«Меня мало кто видит характерной артисткой». Интервью с Валерией Ланской

Валерия Ланская сегодня как никогда активно задействована в театральных постановках. Актрису можно увидеть на сцене Театра мюзикла, в Московском театре оперетты и не только. А вот в кино случился небольшой перерыв. О том, с чем связана такая перемена актриса рассказала «Газете. Ru».

— Валерия, сейчас вас больше в театре и меньше в кино. Почему так получилось?

— Да, в последнее время в моей жизни больше театра. Есть несколько фильмов, выхода которых я жду. Но все силы направлены на спектакли. Я люблю театр, мне нравится им заниматься. Потом, очень сложно совмещать съемки в кино с педагогикой (Валерия Ланская стала мастером курса в ГИТИСе — «Газета.Ru»). Конечно, когда появится интересный проект, я что-то придумаю, подвину дела: в театре почти во всех спектаклях есть несколько актерских составов. Все возможно!

— В каком фильме хотелось бы сняться?

— Все зависит от сценария, режиссера, кинокомпании, канала. Должно все совпасть. Я не могу загадывать заранее, что это будет за роль. Это может быть абсолютно любой жанр, даже самый неожиданный, в котором я никогда не работала или, наоборот, что-то надежное, проверенное. Главное, чтобы был хороший сценарий и профессиональная команда.

— То есть сейчас у вас нет какого-то представления о роли мечты?

— А какой смысл? Все равно зовут на какие-то определенные кастинги. Я не могу же сама себе написать сценарий, собрать команду и снять кино. Поэтому будь что будет. Из этого выберем.

— Куда же вас приглашают?

— Чаще — сыграть лирическую героиню… Меня мало кто видит характерной артисткой. Хотя это тоже есть — посмотрите, например, «Немцев» Стаса Иванова. Сейчас иногда уже приглашают на роли матерей.

— Вам бы хотелось отойти от привычного лирического образа?

— Нет, работа есть работа. Конечно, было бы здорово попробовать себя в других ролях, но при нашей конкуренции… Поймите, это работа. Если пригласят куда-то попробоваться на интересную роль, будет классно. Если нет — ничего страшного, трудимся в своем привычном амплуа.

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— Что последнее смотрели из отечественного кино и сериалов?

— Я, к сожалению, редко хожу на премьеры. Они проходят вечером, а в это время у меня спектакли, почти каждый день. Но недавно я была на премьере «Чука и Гека». Юля Снигирь пела в фильме моим голосом. Получилось отличное детское кино. Могу рекомендовать для всей семьи. Но наибольшее впечатление произвел проект, снятый несколько лет назад: «Звоните ДиКаприо!» (сериал Жоры Крыжовникова 2018 года — «Газета.Ru»). Но этому сериалу уже несколько лет. Для меня это пока лучшая картина на сегодняшний день. Я не все замечаю, так как не успеваю.

— За зарубежными проектами следите?

— Безусловно, стараюсь. Потому что просмотр кино — важное времяпрепровождение дома с семьей. Правда опять-таки, мы в последнее время очень много что смотрели, выбирали по рекомендациям других, и сами искали в интернете, и все равно вернулись к тому, что пересматриваем старое — как, например, сериал «Родина». Мне еще нравятся «Острые козырьки», а также детективы. Беспроигрышный вариант — «Настоящий детектив».

— Если говорить о полном метре, сейчас в кинотеатрах стало меньше зарубежных картин. Как относитесь к этому?

— Для отечественной киноиндустрии это хорошо. Ведь российские режиссеры могут снимать как можно больше картин. А для зрителей… Конечно, мы привыкли к Голливуду, к тем артистам, нам хочется на них смотреть. Все равно новаторские вещи создают они. Мы все-таки немного отстаем, догоняем их. В то же время зарубежные фильмы совсем из проката не исчезли. Сегодня вот иду на премьеру «Мушкетеров» Мартина Бурбулона. Интересно посмотреть.

— Но, наверное, для нас с вами все-таки «Мушкетеры», которых сняли в СССР, будут всегда на первом месте.

— Да, безусловно. Любовь к этому фильму заложена в нас с самого детства. Я, как и многие, на нем воспитывалась. Но я открыта ко всему новому. Нужно освобождать себя от рамок, не сравнивать и смотреть новое кино. А вдруг получилось хорошо?

— Если говорить о современном театре, то как он сегодня развивается?

— Наш театр всегда был самобытным, очень разным — на любого зрителя и аудиторию. Есть супер раскрепощенные вещи с ненормативной лексикой, голыми телами и так далее, а есть и классика. Все можно найти, в Москве так точно.

— Вам, как актрисе, больше нравится играть в каких постановках?

— Я в этом смысле счастливый человек, у меня очень разные спектакли. И современные, и дерзкие, и абсолютно классические, и музыкальные, и драматические. У меня очень большой репертуар. Грех жаловаться (улыбается).

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— Смотрите ли вы зарубежные спектакли сейчас?

— Смотрю в записи то, что друзья рекомендуют, но времени мало, не успеваю. Успеть бы с нашим репертуаром ознакомиться. Да и потом зарубежные театральные артисты меньше мне известны, за исключением американских актеров — на Бродвее я была много раз, с некоторыми актерами мюзиклов знакома. А в Европе и США сейчас другой театр…

— Что вы имеете в виду?

— Сейчас мода на антрепризы — я бы так это охарактеризовала. Когда одну звезды обрамляют игрой других артистов.

— А если говорить о мюзиклах: первое место занимают США или кто-то другой?

— Не могу сказать, что они прямо первые, потому что есть еще французы. «Нотр-Дам», «Ромео и Джульетта» — это все французские постановки. И их я любила больше, чем тех же «Кошек» или «Чикаго». Не менее прекрасные Лондонские мюзиклы, корейские.

В последнее время и у нас в музыкальном театре случился прорыв — мы стали самодостаточными в этом жанре, и в плане хореографии, и в плане музыки. Хотя, конечно, нужно смотреть новое, чтобы развиваться и понимать, что вообще происходит вокруг.

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— Как вы думаете, почему в России не снимают киномюзиклы? Наш зритель не готов к такому кино?

— Наоборот, зритель готов ко всему. Старшее поколение помнит и любит советское музыкальное кино, да и современной молодежи такие фильмы пришлись бы по вкусу.

К сожалению, производство киномюзиклов очень дорогое удовольствие. Мало кто из продюсеров пойдет на такой риск. На слуху после «Стиляг» мало каких-то музыкальных картин.

— Валерия, вы набрали свой курс в ГИТИСе. Много ли талантливых ребят среди нынешнего поколения?

— Много. Правда. Даже на уровне вступительных экзаменов я обрадовалась, потому что увидела большое количество одаренных ребят, из которых в будущем получатся настоящие артисты.

— Вы строгий преподаватель?

— Я требовательная. Конечно, если вижу, что ученики расслабились, то буду с ними строга. Но мы со студентами нашли общий язык, мне с ними комфортно, интересно. Общаемся не только по учебе. Дистанция, конечно, важна, но если я буду со студентами разговаривать по-человечески, они не перестанут меня меньше уважать.

— Часто ли вы со своим сыном Артемием выбираетесь в театр или кино? Ходит ли он на ваши спектакли?

— Да, он был на многих моих спектаклях, особенно на мюзиклах. Я стараюсь выбираться с ним в театр, особенно под Новый год, чтобы попасть на елки. В течение года случается реже, потому что некогда. Каникулы у ребенка короткие, и они не совпадают с моим графиком. Когда есть возможность и я знаю, что где-то идет хороший спектакль, мы, конечно, туда идем.

Но хороших детских постановок не так много, на самом деле. Лучшее мы уже пересмотрели по несколько раз. Очень сложно найти качественный проект, чтобы он был и музыкальным, и зрелищным.

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— Как вы думаете, с чем связана такая проблема?

— Это к художественным руководителям театров вопрос. Многие делают один или два спектакля, которые потом идут десять лет. Уже устаревают декорации, костюмы, а представление все идет. Наверное, опять дело в деньгах, возможно во времени.

— Сын был на ваших спектаклях. Какая у него реакция, когда он видит вас на сцене?

— Он с раннего возраста привык, что меня показывают по телевизору, что я на сцене каждый день. И с папой он ходил на мои спектакли (С 2015 по 2022 год Валерия Ланская была замужем за кинорежиссером Стасом Ивановым — «Газета.Ru»), и за кулисами был. Так что бурной реакции не было.

— Вы в конце 2022 года рассказали о том, что развелись и сейчас в новых отношениях. Расскажите, сразу ли Артемий нашел общий язык с вашим возлюбленным?

— Общий язык они нашли сразу. В этом смысле все прекрасно, слава Богу. Сейчас он уже привык, хотя по началу разговоров было много. Мне приходилось объяснять сыну, почему все не так, как прежде. Были длительные, почти ежедневные разговоры не потому, что у него был какой-то страх, нет, просто я считала нужным объяснить ему все, как взрослому.

— Как вы любите проводить время вместе с сыном и вашим возлюбленным?

— Гуляем, играем, смотрим телевизор. Но главное, наверное, игры. Сын любит активный досуг.