«Мои родители грозятся лишить внучку наследства, если она поступит в иностранный вуз»

Я единственный ребенок в семье, а моя дочка Даша – единственная внучка моих родителей. Неудивительно, что требования и к ней, и ко мне всегда были завышенными и, откровенно говоря, невыполнимыми. Но то, что выдали папа с мамой сейчас – выше моего понимания.

Комсомолка, спортсменка и просто красавица

Помните эту фразу из фильма про Шурика? Вот она была девизом всей моей жизни. Комсомолкой, правда, я стать не успела, только в пионерах побывала, вместо красоты родители ценили успехи в учебе и спорте, поэтому отличницей и спортсменкой я была.

Папа с мамой у меня старой советской закалки, отец – офицер, мама – врач. Классика жанра. С детства я слышала, как важно хорошо учиться, закончить престижный вуз, получить работу. Делала все, как велели родители, но особых успехов мне это не принесло. Медаль понадобилась ровно один раз – рисовать кружочки на шляпке мухомора для новогоднего костюма Дашке.

Красный диплом МГУ пылится в ящике. Но зато папа с мамой могут показывать его родственникам!

С Дашей было еще хуже. Девочка она умная, я бы даже сказала, одаренная. После девятого класса поступила в лицей для талантливых детей. Удовольствие недешевое, но бабушка с дедом помогали деньгами. Дашку они обожали и даже свою квартиру, «сталинку» с тремя комнатами, решили переписать на нее и уехать жить на дачу. Но решение дочери поступать в иностранный вуз изменило их намерения.

Предательница и лицемерка

В лицее, где училась Даша, дети были сплошь одаренные, а языки преподавались просто отлично. Неудивительно, что многие ребята не хотели ограничивать себя рамками одной страны и задумались о том, чтобы посмотреть мир, работать в международных компаниях.

Близкая подруга Даши грезила Францией, еще один парнишка собрался в Великобританию, кто-то выбрал Корею.

Когда Даша первый раз заикнулась об этом, дед побледнел и стукнул кулаком по столу: не будет внучка офицера учиться «за бугром»!

Дочку это не остановило. Она изучала варианты поступления и подачи документов. Мотивы у нее были самые невинные: посмотреть мир, познакомиться с новыми людьми, выучить язык. Но бабушка с дедушкой восприняли это как предательство.

Сначала бабушка плакала, потом уговаривала, а потом собрала нас на семейный совет и заявили: если Дашка уедет, то квартиру они переписывают на дальнюю родственницу, которой не нужны «все эти заграницы».

Дашка девица упрямая и своенравная, психанула и заявила, что ей ничего не надо. Но ей 17, а я в свои 42 понимаю, что такое квартира в Москве и сколько она стоит.

Родителей не поддерживаю: и их позицию по поводу учебы, и шантаж. Но разбрасываться жильем в 20 миллионов минимум тоже считаю неправильным. Боюсь, придется играть не по-честному и сказать дочери, что не буду ее содержать, если уедет. Но не потеряю ли я ребенка?