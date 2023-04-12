Сергей Жуков: «Если бы дочь не справилась с ролью, я бы заменил ее»

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков принял участие в создании проекта «Плакса», который выйдет на телеканале СТС. «Газета.Ru» встретилась с Сергеем на съемочной площадке и расспросила его подробнее о новом сериале.

— Сергей, проект «Плакса» был задуман давно. Какие у вас ощущения сейчас, когда вы наблюдаете, как идет съемочный процесс?

— Недавно на это обратила внимание моя супруга Регина (Регина Бурд. — Прим. «Газета.Ru»). Она подошла ко мне со словами: «Сейчас ты смотришь сцену, вечером мы изучаем отснятый материал, а еще полтора года назад ты сидел и размышлял: «Это будет вот так и так».

Я даже догадываться не мог, что процесс так быстро пойдет, и мы сделаем сериал.

— Правда ли, что «Плакса» — сиквел сериала «Ранетки»?

— Когда я рассказывал идею телеканалу СТС, они заметили: «Вау! Это реинкарнация «Ранеток», продолжение этой темы». Хотя я бы не сказал, что это так. Нельзя взять и обобщить только две истории. «Плакса» — это симбиоз «Ранеток», «Чучела» и других великих подростковых проектов про дружбу, любовь, ненависть. Но этот сериал выйдет в 2023 году, поэтому перед нами будет совершенно новая история. Однако от эпохи к эпохе наша девочка, главная героиня, не меняется. Она такая же, как и в «Чучеле» или «Ранетках».

Сериал «Плакса» — история о человеке, прежде всего. Это первое, что хочется отметить. Второе — музыка. Вся страна знает меня, как главного «попсовика». Что понятно, ведь группа «Руки вверх!» собирает стадионы на протяжении 27 лет. Однако в сериале мы сосредоточились на рок-музыке. Для меня это стало вызовом, как для автора и композитора. Никто не знает, но на самом деле я очень люблю рок, и для «Плаксы» написал восемь рок-композиций, на которые мы снимем восемь клипов. Я верю, что эти песни найдут своего слушателя, и группа «Плакса» продолжит выступать и после окончания сериала.

Важно, что проект музыкальный — ведь с помощью песен намного проще достучаться до любого подростка, как и в целом через любое творчество. Нам, создателям сериала, показалось, что это классная тема. Я буду очень рад, если после нашего сериала молодежь отложит в сторону свои гаджеты и возьмется за гитары.

— Ваша дочь Ника исполнила главную роль в этом сериале. Ей 14 лет. Приходилось ли с учителями решать проблемы, связанные с учебой?

— Она учится удаленно, поэтому нет проблем с тем, чтобы не посещать какие-то уроки. Дочь приходит на обед в трейлер и успевает за 40 минут пройти с преподавателем по «зуму» какой-нибудь урок. Потом приезжает домой и еще несколько часов занимается учебой. Да, тяжело. Но надо этот момент пережить, чтобы понять — важно подключить большие внутренние резервы, дабы везде успеть.

— Ника проходила кастинг в «Плаксу»?

— Ника с детства у меня на сцене — танцует, поет, играет в театре. Она знает, что такое долгие репетиции, подготовлена музыкально, умеет работать со зрителем, не боится публики, выступала со мной в «Лужниках». То есть она абсолютно понимает, когда оказывается у микрофона, что от нее хотят.

close 100% Ника Жукова на съемках сериала «Плакса» Пресс-служба СТС

Чтобы было понятно: актеры, которые сыграли, например, в фильме «Богемская рапсодия» про группу Queen, много месяцев готовились к роли, изучали игру на инструментах, мимику, движения Фредди Меркьюри и остальных музыкантов. У нас не было столько времени. Найти сразу и поющих, и играющих детей — сложно. Естественно, мы проводили кастинг и посмотрели почти 400 с лишним кандидатур. И где-то были только поющие, где-то только танцующие и т.п. Самое главное, не оказалось ребенка с определенной харизмой.

Когда мы искали главную героиню, продюсеры сказали: «Сереж, ну вот мы видим, что Ника справится». Я им сразу ответил: «Вы же понимаете, что она не профессиональная актриса?».

Мы никогда с Региной не думали, что Ника пойдет в кино. В самом начале мы решили не говорить дочери о том, что ее взяли на главную роль. Только, когда прошел полный кастинг с одобрением телеканала, мы ей сообщили, что она сыграет в «Плаксе». И после этого Ника провела несколько месяцев в зале, постоянно репетируя: играя на гитарах, барабанах, не говоря уже о занятиях с преподавателями по актерскому мастерству.

Я предполагаю, почему такие вопросы задаются, и они абсолютно нормальные, что вот Сергей Жуков продюсер, он придумал сериал и снял в нем дочь. Да, но я вам скажу так: самоубийц в нашем бизнесе нет. Что команда СТС, что наша съемочная группа, что я лично — никто не рискнет просто так отдать за красивые глазки роль. Тем более главную. Если бы Ника не справилась в первую съемочную смену, мы все были бы готовы к тому, чтобы заменить ее. Но, когда дочь вышла на площадку, сыграла в сложнейшей сцене, вся команда рыдала у мониторов. А мы с Региной поняли, что она на своем месте.

Мне очень важно, чтобы дочь добивалась успехов своим трудом и талантом. Потому что в наше время ни генеральный продюсер канала, ни большие корпорации не позволили бы себе, как в былые 90-ые, снимать в кино жен, любовниц или еще кого-то.

— У вас очень творческие дети. Ника — играет в кино. Энджел — поет. Не боитесь, что в какой-то момент они столкнутся со звездной болезнью? Или у вас есть способ, как не допустить этого?

— Дать ремня (улыбается). Звездная болезнь — абсолютно нормальная история, которую нужно пройти каждому. Это как ветрянка — ты должен обязательно переболеть, чтобы появился иммунитет. Чем раньше, тем лучше. Иначе в будущем будет сложно.

Может быть иногда что-то у них и выскакивает на подобие звездной болезни, но я, как родитель, быстро объясняю, как надо себя вести. Наши дети с малых лет в коллективе. Сейчас они служат в Детском музыкальном театре юного актера, а там не забалуешь. 300-500 детей, все играют в спектаклях, нет такого, что кто-то говорит: «Я — звезда, а вы никто».

Мы с женой рады, что дети в творческой тусовке. Среди актеров и музыкантов легко стать пафосным, но очень трудно стать плохим. Потому что, если тебя все-таки не сожрали вредные привычки, ты растешь в любви, которой не хватает обычным людям.

close 100% Сергей Жуков с семьей sezhukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Кажется, что все ваши дети заняты творчеством. Младший сын Мирон просится на сцену?

— Наоборот. Мы ему говорим: «Хочешь мы тебя в кино снимем? Хочешь у папы в концерте поучаствовать?». Он отказывается. Мирон совсем другой. Мы всегда шутим про него — «директор завода». Это человек, который у меня, у Ники, у Энджела, у Регины будет директором. Он сможет всех собрать, сможет распределить — Мирон точно все возьмет в свои руки. У него склад ума другой. Он обожает математику. По этому предмету — одни «пятерки». Я не знаю, в кого он такой, но очень приятно, что нет такого: «Пап, я тоже буду как все». Хотя я не исключаю, что завтра он не увлечется музыкой. Вот недавно, например, полюбил пианино, но при этом выступать не хочет.

— Вы недавно выкладывали фотографию вашей старшей дочери Александры, поздравляли ее с днем рождения. Как у нее дела? Чем она занимается?

— Саша уже 16 лет живет в Америке. Сейчас дочери 22 года. Единственное, что могу сказать — я никогда бы не подумал, что Сашулька, которая тоже всю жизнь была достаточно творческой, играла в американском мюзикле, вдруг займется совершенно другой деятельностью. У нее есть высшее образование, но она пошла дальше — теперь ей надо отучиться еще несколько лет, чтобы получить степень магистра.

Недавно Саша послала письма в 10 университетов, сообщила мне, что ей ответили согласием в девяти местах. Она выбрала институт, где будет обучаться работе с особенными детьми. Это такая благородная профессия… Можно было бы выбрать любую специальность, все, что угодно, гораздо проще, например, в США работать пластическим хирургом и мгновенно разбогатеть. Но нет, у нее другой путь. Я счастлив за нее.

В нашей семье это первый ребенок, который добился таких шикарных успехов в учебе. В 22 года она окончился университет с отличием. Поэтому я не нарадуюсь на нее. Но и не могу не погрустить, ведь мы так редко видимся. В США всегда было непросто попасть, а сейчас из-за определенных событий это стало вдвойне сложно. Мы теперь чаще встречаемся там, где можем — например, недавно отдыхали вместе в Таиланде.