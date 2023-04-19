Алексей Чадов: «Ребенка надо обнимать минимум семь раз в день»

Алексей Чадов стал ведущим шоу «Фактор страха», премьера которого состоится 24 апреля на СТС. «Газета.Ru» поговорила с актером о новом проекте, Алтае и сыне Федоре.

— Алексей, как вам в роли телеведущего шоу «Фактор страха»?

— Я уже работал телеведущим. Например, вел программу «Про кино», и, если кто помнит, был самым первым ее ведущим. Редко, но бывает, провожу мероприятия. Мне комфортно в роли ведущего.

Шоу «Фактор страха» мне близко по духу. Я люблю все, что связано с трюками, экстримом. Так что, когда мне предложили стать ведущим этой программы, я согласился. Тем более, что трюки для «Фактора страха» разрабатывал каскадер Александр Стеценко, с которым я ранее сотрудничал в кино. Я его команду знаю и доверяю ей, потому что там профессионалы.

Еще на мое согласие повлияло то, что действие «Фактора страха» происходят на Алтае. Моей давней мечтой было оказаться в этом месте. До этого я посещал Алтайский край в рамках кинофестивалей, например, презентовал фильм «Война». Но я не был в горах, не видел природу Алтая, поэтому, конечно, после того как поступило предложение, смело отказался от некоторых проектов и полетел в экспедицию.

Как и предполагал, участники «Фактора страха» столкнулись со сложными, но крутыми испытаниями. Больше всего меня восхищала женская аудитория проекта. Когда я видел девочек-блогеров, актрис, которых знаю, думал: «Боже, как они будут проходить эти испытания?» Большинство справлялись, включали такое мужество, что я был поражен. Я пою оду всем русским девчонкам, которые при случае действительно и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят.

close 100% Алексей Чадов во время съемок шоу «Фактор страха» СТС

— Какое испытание, на ваш взгляд, было самым необычным?

— Я не могу раскрывать все карты, но скажу так: все испытания были нестандартными. Большинство из них связаны с высотой. Я думаю, что страх высоты есть практически у каждого второго.

Удачно, что продюсеры шоу придумали проводить испытания именно на Алтае — среди гор и в ужасных погодных условиях. Иногда погода менялась у нас на глазах: то дождь, то снег. Последнее испытание проходило при –30°C.

Но все равно я получил огромное удовольствие, когда вел это шоу. Буду очень ревновать, если для следующего сезона наймут другого ведущего.

— Вы упомянули про плохие погодные условия на Алтае. Сами вы как переносите холод?

— Знаете, я люблю и осень, и зиму, и весну, и лето. Зиму обожаю. Люблю снег, особенно в горах. Это очень красиво. А что касается мороза, да, работать было сложновато, но я снимался и при –45°C у Алексея Балабанова (Алексей Чадов имеет в виду съемки фильма «Американец» с Майклом Бином, фильм не вышел — прим. «Газеты.Ru»).

Каждый день, когда мы были на Алтае на «Факторе страха», приходилось топить камин и нагревать дом. Правда, мне лично нравится такой опыт — люблю экстрим. Сам я часто провожу время зимой в лесу: катаюсь на снегоходах, квадроциклах, лыжах. Но есть и те, кому это все в диковинку.

— Вы говорили, что из-за «Фактора страха» вам пришлось отказаться от некоторых проектов. От каких именно?

— Было предложение сняться в сериале. Ничего нового и интересного. Предложение вести «Фактор страха» оказалось достойнее, поэтому я сделал выбор в пользу шоу.

— А если бы этого предложения не было, то стали бы сниматься в том сериале?

— Скорее всего.

— Почему? Это вопрос интереса или финансов?

— Я давно не играл нигде. Я два года потратил на съемки собственного фильма «Своя война» (фильм стал продолжением картины Алексея Балабанова «Война». Алексей Чадов выступил в качестве автора сценария, режиссера-постановщика, а также исполнителя главной роли. — Прим. «Газеты.Ru»). Поэтому, конечно, хочется где-то играть. Это моя профессия, которую я очень люблю. Артист не может существовать без сцены, без съемочной площадки.

close 100% Алексей Чадов во время съемок шоу «Фактор страха» СТС

— Даже несмотря на то, что роль может быть средней?

— Вы же сами видите, в какое время мы живем. Сейчас стало больше коммерции: много сериалов, мало фильмов. Найти интересный материал с головокружительной ролью — сложно. Мне, конечно, грех жаловаться, в моей биографии было много ролей, из-за которых хотелось бежать на площадку. Но сейчас другое время. Тем более я не говорил, что сериал плохой — нормальный материал, с которым можно было работать.

— Сами вы часто смотрите какие-то российские фильмы, сериалы?

— У меня сейчас огромная загруженность, времени почти нет. Я занят продюсированием — работаю над фильмом «За Палыча», который выйдет в прокат в июле этого года. Это народная комедия про нашу жизнь в России. Занимаюсь этой историей, плюс веду свои проекты как независимый продюсер и пишу сценарии.

— Неужели не находится времени на просмотр сериалов и кино?

— Находится (улыбается). Я смотрю сериалы и фильмы не как зритель, а как режиссер или продюсер. Изучаю все, что имеет запрос от современной аудитории. Например, меня покорил сериал «ЮЗЗЗ». Это хороший проект, который по качеству не хуже проектов Netflix. Нравится, что делает платформа START. Смотрел «Два холма», жду продолжение.

Сейчас, как мне кажется, кинорынок изменился. Все больше продюсеры будут уходить в семейное кино. У нас запрос на добро. Запрос на «Чебурашку».

— А сами бы вы хотели снять семейную комедию или мелодраму?

— Да, хотел бы спродюсировать какой-то семейный фильм. Но у нас проект «За Палыча» отчасти семейный. Думаю, что рейтинг будет 12+. Добрая история про наших людей, про внутреннюю культуру. Мы показываем три времени: 80-е, 90-е и наши дни. Также в планах запустить в производство еще одну картину, но об этом расскажу позже.

— Вы в интервью шоу «Алена, блин!» рассказывали, что в детстве на вас оказало большое впечатление советское кино. Вы своего сына Федю воспитываете на тех же фильмах, на которых росли сами? Или у него совершенно другие кумиры?

— Он смотрит советские фильмы. Ему нравится «Бриллиантовая рука». Это также и мой любимый советский фильм в жанре комедия. Федя пересмотрел все кинокартины с участием собак. Кстати, видели с ним и «Пальму» — хорошее кино.

Ну Федя еще маленький, мы потихоньку его приобщаем к кино.

close 100% Алексей Чадов с сыном. 2021 Екатерина Чеснокова/РИА Новости

— Раз у Федора такой интерес к собакам, есть ли у него домашний питомец?

— Скоро будет. Он выпрашивает собаку, поэтому мы заведем, да. Феде нравятся самоеды, так что остановимся на этой породе. Нам, кстати, друзья часто оставляют свою собаку, и она у нас достаточно долго живет, можно сказать, что мы ее вторые родители.

— Расскажите о методиках воспитания вашего ребенка?

— Все как у всех. Стараемся, чтобы он меньше проводил время в телефоне. Даем гаджет, только если едем куда-то и сыну нечем заняться. В телефоне он обычно играет или смотрит мультфильмы. Пытаюсь заинтересовать Федю чтением. Покупаю сыну интересные

книги с иллюстрациями, например, ему очень нравится «Как все устроено» Дэвида Маколи. Это сборник историй об окружающем мире.

Есть в жизни моего сына и спорт. Федя занимается теннисом, иногда ходит со мной на бокс. Еще плавание — это, пожалуй, его самая любимая спортивная дисциплина.

Но, конечно, главный ключ ко всему — любовь и внимание. Я везде Федю вожу с собой — он бывает у меня на съемках, важных встречах. Часто просит, чтобы я взял его, если еду куда-то по делам. Мне с ним интересно.

И, конечно, нужно говорить, как можно чаще ребенку, как ты его любишь. Я это делаю каждый день. Федя растет в абсолютной любви. Мы даем ему эту любовь, что я, что Агния (Агния Дитковските, бывшая жена Алексея Чадова, — «Газета.Ru»).

— Что касается проявления чувств, есть мнение, что с мальчиками не надо сюсюкаться, лишний раз целовать. Вы с этим согласны?

— Нет. Никто с Федей и не сюсюкается. У нас с Федей дружба. Я даю ему ласку, безусловно, но в остальном общение мужское. Учу его, как быть хозяином в доме. Он помогает мне на участке, в гараже. У нас брутальное мужское общение. Но не без нежностей. Это же ребенок — его надо минимум семь раз в день обнимать (улыбается). Я сам укладываю Федю спать, читаю ему перед сном. Хотя в последнее время ему так много задают в школе, что он сам уже мне читает.

— Стали ли вы меньше проводить времени в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за того, что социальная сеть заблокирована в России?

— Я мало сижу в соцсетях: могу вообще пропасть на месяц, что не совсем правильно. Все-таки там моя публика, которая ждет какой-то информации, общения. Я не могу бросить поклонников, продолжаю что-то выкладывать. Плюс через некоторые соцсети я мониторю обстановку, смотрю, что актуально. Часто спрашиваю у подписчиков, какие фильмы нравятся, что хочется посмотреть, какие жанры близки. Нос по ветру нужно все равно держать обязательно. Тем более, когда работаешь продюсером.

— Можно ли обратиться к вам в соцсетях, как к продюсеру? Например, есть ли есть какой-то сценарий, который кажется гениальным.

— Конечно. Мне постоянно отправляют сценарии, я все читаю, некоторые лежат и ждут своего момента. Какие-то мы с командой берем в разработку, какие-то ставим «на паузу», ведем переговоры. У меня указана почта в запрещенной соцсети. Все, что присылают, изучаю и откладываю в отдельную папку на рабочем столе.