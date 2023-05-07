Финансовое насилие, кредиты, патриархальные традиции. Истории о сложностях ведения бюджета в парах

История первая: брак браком, а деньги – врозь

Когда Лена и Саша поженились, то решили, что у них будет раздельный бюджет – это позволяло каждому чувствовать себя свободнее. На продукты, квартплату, поездки скидывались, а все остальное тратили по своему усмотрению.

Зарплаты у них были одинаковыми. В какой-то момент баланс нарушился: Сашу сократили, Лену повысили. Он предложил просто делить деньги пополам, но Лена не согласилась – посчитала, что муж мог бы найти подработки, а не брать у нее. На этой почве начались ссоры и разговоры о разводе.

Как заметила психолог, между героями имеет место ситуативный стресс и, в связи с этим, перестройка семейной системы.

«Конфликты в такие периоды абсолютно нормальны, важен конструктивный выход и возможность достигать договоренностей, а не пустые истерики. Каждый привык к определенному уровню независимости и финансовых возможностей, подобная ситуация нарушилась – нужно договариваться по новой», – объяснила специалист.

По мнению Кочергиной, деньги – это один из инструментов распределения власти и статуса в паре, а распределение это может быть абсолютно любым.

Важно, что подойдет обоим супругам и о чем они смогут договориться.

«Семья – важнейший источник поддержки, место, куда можно уйти от внешних невзгод, перегруппироваться, восстановиться и снова выйти на борьбу с обстоятельствами. Нам важно поддерживать друг друга, даже если сложности у кого-то одного, для этого и существует близость и безопасность в паре», – объяснила специалист.

История вторая: патриархальные ценности

Когда Игорь и Света начали совместную жизнь, Игорь заявил, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина – заниматься домом. Света согласилась, тем более, что у пары вскоре родился ребенок, потом второй. Игорь зарабатывает средне, он военный, поэтому ни о каких подработках речи идти не может. Света хочет выйти на работу, поскольку денег не хватает, Игорь же считает это нарушением договоренностей и уверяет, что не в деньгах счастье.

«Здесь интересно обратить внимание на распределение ролей, так как речь идет не только о деньгах. В нашей стране, как и во многих других, сильны патриархальные традиции распределения ролей и обязанностей, когда за женой – дети и быт, а за мужем – обеспечение и доход. При этом часто женщина занимается распределением денег, организует правила быта и общего функционирования семьи. То есть в руках женщины не меньше контроля, но реализуется он другим образом», – объяснила Кочергина.

Специалист уточнила, что любые ролевые модели, транслируемые в обществе, – лишь один из вариантов.

«Распределение ролей и обязанностей должно обслуживать потребности семьи, а не наоборот. Если ситуация меняется, меняются потребности каждого в частности и семьи в общем, то роли должны перестраиваться. Гибкость – важнейший инструмент развития семьи и пары. Как сделать адаптацию плавной, посильной и комфортной для каждого? Это почва для диалога, экспериментов, переходных вариантов и других средств семейной перестройки», – объяснила психолог.

История третья: траты и экономия

У Ольги и Ивана изначально были разные финансовые запросы. Ольга любила отдыхать, ходить в рестораны, тратить деньги на наряды. Иван считает это блажью и уговаривает жену жить скромно и не заниматься потребительством. Он работает в школе за небольшие деньги, все отдает жене, о подработках слышать не хочет. Ольга тоже работает, но зарплаты на тот образ жизни, который ей нравится, не хватает. В итоге она влезла в долги и кредиты, которые съедают львиную долю зарплаты, берет новые и получается замкнутый круг. Муж считает, что она сама виновата в этой ситуации.

Кочергина рассказала, что отношения к деньгам и с деньгами – непростая тема как в разрезе индивидуальной психологии, так и семейной.

«За деньгами стоит всегда что-то большее, чем просто некоторое количество цифр. Для кого-то деньги – это безопасность, для другого – развитие, для третьего – статус, для четвертого – эстетика и т.д.

Все эти понятия не просто потребности, это еще и значимые ценности.

Хорошо, когда отношение к деньгам и стоящим за ними ценностям совпадает. Сложности в отношениях с деньгами могут возникать, когда олицетворяемая ими потребность не имеет других средств и способов удовлетворения. Тут и выплывают кредиты, ценность «горит», потребность «зовет», а мы откликаемся на все это все новыми тратами», – объяснила эксперт.

Она добавила, что важно остановиться и задуматься, какую потребность вы обслуживаете с помощью денег, что она заставляет делать, подходит ли это вам. А главное, какими еще способами можно оставаться в контакте с этой ценностью, как еще удовлетворять свою потребность в безопасности, развитии, статусе, эстетике и т.п.

«Важно помнить, что сперва мы помогаем близкому с помощью принятия его переживаний, объединяемся с ним эмоционально в противостоянии с внешними проблемами, ругаем вместе всех, кто причиняет боль, и только после начинаем предлагать рациональные пути решения ситуации, варианты оптимизации и т.п. Пока болит эмоциональная рана, любые конструктивные идеи будут вызывать гнев и сопротивление, борьбу», – подытожила эксперт.

История четвертая: тотальный контроль

Артем и Юля вместе много лет, все эти годы работает только Артем. Он хорошо зарабатывает, семья ни в чем не нуждается. Сначала Юля растила детей, а когда они стали взрослыми, оказалось, что без опыта найти какую-то работу сложно.

Артем нежадный человек, но финансы под полным контролем – ему приходят смс обо всех тратах, он всегда решает, где, куда и за сколько купить, куда поехать, сколько денег выделить. Юлю, вроде бы, все устраивает, но иногда ей хочется большей самостоятельности.

Кроме того, есть страх, что если что-то случится с Артемом, она не сможет себя обеспечить.

«Как и в историях выше, здесь мы сталкиваемся с деньгами как средством распределения власти и контроля в паре. Гиперконтроль в вопросах финансов негативно влияет на эмоциональное состояние обоих супругов. Один испытывает тревогу относительно действий и трат другого, переживает различные страхи, второй – лишается свободы, интимности и находится под гнетом чужого контроля», – объяснила Корчергина.

Она добавила, что если финансовый контроль переходит границы допустимого, можно говорить о финансовом насилии в семье, а эта форма насилия является не менее тяжкой, чем другие. Если имеет место нечто подобное, важно обращаться за помощью и перестраивать финансовые отношения в паре.