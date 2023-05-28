Отрицает свадьбу с сыном Полищук, родила в 45: что известно о личной жизни Марии Мироновой

Актриса Мария Миронова редко рассказывает о мужьях в интервью. Она отрицает брак с актером Алексеем Макаровым, при этом близкие пары уверены в обратном. После 40 лет артистка не побоялась стать матерью и выйти замуж за мужчину, который младше ее на 19 лет. «Газета.Ru» рассказывает подробнее об этих и других фактах из жизни Марии Мироновой.

Мать-студентка

В первый раз Мария Миронова вышла замуж, когда училась в театральном училище им. Щукина (в 2003 году ВТУ имени Б. В. Щукина переименовано в Театральный институт имени Бориса Щукина. — Прим. «Газета.Ru»).

С бизнесменом Игорем Удаловым она была знакома с детства — впервые они встретились в Ялте на съемках фильма «Сказка странствий», в котором отец Марии Андрей Миронов принимал участие. Спустя много лет Игорь и Мария начали встречаться. К концу первого курса училища Миронова взяла декретный отпуск. В 1992 году родился ее первенец — сын Андрей.

Артистке удалось продолжить учебу в институте спустя год. В 1993 году Мария Миронова перевелась на курс Михаила Глузского во ВГИК. В 1997 году она получила диплом.

Актриса не раз признавалась, что окружающие осуждали ее за раннюю беременность.

«Мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок. Зачем?» Я абсолютно не жалею об этом, а безумно счастлива, что все так случилось», — цитирует Миронову издание «Экспресс-газета».

В 1999 году Мария Миронова рассталась с Игорем Удаловым. Актриса стала встречаться с советником президента Российской академии наук Дмитрием Клоковым. В скором времени они поженились. Их союз продержался пять лет.

close 100% Мария Миронова и Дмитрий Клоков Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В одну и ту же реку

В 2009 году Мария Миронова вернулась к первому мужу, об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на интервью с артисткой.

«Если вы о штампе в паспорте — то не замужем. А по сути мой любимый мужчина — мой первый муж. Мы с ним любим друг друга, просто наши отношения вышли на новый уровень», — рассказывала актриса журналистам.

В этом же интервью артистка признавалась, что после развода еще больше сблизилась с Игорем Удаловым. При этом экс-супруг Мироновой отметил, что у них «что-то похожее на гостевой брак».

close 100% Мария Миронова и Игорь Удалов Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС

В 2021 году Мария Миронова в интервью YouTube-шоу keng.tv вновь высказалась об экс-супруге. Она призналась, что находится с отцом Андрея в прекрасных отношениях.

«С отцом Андрея в прекрасных отношениях. Я никогда не разводилась травматично — это моя позиция. Считаю, если развод происходит травматично, то зачем разводиться? Значит, что-то не решено. Для меня приемлем развод только тогда, когда все происходит спокойно и эволюционным путем. Есть дети или нет — неважно, просто это моя личная карма, за которую несу ответственность. Любые травмы происходят же от облома наших ожиданий, но никто ничего не должен!», — заявляла актриса.

Общий сын Марии Мироновой и Игоря Удалова Андрей также связан с творчеством. Он актер, служит в Театре им. Евгения Вахтангова и снимается в кино.

close 100% Мария Миронова с сыном Андреем Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сын Любови Полищук

В 2012 году СМИ писали о том, что Мария Миронова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал актер Алексей Макаров — сын Любови Полищук. О свадьбе не знали даже самые близкие артистов. Бабушка Макарова, Ольга Полищук, рассказала о событии журналистам.

«Леша не говорил, что собирается жениться. Но недавно по телефону как бы между делом сказал, что они с Машей зарегистрировали отношения. Я удивилась: «Почему же мне ничего не сказал?» А он: «Говорил, бабушка, ты позабыла». Хорошо, что Леша и Маша набрались ума и пошли в ЗАГС», — приводят слова Ольги Полищук «Вокруг ТВ».

Для обоих супругов этот брак стал третьим. Ранее Алексей Макаров был женат на журналистке Марии Сперанской, а также на артистке балета Ольге Силаенковой. От отношений с актрисой Викторией Богатыревой у него есть дочь Варвара.

В 2018 году Мария Миронова стала участницей шоу «Судьба человека». В разговоре с Борисом Корчевниковым она опровергла романтическую связь с Алексеем Макаровым.

«Я могу сказать, что у меня дружеское, доброе отношение к Леше. Он — замечательный человек. Но я всегда Алексея воспринимала как друга. Он ко мне нежно относится. Оставим это за кадром, как и мой паспорт!» — уверяла актриса в эфире шоу.

Молодой муж

В 2017 году Мария Миронова вновь вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Сорока. Как говорила актриса в интервью kp.ru, муж работает в русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями.

Журналисты сообщают, что до того, как стать бизнесменом, Андрей Сорока строил актерскую карьеру — даже успел поработать в Губернском театре Сергея Безрукова и сыграть несколько эпизодических ролей в сериалах «Кухня», «Охота на дьявола». Андрей Сорока младше Марии Мироновой на 19 лет.

В 2018 году актриса стала мамой во второй раз. На свет появился ее сын Федор. Знаменитость рожала в Греции. Муж все время находился рядом с ней.

close 100% Мария Миронова с младшим сыном Федором, 2023 год mariya_mironova_actress/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В интервью «7 Дней» Мария Миронова признавалась, что роды были экстремальными. Сын артистки появился на свет раньше срока. В это время врача, который должен был принимать роды, в больнице не было.

«Андрей пытался звонить переводчику, чтобы как-то донести до них важную информацию, чтобы они не сделали мне общий наркоз и не увезли в операционную. Да, эти роды были экстремальными. Можно сказать, с перепугу я родила сама. Когда врач доехал, поздно было что-либо делать», — вспоминала знаменитость в интервью.

Мария Миронова рассказывала, как появление второго сына повлияло на ее мировоззрение. Она отметила, что теперь на первом месте для нее семья, а не театр.

«В первой половине жизни для меня подсознательно были важнее театр, искусство, моя профессия. Теперь — любовь, семья, дети, в которых нужно вкладывать. У нас же одна внутренняя энергия, и когда массу эмоций отдаешь работе, то эту энергию недополучит ребенок. Она уйдет в другое русло. Я этого не хочу. Сын — мой основной приоритет, а уж потом все остальное», — цитирует ее «Караван Историй».

Мария Миронова редко рассказывает о молодом муже в интервью. При этом она часто публикует снимки с младшим сыном. Недавно они были на отдыхе в Израиле.