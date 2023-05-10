Сын-студент приводит девушку к нам домой, и меня это раздражает

Врач из Москвы на анонимных условиях рассказала о непростых отношениях с влюбленным сыном-студентом. По словам женщины, молодой человек слишком часто приводит свою девушку домой, несмотря на то, что ее присутствие в доме всех смущает.

Сын поставил перед фактом

Муж уехал в командировку, а я собиралась на ночное дежурство в больницу. Сын-первокурсник меня огорошил: «Мам, в холодильнике что-то готовое есть? Ко мне сегодня придет Настя».

Причем сын не спросил, а поставил перед фактом…

Я знала, что Егор влюблен в девушку с соседнего факультета. Ходят в кино, сидят в кафе. Все эти развлечения, кстати, оплачивает мой муж (отец сына). Иногда я тоже даю деньги, хотя считаю, что сын не должен развлекать девушку за наш счет.

– Егор, будет хорошо, если ты начнешь согласовывать приход гостей с нами.

– Ну… тогда я пойду к ней. Но тогда Юлька останется одна.

Конечно, младшая дочь Юля могла бы побыть дома одна – ей уже девять лет. Но я махнула рукой: «Ладно, только без глупостей». Сын обрадовался.

Первое знакомство с Настей

Когда я вернулась, Настя еще была у нас дома. Сказать, что я удивилась – не сказать ничего. Мне казалось, что речь шла о том, что ребята просто проведут вечер у нас дома. Но гостить более суток – это уже неприлично.

Юля сказала, что брат со своей девушкой спали вместе на одной кровати.

Первое впечатление – скромная девушка с румянцем и длинными светлыми волосами, ямочки в щечках, фигура, не истерзанная худобой… Но как только она открыла рот, я вздрогнула. Говорила Настя громко, с надрывом и обильно жестикулировала.

Я постаралась выглядеть приветливой. После моего прихода девушка ушла.

Разговор с сыном

Я высказала Егору свое недовольство по поводу ночевки. Сын обосновал ситуацию тем, что дома кроме сестры никого не было. Мол, жалко что ли? О контрацепции знает – уже хорошо.

Еще один момент: мне спокойнее, когда сын дома, а не шастает с девицей по подворотням. Я дала слабину: разрешила Егору иногда приглашать Настю в гости, о чем потом сильно пожалела – девушка у нас «прижилась».

Еда

Готовлю ужин, звонит Егор:

– Мам, что у нас на ужин?

– Варю борщ.

– А Настя борщ не любит. Можешь еще что-то приготовить?

Я начала перебирать продукты в морозилке. Нашла котлеты. Насте – отдельное блюдо.

Ребята поели и остались сидеть на кухне, что мне в общем-то не очень понравилось. Когда я заходила туда, парочка умолкала и выжидающе на меня смотрела: мол, продолжим, когда уйдет.

Через время на кухню пить чай отправился муж, и студенты, набрав бутербродов, переместились в комнату. Заметила, что их делала Настя – просто залезла в холодильник и начала нарезать колбасу. Считаю, что поступать так в гостях неприлично.

Закрытая ванная и счета на воду

Однажды прихожу с работы – Настя у нас. Вообще после дежурства я предпочитаю отдыхать. Но вместо того, чтобы пойти принять расслабляющий душ, я была вынуждена ждать, пока гостья помоется. Казалось, что она заняла ванну на целую вечность.

Ума не приложу, что можно делать в ванной больше, чем полчаса? Оказывается, депиляцию, маски для волос, пилинг и прочее…

Я в вежливой манере сказала, что подобные процедуры лучше делать у себя дома, чтобы не занимать общий санузел. И тут выясняется, что девочка живет в общежитии, так как приехала учиться из другого региона (о чем долгое время не знал даже сам Егор).

Хотелось надеяться, что после этого разговора Настя догадается, что время и воду нужно экономить. Увы, нет. В итоге нам стали приходить огромные счета за коммуналку.

Гигиена

Удивительно: девушка, подолгу моющаяся в душе, оказалась до неприличия нечистоплотной. Настя не моет руки после туалета. Сначала думала, что это случайность, но потом стала замечать – такая полезная привычка у нее напрочь отсутствует.

Сходила в туалет, смыла (спасибо хоть за это) и выходит. Может сразу же сесть за стол или полезть в холодильник что-нибудь взять из продуктов.

Такое я не могла терпеть и тет-а-тет поговорила с Настей. Девушка на голубом глазу промычала: «Ну чтоооо вы, руки после туалета всегда мою!»

Вопрос съемного жилья

В такой некомфортной во всех смыслах обстановке мы живем уже несколько месяцев. Бывает, что Настя приходит к нам каждый вечер. И борщ, естественно, она не ест. Любой другой суп, кстати, тоже. А значит, надо придумывать что-то другое.

Иногда Егор ругается с Настей, и она какое-то время у нас не появляется. Это облегчение. Но потом они мирятся, и все начинается по новой.

Когда сын заявил, что намерен жениться, муж четко сказал, что они со своей девушкой могут работать и вместе снимать жилье. Семья? Живите самостоятельно!

Пока подработку нашел только сын, но на отдельную от нас жизнь ему точно не хватит, даже на одного себя. И поэтому они мечтают выселить к нам Юльку, чтобы занять всю комнату целиком. Что же, мечтать не вредно.