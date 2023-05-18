«Могу себе позволить выбирать, где и как рожать»: Орбакайте, Седокова и другие звезды, которые родили за границей

Певица Ханна целенаправленно выбрала для родов Дубаи из-за климата, а телеведущая Юлия Барановская стала мамой в третий раз, находясь вместе с Андреем Аршавиным в Лондоне. «Газета.Ru» рассказывает, в каких странах рожают российские знаменитости.

Ханна, ОАЭ и США

В 2010 году Анна Иванова, известная как певица Ханна, познакомилась со своим будущем мужем — сооснователем лейбла Black Star Павлом «Пашу» Курьяновым. Они встретились в Турции на конкурсе красоты Miss Kemer International. Долгое время звезды по-дружески общались, так как Ханна была в отношениях, однако потом девушка рассталась с бойфрендом и стала встречаться с Пашу.

В 2015 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2018 году стало известно, что супруги ждут первенца.

В сентябре 2018 года Ханна родила дочь Адрианну. Девочка появилась на свет в одной из клиник Майами. В сентябре 2022 года пара сообщила, что вновь ждут ребенка. Артистка приняла решение рожать в Дубае.

Отвечая на вопросы подписчиков, певица объяснила свой выбор.

close 100% offi_hanna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я не «не хочу рожать в России», я просто хочу, чтобы эти волшебные и тяжелые месяцы прошли в тепле, в нерабочей обстановке, в атмосфере отдыха, чилла и солнышка! В Москве я бы до сих пор летала на концерты и ездила на съемки, занималась проектами, а тут я в отпуске. Рожу, восстановлюсь и вернусь домой», — призналась знаменитость.

9 февраля 2023 года Ханна и Пашу стали родителями во второй раз. На свет появилась их вторая дочь. Артисты скрывают имя девочки, известно только, что оно начинается на букву «К».

На вторые роды Ханна и Пашу потратили больше 800 тысяч рублей. По словам артистки, в эту сумму не входят визиты ко врачу и анализы.

Наталья Рагозина, Израиль

Двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина в начале своей спортивной карьеры познакомилась с мастером спорта по рукопашному бою Михаилом Колпаковым. Они поженились, а в 2001 году у них родился сын Иван. Боксерша рассказывала в интервью «7 Дней», что когда ее ребенку исполнилось 5 месяцев, Федерация женского бокса предложила Рагозиной принять участие в чемпионате США. Спортивные амбиции не понравились ее супругу: Михаил стал ревнивым, кроме того поднимал руку на спортсменку.

«Однажды он поднял на меня руку. Мне этого хватило — он чуть меня не убил. Рукоприкладства ему простить не могла», — рассказала Наталья Рагозина в интервью о причине развода с мужем.

Во второй раз Наталья Рагозина вышла замуж за адвоката Сергея Жорина. Однако их брак продлился недолго. Боксерша признавалась, что рассталась с супругом, потому что он не хотел семью, пишет «Вокруг ТВ».

В возрасте 45 лет спортсменка познакомилась с третьим мужем. Летом 2022 года стало известно, что Рагозина ждет ребенка. Тогда же она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла замуж в третий раз.

close 100% ragozinanatalya_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

1 сентября 2022 года боксерша стала матерью дочери. Роды проходили в одной из больниц Тель-Авива в Израиле.

Как пишет kp.ru, ведение беременности в элитных клиниках Тель-Авива стоит около 165 тысяч рублей, а сами роды — 300 тысяч рублей.

После родов Наталья Рагозина вернулась в Москву.

Анна Седокова, США

Анна Седокова — мать троих детей. С 2004 по 2006 год певица была замужем за футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. В этом браке у них появилась дочь Алина. Девочка родилась на Украине.

В 2011 году Анна Седокова вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Максима Чернявского. В этом же году у них родилась дочь Моника. Девочка появилась на свет в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В этой же больнице в разное время рожали Кристина Агилера, Мадонна и Бритни Спирс.

«Я чувствую себя счастливой. Все прошло без осложнений. Сегодня воспоминания о боли позади и только маленькое чудо рядом», — цитируют Анну Седокову журналисты «7 Дней».

В 2015 году Чернявский и Седокова развелись. Моника осталась жить с отцом в США.

close 100% janis.timma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2017 году Анна Седокова стала мамой в третий раз. Она родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Ребенок появился на свет также в клинике Cedars-Sinai. Однако в этот раз певица рассказала о трудностях во время родов.

«Спасибо вам огромное за поздравления, спасибо за бесконечные смс, письма с пожеланиями счастья, нам очень-очень приятно. Было немного сложновато эти дни, как-нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но, кажется, сейчас все позади», — написала она в соцсетях.

Как пишет Starhit, роды в известной клинике Лос-Анджелеса обошлись Анне Седоковой не менее чем в два миллиона рублей.

Кристина Орбакайте, США и Великобритания

У Кристины Орбакайте трое детей. Первый раз она стала матерью в 1991 году. Артистка родила сына Никиту от музыканта Владимира Преснякова в Лондоне.

Знаменитость рассказывалаkp.ru, что рожала в Англии, поскольку у Владимира Преснякова и его мамы был контракт с крупной звукозаписывающей компанией.

Во второй раз Кристина Орбакайте стала мамой в 1998 году. Она родила сына Дени от бизнесмена Руслана Байсарова в одной из клиник Москвы.

В 2012 году Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с Михаилом Земцовым.

close 100% orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица объясняла kp.ru, почему решила в третий раз рожать в США. Она призналась, что ей комфортно находиться в Майами.

«Я очень много работала и могу себе позволить выбирать, где и как рожать. Тем более, что я взрослая женщина и к этому вопросу подхожу серьезно. <...> Просто в Майами мне очень комфортно: могу заняться собой, спокойно гулять, отдыхать. Набираться витамина D с утра на пляже... В Москве мне всего этого очень не хватало. А тут у нас, можно сказать, дальняя дача», — признавалась артистка.

Юлия Барановская, Великобритания

У Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина, с которым она жила до 2013 года. В 2005 году у них родился сын Артем, в 2008 году — дочь Яна, а в 2012 году — сын Арсений.

Младшего сына Юлия Барановская рожала в Лондоне. Несколько лет она жила там с Андреем Аршавиным, который в то время играл в футбольного клубе «Арсенал».

В 2021 году телеведущая рассказала изданию «7 Дней» о том, что во время второй беременности лежала на сохранении в роддоме с 24-й по 36-ю неделю. Несмотря на это она решила стать мамой в третий раз. Барановская вспоминала, что третья беременность также протекала нелегко.

close 100% baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Доктор сказала: «Хочешь верь, хочешь нет, но дубль два: у тебя опять та же история». Я говорю: «Ну нет! Понимаю, что диагноз звучит одинаково, но, поверьте, в этот раз все будет по-другому». Так и случилось. Арсений появился на свет ровно в 40 недель. Хотя эта беременность пришлась на очень непростой период моей жизни», — отметила Барановская.

Арсений Аршавин появился на свет в то время, когда Юлия Барановская узнала, что ее возлюбленный Андрей Аршавин изменяет ей. В 2013 году футболист ушел от телеведущей к журналистке Алисе Казьминой. Они были женаты с 2016 по 2017 год. У бывших супругов есть дочь Есения.