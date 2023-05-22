«Никогда не боялась стареть»: знаменитые бабушки, которые приняли участие в откровенных съемках

После 70 лет они не ушли «на покой» и продолжили сниматься в кино, писать книги, вести соцсети и делать татуировки. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, которые ведут активный образ жизни и снимаются для глянца несмотря на возраст.

Марта Стюарт, 81 год

В мае телеведущая Марта Стюарт появилась на обложке журнала Sports Illustrated. Знаменитость снялась для издания в купальнике. Телеведущая рассказала в шоу Today о съемке, которая проходила в Доминиканской республике. Фотографом стал Рувен Афанадор. За время фотосессии Марта Стюарт сменила 10 купальников.

81-летняя телеведущая стала самой взрослой моделью Sports Illustrated. В интервью изданию она призналась: ей было немного странно сниматься в купальнике «перед всеми людьми», но все прошло нормально. Также Марта Стюарт отметила, что редко задумывается о возрасте.

«Когда я услышала, что буду на обложке Sports Illustrated Swimsuit, я подумала: «О, это очень хорошо, я буду самым старым человеком на обложке Sports Illustrated. Хотя я не очень думаю о своем возрасте, но мне показалось, что это своего рода историческое событие», — заявила она.

Марта Стюарт не делала подтяжку лица, об этом пишет журнал Vogue. При этом она регулярно посещает косметолога. Кроме того, телеведущая ежедневно наносит солнцезащитное средство не только на лицо, но и на зону декольте.

close 100% Sports Illustrated

Говоря о фигуре, знаменитость признается, что следит за тем, чтобы ее питание было сбалансированным. Она не курит и практически не употребляет алкоголь, а также занимается спортом — пилатесом и верховой ездой.

В 1961 году Марта Стюарт вышла замуж за Эндрю Стюарта. В 1965 году у них родилась дочь Алексис. В 1990 году супруги развелись. Долгое время Марта Стюарт встречалась с миллиардером и сотрудником Microsoft Чарльзом Симони.

Единственная дочь Марты Стюарт, Алексис, также работает на телевидении. В 1997–2004 годах она была замужем за юристом Джоном Р. Кати. У Алексис двое детей, которые появились на свет при помощи суррогатной матери: дочь Джуд (2011 год) и сын Труман (2012 год).

Голди Хоун, 77 лет

Американская актриса Голди Хоун часто появляется на обложках журналов. В 2023 году она снялась для издания Variety. Знаменитость приняла участие в фотосессии и примерила несколько образов: в том числе платье с открытыми плечами. Голди Хоун дала большое интервью журналу и рассказала, что несмотря на то, что уже много лет не снимается в кино, мечтает о «подходящей роли».

«Возможно, фильм Marvel с диким сумасшедшим персонажем или сиквел «Клуба первых жен» (фильм 1996 года. — Прим. «Газета.Ru»). Я бы хотела еще раз сыграть миссис Клаус (актриса имеет в виду персонаж фильмов «Рождественские хроники», где она играла с Куртом Расселом. — Прим. «Газеты.Ru»)», — цитируют Хоун журналисты.

С 1983 года Голди Хоун живет в фактическом браке с актером Куртом Расселом. Мужчина воспитал детей звезды от брака с Биллом Хадсоном: дочь Кейт и сына Оливера. Также у Голди Хоун и Курта Рассела есть общий сын Уайатт. Все трое детей актрисы пошли по ее стопам и связали жизнь с кино.

Говоря о совместной жизни с Куртом Расселом, Голди Хоун отметила, что раньше журналисты постоянно спрашивали ее и Курта Рассела о свадьбе. Артистка сообщила, что их никогда не волновал этот вопрос.

close 100% Variety

«В то время нас постоянно спрашивали: «Когда вы собираетесь пожениться? Почему вы не женаты?». И мы подумали: «Почему это кого-то волнует?». Мы спросили наших детей, думают ли они об этом. Ну им это не важно, поэтому мы этого тоже не сделали», — объяснила Голди Хоун.

В 77 лет актриса ведет активный образ жизни. В 2020 году Голди Хоун выкладывала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и показывала, как проводит время в домашнем тренажерном зале, прыгая на батуте.

«Танцуй, прыгай и кружись, как будто никто не видит», — сопроводила комментарием ролик знаменитость.

В интервью WSJ Хоун объясняла, что не делает много бьюти-процедур для лица и старается поменьше разглядывать себя в зеркале.

Мэй Маск, 75 лет

Мать Илона Маска, модель Мэй Маск, в 2022 году снялась в купальнике для Sports Illustrated. Чуть позже она дала интервью People и призналась, что ей было комфортно на съемках. Также Маск отметила, что благодаря ее фотографиям многие женщины могут почувствовать себя увереннее.

«Когда мы, женщины, находимся на пляже, мы немного стесняемся своих тел, при этом мужчины ходят рядом, выглядя ужасно, и им все равно. Я думаю, нам тоже должно быть все равно», — объяснила Мэй Маск.

В 2019 году Мэй Маск выпустила мемуары «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни». В книге она рассказала о секретах красоты и молодости.

Маск призналась, что никогда не боится стареть и не обращает внимание на возраст — она всегда старается жить «со скоростью ракеты».

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«Не позволяйте возрасту замедлить вашу жизнь или помешать вашему развитию. Заботьтесь о себе изо всех сил — хорошо питайтесь, чаще улыбайтесь и будьте активны, счастливы и уверены в себе. Я никогда не боялась стареть. Забавно, но когда я вижу морщины на своем лице — а после шестидесяти они появились и на бедрах, и на руках, — это меня не огорчает. Я просто радуюсь своему крепкому здоровью», — писала она.

В 1970 году Мэй Маск вышла замуж за южноафриканского политика Эррола Маска. У них родилось трое детей: Илон, Кимбал и Тоска. В 1979 году модель развелась с супругом. В автобиографии Мэй Маск рассказывала, что сталкивалась с насилием со стороны мужа: он часто бил ее и оскорблял при посторонних людях. После развода женщина больше не вышла замуж. Она призналась, что чувствует себя счастливой несмотря на то, что в ее жизни нет романтических отношений.

«Благодаря друзьям и семье моя жизнь полноценна и без любовных отношений, к тому же я обожаю спокойные вечера в компании своего пса Дель Рея», — писала Маск в книге.

У Мэй Маск 13 внуков: все ее трое детей являются родителями.

Апо Ванг-Од, 106 лет

Апо Ванг-Од — филиппинская татуировщица и последняя хранительница племенного искусства мамбабаток. В апреле 2023 года она украсила обложку филиппинского Vogue и стала самой возрастной героиней в истории журнала. На снимках женщина продемонстрировала татуировки.

Апо Ванг-Од начала делать татуировки, когда ей было 15 лет, а в 16 лет стала выезжать за пределы своей деревни, чтобы проводить сеансы.

Она до сих пор работает каждый день и делает тату туристам со всего мира.

close 100% voguephilippines/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я очень благодарна гостям, которые приезжают из разных уголков мира. Они хотят татуировки — а значит, наполняют мою жизнь смыслом», — рассказывала она Tatler Asia.

Древнее искусство мамбабаток передается по наследству, однако у женщины нет детей. В молодости у нее был роман с воином племени бутбут Анг-Батангом. Возлюбленный погиб при вырубке леса, и после его смерти Апо Ванг-Од решила не выходить замуж и не иметь детей. Теперь знания о древнем искусстве тату она передает внучатой племяннице Грейс.

Коллин Хайдеман, 73 года

Американская модель и инфлюенсер Коллин Хайдеман в мае появилась на обложке португальского Vogue. Она снялась в облегающем комбинезоне с леопардовым принтом в окружении полуголых мужчин моделей.

Женщина начала модельную карьеру в 69 лет. Он стала сниматься для разных журналов, вести соцсети и играть в кино и сериалах. Долгое время Коллин Хайдеман работала стюардессой. У нее также есть двое сыновей.

В интервью Dscene модель рассказывала, что не пьет алкоголь и не курит. Она всегда придерживается правильного питания — ест много овощей и фруктов. Кроме этого, 73-летняя Хайдеман занимается плаванием, растяжкой и часто ездит на велосипеде.

close 100% Vogue Portugal

В разговоре с журналистами Verve Magazine она объяснила, что нужно всегда находить себе занятие.

«Мы никогда не должны позволять себе прекращать читать, писать или слушать музыку. Изучайте то, что вас всегда интересовало, играйте в карты, разгадывайте головоломки — я люблю кроссворды, — напишите детскую книжку или изложите на бумаге историю своей жизни. Встаньте с дивана и прогуляйтесь, покатайтесь на велосипеде, посетите местный спортзал, будьте активны!» — отметила Коллин Хайдеман.