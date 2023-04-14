Дмитрий Губерниев: «Мне 48 лет, а я чувствую себя ровесником сына!»

Телеведущий Дмитрий Губерниев принял участие в проекте «Моя Мелодия». Накануне премьеры нового выпуска, который выйдет в эту пятницу, спортивный комментатор рассказал «Газете.Ru» о любимой музыке, сыне и биатлоне.

— Дмитрий, сразу ли вы согласились принять участие в шоу «Моя Мелодия»?

— «Россия 1» — мой родной канал, поэтому я сразу согласился. Тем более, что там ведущий Коля Басков.

Я сам очень люблю музыку. У меня есть своя группа — Guber Band. И сюрприз в шоу, конечно, был обалденным.

— Проект, в первую очередь, о любимой музыке артистов. Кто из исполнителей повлиял на вас?

— Я с детства люблю тяжелую музыку. Слушал и «Круиз», и «Черный кофе», и «Арию», а также зарубежных исполнителей. От хэви-метала до хард-рока отделял меня только один человек, который заставлял мое сердце биться чаще, это Витя Салтыков. С ним мы сейчас дружим. И песни «Форума» и «Электроклуба» — навсегда в моем сердце.

— Что вы слушаете сейчас? За кем из современных исполнителей следите? Или вы больше по «классике»?

— Вы знаете, в XX веке было так много создано, поэтому нам бы с этим разобраться. Но я рад, что люди, которых я слушал давным-давно, и сейчас в строю. Ну, например, возьмите Артура Беркута — он постоянно развивается. Он был звездой в «Автографе» — это, с моей точки зрения, одна из величайших российских групп. И потом человек пел в «Арии», сейчас он поет соло — и делает это блестяще. Так что исполнителей много.

close 100% Пресс-служба телеканала «Россия»

Еще хочу выделить Кирилла Немоляева. Он не только мой друг и поклонник биатлона, он еще и блестящий музыкант. И, самое главное, он отличный продюсер. Его проект FORCES UNITED с лучшими вокалистами мира — там на секундочку поет Марк Боалс. То, что делает Немоляев, — это, конечно, может не самая популярная музыка, но как продюсер он великолепен. Он, кстати, был продюсером моего альбома «Губерниев у микрофона». Я считаю, что с музыкальной точки зрения альбом безупречен. В лучших традиция групп Survivor или Journey.

Если еще говорить о предпочтениях из русского рока, то это Евгений Маргулис, «Воскресение», «Машина времени», Константин Никольский. Те люди, которые играли и до сих пор играют музыку. Например Алексей Романов, лидер «Воскресения» — еще и прекрасный поэт. То есть, это не просто музыка, которую ты слушаешь, а еще и стихи, которые заставляют тебя задуматься.

— Давайте поговорим про вашу группу Guber Band. 14 апреля будет концерт в ресторане «Брудер». Что ожидает зрителей?

— У нас очень оригинальный сет-лист, которого нет в принципе ни у одной группы. Мы поем и наши, и не наши песни. Но с каждой связана какая-то моя личная история. Например, есть в США радио, которое 24 часа в сутки крутит Eagles — Hotel California. У меня вот тоже есть такая песня, которую я могу слушать без перерыва — «Нелепость» группы «Форум». Музыка Александра Морозова, а слова великого поэта-песенника Леонида Дербенева. Мы тоже ее исполняем с Guber Band.

Мои концерты похожи на творческие встречи. Такой квартирник. Вроде того, что делает Женя Маргулис на НТВ.

— Пока готовилась к интервью, не нашла альбомы вашей группы на музыкальных площадках…

— На платформах есть только мой сольный альбом — «Губерниев у микрофона». С Guber Band мы просто еще не успели: мы слишком много гастролируем. Недавно у нас было два концерта в Ижевске, Тюмени, Ханты-Мансийске. Мы везде выступаем. Когда я приезжаю на биатлон, организаторы с удовольствием позволяют нам спеть. Вот в Ханты-Мансийске недавно я сделал такой экспериментальный вечер с участником «Югры» Эдиком Бургардтом, где я читал стихи Окуджавы, Самойлова, Галича, Высоцкого, Рыжего. Серьезный поэтический вечер. Всем очень понравилось.

А что касается альбома Guber Band — он впереди!

— А клип есть желание сделать?

— Время бы найти! Я работаю ведущим четырех каналов. Зимой постоянно занят. Раньше мы ездили в Европу, теперь ездим по стране с биатлоном. Вот только вернулся из командировки. Меня не было дома месяц. Поэтому тут бы с работой разобраться.

— Если я не ошибаюсь, ваш сын Михаил поет вместе с вами в группе?

— Он специально приглашенный солист (улыбается). Периодически что-то исполняет. Сейчас Миша студент третьего курса ВШЭ. Он тоже любит музыку. Я его приучил к року, но он слушает более тяжелые вещи, трэш-метал вроде Mötley Crüe. Мне это не очень нравится. Я люблю полегче, а он вот прям такой металлист.

— Я видела его Telegram-канал. Он там выкладывает посты про музыку. Вы советуете какие-то вещи сыну? Или он находит все сам?

— Он взрослый мальчик, ему 20 лет. У него нет никаких проблем с тем, чтобы что-то найти. Недавно в Москву приезжал Джо Линн Тернер (певец, выступавший в составе групп Deep Purple, Yngwie Malmsteen's Rising Force и многих других — «Газета.Ru»), я был в командировке, а Мишка сходил. Причем с Джо Линн Тернером мы знакомы, и я горжусь тем, что он на меня подписан в одной социальной сети (улыбается). Считайте, жизнь удалась!

close 100% Дмитрий Губерниев с сыном Михаилом guberniev_dmitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— А у Миши какие кумиры?

— Ему всегда нравилась группа «Мастер». Я ее тоже люблю. Это такая группа-явление. Вообще мне очень нравится, когда группы распадаются. Вот смотрите, семья «Арии» подарила нам такое количество разных групп.

Всегда, когда распадаются группы, появляются проекты, за которыми интересно наблюдать. Так что всегда говорю: «Да здравствуют распады!» Дерево рок-музыки разрастается.

— Как вы относитесь к поп-музыке?

— Спокойно. Знаю всех артистов в стране, с ними работаю. Могу сказать про Сережу Лазарева, какой он молодец и профессионал. Про Полину Гагарину — то же самое. И про всех тех, с кем мы постоянно встречаемся — Клава Кока также молодец, очень приятная девчонка. Нравятся эксперименты Валерия Сюткина, который продолжает с джазом работать. Недавно в Тюмени был на концерте Саши Иванова, моего старинного приятеля из группы «Рондо». Его работа — абсолютно потрясает. Он был немного приболевшим, но отыграл на все сто.

— Вы в одном из интервью говорили, что отдыхаете, выходя на сцену. А какие еще способы позволяют вам расслабиться?

— Я хожу с палками BungyPump. Это не скандинавская ходьба, это палки с амортизаторами, которые нужно прожимать при ходьбе. Довольно непросто. Занимаюсь каждый день — минимум час. И еще обливаюсь два раза в день холодной водой из ведер. Я в командировки очень часто привожу с собой сквозные ведра. Если предстоит вставать рано на гонку, принимаю душ, а затем обливаюсь ледяной водой. Это великолепная закалка. Ты не успеваешь переохладиться, потому что удар холодом мгновенный. И в тоже время пробуждается гормональная система.

Так что я на ЗОЖе: занимаюсь спортом, живу насыщенной жизнью. Но я не ханжа. Крепкий алкоголь не пил очень давно, но бокал вина — почему бы и нет?

close 100% Дмитрий Губерниев с Николаем Басковым на шоу «Моя Мелодия» Пресс-служба телеканала «Россия»

— С сыном как любите проводить время?

— Сын уже с удовольствием с девушками время проводит. Это совершенно нормально в его возрасте. Конечно, мы видимся, общаемся. Иногда получается съездить отдохнуть. К сожалению, мы развелись довольно рано с его мамой, хотя и продолжаем вместе работать, и безусловно определенный дефицит общения с сыном наблюдается на протяжении жизни. Но мы стараемся как-то его восполнить. Сейчас ребенок развивается, учится, что очень хорошо и здорово.

— Как я понимаю, Михаил выбрал факультет международных отношений.

— Да, отличный факультет. Как раз сейчас самое время для налаживания международных отношений.

— Он собирается идти дальше по профессии?

— Он пока в раздумьях. Не скажу, что из него получится дипломат. Но журналист-международник — вполне. Я тоже задаю ему вопросы по поводу будущего, но он пока набирает спектр знаний, стажируется, пробует себя на телевидении.

— С профессиональными советами часто к вам обращается?

— Безусловно. Но хочу сказать, что в этом плане я довольно строгий отец. Совершенно не балую ребенка. И сам призываю, чтобы он рассчитывал больше на себя. Родители, конечно, всегда подставят плечо, помогут советом и так далее. Но нужно идти своей дорогой.

— Обращается ли Михаил к вам за советами по поводу личной жизни?

— Конечно! И есть советы, которые я могу вообще всем дать. В наше очень непростое время, с точки зрения гигиены, надо быть внимательным и осторожным. Потому что статистика самых разных заболеваний и инфекций запредельно увеличивается. И это касается в принципе всех нас. Так что разборчивость и все необходимые атрибуты — совет, который я дал бы не только своему ребенку, но и молодежи.

— Вы подняли такую серьезную тему. Сейчас многие обсуждают сексуальное образование в школах. Вы лично за или против?

— Конечно, я за. Сейчас нужно просвещать людей, потому что в стране с чудовищной скоростью распространяется ВИЧ. И мне не очень понятно, почему определенные органы не бьют в набат.

Знаете, у нас в конце 1980-х были уроки по анатомии. У нас была прогрессивная учительница, и мы тогда обсуждали тему секса. Я считаю, что надо в школах это делать. Дети умнее, чем мы. С ними нужно разговаривать.

— Дмитрий, вы — певец, спортивный комментатор, журналист, телеведущий, ведущий развлекательных мероприятий. И все же, какая из профессий вам нравится больше всего? Или выделить что-то одно невозможно?

— Я люблю прямой эфир. Я, конечно, в первую очередь спортивный комментатор. Сейчас времена непростые с точки зрения развития спорта, но смотрите, какой великолепный был биатлонный сезон. Огромное количество гонок, внимания публики. С огромным удовольствием провел эту зиму в командировках, рассказывая про людей — героев спорта, про которых еще год назад никто не знал.

Рад тому, что аудитория очень большая. Молодежь смотрит активно. Это очень важно. Абсолютный движ, и я в нем. Мне 48 лет, а я чувствую себя ровесником сына. Я открыт миру. Хочу развиваться, хочу, чтобы светило солнце и был мир во всем мире.