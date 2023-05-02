Мужчина дарит мне сладкие подарки и не разрешает делиться с ребенком от первого брака

Жительница Москвы на анонимных условиях рассказала о поступках своего возлюбленного по отношению к ребенку от первого брака. По словам матери, мужчина жалеет для мальчика угощений, с которыми приходит в гости.

Первое знакомство

С Денисом мы познакомились на дне рождения общих друзей. Он сразу обратил на меня внимание, но я не придала этому значения. Ему 25, мне – 30. Он художник, я – менеджер. Он живет с мамой, я – в своей двушке. Он застенчивый и зажатый, я – протанцевала всю вечеринку. Казалось бы, что у нас общего?

Через неделю он подкараулил меня возле работы с цветами. Не люблю срезанные цветы, но его жест мне понравился. Я более года в разводе, за это время ни разу ни с кем не встречалась, хотя предложения были.

Денис постоянно смущался, когда смотрел на меня, хлопал густыми черными ресницами и отводил в сторону свои синие глаза. Мне показалось, что он заслужил шанс.

Встречи на моей территории

Я сразу предупредила, что живу вместе с трехлетним Андрюшей, поэтому не спешу устраивать свидания у себя дома. Ребенок у нас дома ни разу не видел мужчин, кроме своего отца, дедушки и педиатра.

Мой новый друг живет в центре Москвы вместе с мамой в огромной квартире, но разменивать жилье, чтобы у каждого была своя площадь, никто не собирается. При этом они сдают еще одну квартиру вместо того, чтобы сын в нее переехал и жил отдельно.

Я сказала Денису, что приглашу его, когда Андрюшу на выходные заберет к себе его отец. Он не был против. Так мы время от времени начали встречаться на моей территории.

Романтика

Наши свидания проходили очень романтично: шампанское, необычные блюда из ресторанов, эротическое белье в подарок... Всегда все очень красиво. Я шутила: «Не зря ты художник!»

Но что меня ужасно не устраивало, так это то, что Денис никогда не приносил подарки моему Андрюшке.

Познакомившись с человеком поближе, я решила, что мой ребенок время от времени вполне может видеть Дениса у нас дома. И возможно, они подружатся, а гость начнет уделять внимание моему сыну.

Но я ошибалась.

Угощения «не для ребенка»

Однажды Денис заметил, как Андрюша надкусывает конфеты ручной работы, которые он нам принес. Я не могла понять, почему он обратил на это пристальное внимание.

Ребенок хотел попробовать разные вкусы, а то, что ему не понравилось, за ним доедала я сама.

В следующий раз, когда сын гостил у моего бывшего мужа, Денис принес угощения и сказал: «Спрячь от ребенка. Это для тебя, а не для него».

Я решила, что это шутка, но слово за слово и он добавил: «Ему отец пусть покупает. Он же сейчас с ним время проводит».

Меня такое положение вещей категорически не устроило. Мало того, что он не приносит моему ребенку подарки, так еще считает, что я не должна делиться.

Я отрыто заявила Денису, что он приходит в дом, который принадлежит не только мне, но и моему сыну. И предложила ему наконец съехать от мамы. Он обиделся и ушел.

Возвращение

Меньше, чем через неделю, Денис встретил меня у офиса с букетом и признался, что не может без меня. Опять у нас все закрутилось.

Нет, он не поменял своего отношения к моему ребенку, хотя я намекала, о какой игрушке мечтает Андрюша. Он по-прежнему приносит мне подарки и игнорирует моего сына. В последний раз принес конфеты с алкоголем – наверное, специально. С тем расчетом, что я ребенку такое не позволю есть.

Денис внимателен ко мне и щедр, но я все время думаю, смогу ли его «перевоспитать» или все же придется расстаться.