был женат — с 1978 по 1991 год он состоял в браке с Еленой Кудряшовой, с которой познакомился, когда учился в школе.

В интервью программе «Звезды сошлись» на НТВ Наташа Королева признавалась, что Игорь Николаев был ее первым мужчиной.

«Эта тема даже не поднималась, я по-другому воспитана, чтобы рассказывать о таких вещах. Я была воспитана правильно и строго: вышла замуж, и только после случился первый секс. И с мамой не надо было это обсуждать», — заявила в эфире НТВ артистка.

Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился до 2001 года. По словам певицы, причиной разрыва стала измена со стороны композитора.

close 100% Наташа Королёва и Игорь Николаев на обложке альбома «Дельфин и русалка» (1992) Wikimedia Commons

В студии «Сегодня вечером» на Первом канале Наташа Королева призналась, что когда распадался ее первый брак, она обратилась к астрологу.

«Это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно», — рассказала певица.

В интервью Андрею Малахову Королева объясняла: несмотря на то, что Игорь Николаев талантливый музыкант, жизнь с ним была трудной.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — заявляла она.

Роман со стриптизером

В 2001 году Наташа Королева познакомилась со стриптизером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Они встретились на одном из шоу артиста. В то время певица переживала разрыв с Игорем Николаевым и решила отвлечься, сходив на стриптиз вместе с подругами. После шоу Наташа Королева предложила Сергею Глушко сотрудничество — чтобы он принимал участие в ее выступлениях.

В программе «Секрет на миллион» в 2016 году Наташа Королева вспоминала, что однажды вечером позвонила Сергею Глушко и договорилась о свидании. Артист ответил, чтобы она приезжала, однако отметил, что угощать ее нечем, разве что абрикосовым вареньем. В этот же вечер певица провела ночь со стриптизером. По ее словам, именно тогда был зачат их сын Архип. С тех пор 4 мая в их семье считается «днем абрикосового варенья». Пара отмечает этот праздник каждый год.

В 2002 году у Сергея Глушко и Наташи Королевой родился сын Архип. В 2003 году артисты поженились.

close 100% Наташа Королева и Сергей Глушко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наташа Королева вспоминала в программе «Звезды сошлись», как ее мама Людмила Порывай отнеслась к будущему зятю. Она признавалась, что женщине он не сразу понравился.

«Все знают, что ты была не в восторге от зятя изначально. Ты пошла на понижение. Была теща великого композитора, а стала известного стриптизера. Для тебя это был удар», — обратилась в программе на НТВ Наташа Королева к матери.

Скандалы

В 2020 году СМИ сообщили о том, что дом Наташи Королевой и Тарзана обокрали. По информации журналистов, девушки, которые совершили кражу, были знакомы со стриптизером и имели с ним любовную связь. В произошедшей ситуации постарался разобраться ведущий Первого канала Дмитрий Борисов, который посвятил передачу отношениям Тарзана и Королевой.

Чуть позже Наташа Королева и ее муж дали интервью Ксении Собчак. Тарзан признался в измене, однако добавил, что многие подробности, рассказанные в передаче Дмитрия Борисова, были выдуманы.

«Связь была одноразовая», — заявил Сергей Глушко.

Артисты делали все возможное, чтобы программа не вышла в эфир Первого канала, однако директор телеканала Юрий Аксюта заявил, что передача уже отснята.

«Нам сказали, что передача уже снята. Это абсолютно криминальная история. Я не судья этим леди. Сам в этой истории представлен в некрасивом свете. Но уверен: это заранее спланированная акция, шантаж», — заявил Сергей Глушко.

В интервью Ксении Собчак стриптизер извинился перед супругой за измену, заявив, что сильно любит ее.

В феврале 2023 году юморист Павел Воля в шоу Comedy Club на ТНТ сообщил о том, что Королева и Тарзан разводятся. Позднее певица опровергла эту информацию «Московскому комсомольцу».

«У нас все прекрасно: тишь, гладь да Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью!» — заявила артистка.

По стопам матери

Архип Глушко, единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, пробовал себя в творчестве. В 2018 году он принял участие в концерте своей матери и исполнил с ней хит «Ты мне веришь или нет?».

В 2022 году Архип стал записывать песни под псевдонимом Grek — он выпустил композиции «Бутылка вина» и «Растафарай».

В 2023 году Наташа Королева сообщила, что ее сын решил повременить с музыкальной карьерой. Архип, студент факультета востоковедения, на время уехал в Японию. Артистка призналась «Московскому комсомольцу», что ее ребенок уже не первый раз находится в этой стране.

close 100% Наташа Королева с сыном koroleva__star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это уже не в первый раз. Впервые я его спокойно отпустила в Японию, когда ему было 14 лет. Тогда он впервые уехал один. Я надеюсь, что в следующем году уломаю его поехать в Японию на три месяца», — заявила она.

Уже несколько лет Архип Глушко встречается с Мелиссой Волынкиной (настоящее имя — Анна Валынкина). Раньше девушка работала в стриптизе, однако сейчас оставила профессию и стала учиться на визажиста.

Тайная дочь

В 2021 году Наташа Королева вновь приняла участие в программе «Секрет на миллион». Она рассказала, что у нее есть дочь, которая живет в США. Певица призналась, что после рождения Архипа пыталась вновь забеременеть, однако у нее случилось два выкидыша. После этого артистка заморозила яйцеклетки.

В Сан-Франциско у Наташи Королевой живет друг, который мечтал о ребенке. Пару лет назад артистка подарила ему свои яйцеклетки.

В 2019 году на свет появилась девочка. По официальным документам Наташа Королева не является ее родителем, однако поддерживает отношения с ребенком.