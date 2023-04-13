Как подготовиться к путешествию с ребенком на машине: советы, которые помогут сделать поездку приятнее

Вместе с экспертами «Газета.Ru» подготовила большой гид для семей, которые готовятся к автопутешествию. Из него вы узнаете о наиболее подходящих маршрутах, о том, как подготовить к поездке машину, что взять в дорогу, какой перекус подойдет для дальнего пути и чем развлечь маленьких путешественников.

Как выбрать маршрут для автопутешествия с детьми

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«Оптимальное время для путешествия с ребенком на машине — период с середины апреля по начало октября (если речь идет о центральной части России)», — считает представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Представитель сервиса «Едем-в-Гости.ру» Валерия Дудинова согласна с коллегой в плане выбора сезона для поездки с детьми на авто, но отмечает, что важно заранее ознакомиться с особенностями климата региона, в который семья планирует отправиться.

«Для отдыха на море лучше приезжать летом — с середины июня по середину сентября, когда вода теплая и подходит для купаний. Карелия и другие северные земли очень красивы, но летом там много комаров. Если не позаботиться о репеллентах, у детей может возникнуть аллергия на укусы», — объясняет эксперт Дудинова, добавляя, что важно заранее изучить информацию о ситуации в регионе с клещевым энцефалитом.

«Полностью безопасны с этой точки зрения Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. В Подмосковье, например, эндемичными считаются Талдомский и Дмитровский районы области», — продолжает турэксперт Дудинова.

Если желания и возможности ехать в другой регион нет, то специалист Шелехова советует рассмотреть короткие маршруты вблизи с крупными городами. «Если речь идет о Москве, то в ее окрестностях достаточно интересных городов, куда с детьми можно доехать за 2–3 часа, — Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Сергиев Посад. Например, до Коломны чуть больше двух часов, а рядом много всего — Музей пастилы, Дом самовара, Музей «Калачная» и «Музей любимой игрушки» (там собраны куклы, солдатики и другие старинные игрушки XIX-XX веков). Есть и более традиционные достопримечательности — Коломенский кремль, церкви и соборы. Может получиться прекрасное путешествие на выходные», — приводит пример Шелехова.

Также эксперт рекомендует рассмотреть Переславль-Залесский. Из столицы до города можно добраться за два часа, а в городе множество необычных локаций: музеи чайника, утюга, паровозов, хитрости и смекалки.

«В целом, когда планируете путешествие с ребенком, включайте в план поездки не только привычные взрослым музеи и галереи, но и привлекательные для детей локации — зоопарки, мини-фермы, веревочные парки или парки аттракционов. Так вы не только выполните обязательную культурную программу, но и избежите недовольства — все-таки большинство детей не готовы долго гулять по центральным улицам и любоваться церквями», — советует турэксперт Шелехова.

Планирование путешествия с детьми

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Продолжительность поездки с детьми на машине сильно зависит от возраста ребенка, рассказывает турэксперт Шелехова. По ее опыту, комфортнее всего путешествовать на авто либо с детьми старше 6–7 лет, либо с младенцами: в обоих случаях можно рассчитывать на долгие переезды.

«Старшие дети уже могут занять себя самостоятельно, с ними интересно играть в различные дорожные игры и не нужно регулярно останавливаться, чтобы с чем-то помочь. А большинство младенцев в машине спокойно спят — нужно только иногда останавливаться, чтобы покормить малыша и взять его на руки (в большинстве автолюлек не рекомендуется оставлять ребенка более чем на 1,5 часа)», — объясняет Шелехова.

Клинический психолог Юлия Гайденко подчеркивает, что перед организацией путешествия стоит учитывать не только возраст ребенка, но и то, насколько ребенок привык к поездкам в автомобиле и как он их переносит.

«Если вы часто перемещаетесь по городу с ребенком, и он отлично реагирует на машину — не кричит, не плачет, его не укачивает, — то вы легко сможете отправиться в автопутешествие с ним», — отмечает эксперт.

Важный момент в планировании поездки на авто, по мнению психолога Гайденко, — заранее спланировать дневной сон маленького путешественника.

«Исходя из времени, когда ребенок будет спать, оптимально спланировать дальность поездки или участка, который можно проехать за один день. Оптимальное время одного отрезка складывается из времени сна плюс 2-3 часа. Но если ребенок старше семи лет, то оптимальное время в поездке составляет 4-5 часов. В таком возрасте ребенок способен выдерживать более длительные расстояния, в отличие от дошкольников. А при наличии интересных занятий — разговоров, игр и других — время пролетит незаметно», — объясняет психолог.

Подготовка автомобиля для путешествия с детьми

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Автоюрист Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом) напоминает об обязательном наличии в автомобиле детского удерживающего устройства (автокресла). При этом важно не просто посадить в него ребенка, но и убедиться, что он надежно зафиксирован. Пятиточечные внутренние ремни безопасности автокресла удерживают надежнее, чем трехточечные.

«Из практики знаю, что много неприятных ситуаций возникает, когда дети устают, а родители укладывают их спать непристегнутыми. При обычном торможении дети падают, получают травмы. А при аварии последствия для здоровья гораздо хуже», — подчеркивает Смирнов.

Отдельное внимание, по мнению автоэксперта, стоит уделить расположению вещей в салоне.

«Не надо загромождать салон вещами, и особенно игрушками, так как в экстренной ситуации эти игрушки превращаются в «снаряды», которые летают по салону и могут причинить вред здоровью ребенка», — отмечает Смирнов.

Если необходимые вещи не помещаются в багажник, то можно приобрести автобокс – багажник, который крепится к крыше автомобиля.

Перед выездом необходимо проверить исправность машины, работает ли функция блокировки дверей, обращает внимание автоюрист.

Как собрать аптечку в автопутешествие

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Помимо стандартной аптечки, которая должна быть в каждом автомобиле, врачи советуют на всякий случай запастись минимальным запасом лекарств. Врач-педиатр, гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова перечисляет, из чего должен состоять дорожный аптечный набор.

«Возьмите жаропонижающее, препараты парацетамола и ибупрофена. Для детей выпускают несколько форм: свечи, сироп, таблетки (применяют в соответствии с возрастом). Могут пригодиться энтеросорбенты — энтеросгель, смекта, неосмектин — разрешены для детей с 0 лет. Они хорошо помогают при рвоте и диарее, способствуют очищению организма от вирусов, бактерий и их токсинов», — рассказывает врач.

Также стоит позаботиться, чтобы с собой были пробиотики, средства для промывания носа, средства для обработки ран (хлоргексидин на водной основе 0,05%, перекись водорода), раствор йода.

«Не забудьте о противоаллергических препаратах. Супрастин разрешен для детей с 1-го месяца жизни, применяется в острых ситуациях при крапивнице, отеке Квинке, при укусе насекомых. Препараты цетиризина (капли зиртек, зодак) могут применятся у детей с 6 месяцев при возникновении сезонной аллергии (ринита, атопического дерматита)», — отмечает специалист.

Для маленьких детей до года педиатр Зотова рекомендует захватить средства от вздутия кишечника — укропную воду, симетикон; крем от опрелостей — бепантен, депантелон; гель для десен при прорезывании зубов.

Не лишним будет добавить в дорожный набор бинты, лейкопластыри, ножницы, влажные салфетки и бумажные носовые платки.

Заранее стоит продумать, что делать, если ребенка начнет укачивать.

«Детей часто укачивает при поездке на автомобиле. Это связано с несколькими причинами: незрелость вестибулярного аппарата и проводящих путей головного мозга; эмоциональная возбудимость и тревога ребенка перед поездкой; нехватка свежего воздуха или резкие запахи в салоне автомобиля», — отмечает врач, добавляя, что дошкольники до двух лет часто спят во время движения авто (поэтому менее подвержены укачиванию), а вот дети с двух до 12 лет переносят поездку на машине гораздо хуже.

Облегчить состояние, по словам педиатра, поможет драмина и авиамарин (разрешены детям с трех лет).

Также врач делится тремя приемами, которые помогут облегчить симптомы укачивания или убрать их совсем.

«Покормить ребенка следует не позже, чем за 1,5-2 часа до поездки. Пища должна быть легкой, но при этом полноценной. Можно предложить творог или сырники, отварное яйцо, кашу с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке; фрукты — яблоко, грушу или банан. Гамбургеры, сладкую выпечку, пирожные, блинчики с вареньем лучше отложить до окончания поездки, — советует специалист, — Усаживать в автомобиль ребенка лучше по ходу движения, посередине заднего кресла, чтоб он смотрел вдаль, в лобовое окно, а не в боковые».

Эксперт отмечает, что гаджеты стимулируют и раздражают нервную систему маленького ребенка, поэтому их использование может способствовать укачиванию. Педиатр рекомендует отвлекать дошкольника стационарной игрушкой, петь песни, читать стихи.

Немаловажно, чтобы ребенок перед поездкой хорошо отдохнул и выспался.

Как питаться в путешествии

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Врачи и нутрициологи придерживаются мнения, что питание в поездке (в плане регулярности приемов пищи) менять сильно не стоит. «Основные приемы пищи — завтрак, обед, ужин, — детям нужно два дополнительных перекуса, взрослым — по желанию, в зависимости от того, как они привыкли питаться. Смысла значимо менять рацион в поездке нет», — считает врач-диетолог клиники К+31 Анна Шейфер.

Нутрициолог Светлана Честюлина полагает, что важно не только придерживаться привычного стиля питания — завтрак, обед, ужин и по необходимости 1-2 перекуса — но и стараться принимать пищу в спокойной атмосфере. «Еду лучше брать нежирную и легкую для усвоения. Ведь находясь в автомобиле, вы долгое время практически не двигаетесь, следовательно, может быть затруднена перистальтика кишечника», — подчеркивает нутрициолог Честюлина.

В качестве универсальной еды в дорогу, которая подойдет всей семье, специалисты рекомендуют овощную и фруктовую нарезку или целые фрукты, овощи и ягоды, фруктовое пюре в пакетиках без добавления сахара, цельнозерновые хлебцы, сыр. Нутрициолог Честюдлина советует взять в качестве перекуса орехи, семечки подсолнечника или тыквы.

Врач-диетолог Шейфер отмечает, что в первый день путешествия можно взять отваренные вкрутую яйца, консервы — рыба в собственном соку тунец/горбушу, овощные консервы: зеленый горошек, кабачковую икру, стручковую фасоль. При наличии кипятка можно заваривать крупы (геркулес, гречку, кус-кус). При наличии термосумки специалист посоветовала взять запеченное мясо или птицу, нарезанный ломтиками сыр, запеканки (творожную или овощную — в замороженном виде). «Они будут размораживаться в поездке несколько часов, к вечеру приобретут температуру, приятную для употребления, не испортятся точно», — подчеркивает диетолог.

«Обязательно в поездке нужно запастись чистой бутилированной водой для каждого», — говорит диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Врач Русакова предупреждает от употребления скоропортящихся продуктов — готовых салатов, продаваемых на развес, сладкого, мучного и фастфуда. А также от покупки продуктов, которыми торгуют вдоль трасс. Избежать пищевых отравлений поможет соблюдение правил хранения продуктов и мер гигиены.

«Овощи и фрукты, а также руки перед приемом пищи должны быть тщательно помыты. Позаботьтесь о воде для мытья рук и антибактериальных салфетках, используйте одноразовые комплекты посуды и не мойте ее в реках и других водоемах», — подчеркивает Русакова.

Общая рекомендация — быть аккуратными при остановке в придорожных кафе и почитать о них отзывы перед тем, как сделать заказ.

Чем занять ребенка в путешествии на машине

Путешествовать на автомобиле для ребенка сложнее, чем в самолете или поезде, приходится много сидеть. Именно поэтому выбор детских игр в машине ограничен. Кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Анна Бояринцева советует приобрести в машину портативный столик для автокресла — тем самым получится расширить варианты для развлечения ребенка и занимать его не только словесными играми, но и настольными, наборами для творчества, рисования, развивающими карточками.

Педагог советует вместе с ребенком заранее выбрать разные варианты досуга в машину. Также специалист дала несколько универсальных вариантов занятий и игр для развлечения дошкольников и детей постарше.

Игры в машину для дошкольников (3-5 лет)

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Развивающие карточки. Наборы карточек, на которых изображены предметы окружающего мира и написаны их названия. Можно подобрать тематику и подходящий возрастной диапазон.

Головоломка «Орбо». Это небольшой шар с отверстиями и мячиками внутри. Мячики бывают разных размеров и цветов. Помогают снять стресс, развивают моторику, логическое мышление, усидчивость.

Тетрис. Можно взять классическую электронную игрушку или приобрести деревянный аналог (методика Марии Монтессори), представляющий собой рамку с вкладышами.

Пальчиковый театр. Дарит много эмоций, способствует развитию речи, творческого мышления, фантазии. Нужно только выбрать подходящих героев из знакомого мультфильма или сказки.

Детский микрофон (караоке). Работает от батареек. На него записаны популярные песенки из мультфильмов, поднимающие настроение.

Магнитные игры. Выбор тематик большой. Есть наборы для одевания кукол, лечения животных, сборки машинок. Есть и специальные наборы для путешествий на машине.

Уно Джуниор. Детский вариант увлекательной игры, которая поможет скоротать длительные часы поездки. Развивает память, логику, скорость реакции, внимание.

Также педагог Бояринцева рекомендует взять в дорогу любимую мягкую игрушку ребенка. «Она снимет стресс, создаст домашнюю атмосферу в путешествии и поможет заснуть», — объясняет эксперт.

Игры в машину для школьников (7-10 лет)

Печатные книги или аудиокниги. Должны соответствовать возрасту, увлечениям, предпочтениям. Можно взять детские журналы, кроссворды или ребусы.

Игры-бродилки (ходилки) на магнитной основе. По мнению специалиста, такие игры надолго увлекут юных путешественников, помогут освоить счет. Педагог отмечает, что необязательно приобретать дорогие варианты. Главное — наличие всех деталей, фишек, поля.

Набор для рисования. Альбом, блокнот, тетрадь. Вместо пачкающихся фломастеров Бояринцева советует взять карандаши, восковые мелки, разноцветные ручки. Можно захватить трафареты и раскраски, соответствующие возрасту и увлечениям.

«Для экономии места детские игрушки в дорогу можно вынуть из коробок и упаковать компактно в удобные пакеты, папки, рюкзачок. Лучше на один переезд не доставать сразу все игрушки, а оставить самые интересные на самые сложные участки вашего пути. Запасите хотя бы 1–2 игры или игрушки в качестве сюрприза, о которых ребенок не знает. Они наверняка увлекут его надолго», — рекомендует эксперт.

Во время остановок, по словам педагога, нужно максимально занимать время ребенка играми на улице: играть в мяч, бегать. Важно, чтобы ребенок подышал свежим воздухом, а также потратил энергию, накопившуюся за часы неподвижного сидения.

И младшим, и старшим детям будет интересно посмотреть мультики, фильмы на телефоне или планшете. Однако эксперт не рекомендует злоупотреблять этими вариантами досуга.