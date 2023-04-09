Телеведущая Юлия Бордовских: «В России голос на детей повышают при любой ситуации»

В издательстве «Бомбора» вышла книга Юлии Бордовских «Витамин L». В интервью «Газете.Ru» телеведущая рассказала о работе над публикацией, разводе, детях и своих слабостях.

— Расскажите о книге «Витамин L». Как долго вы работали над ней?

— Книга была задумана после того, как моя жизнь круто изменилась. В 2018 году я пошла учиться в Институт интегративного питания в США и получила новую для себя профессию — health-коуч. Познание собственного организма всегда было интересно, но именно год обучения в этом институте заставил взглянуть на себя по-другому и позволил сосредоточиться на только на питании, но и на внутреннем развитии. Так началось мое путешествие к себе.

Я пришла к новому этапу жизни, когда захотелось поделиться с теми, кто ищет способ что-то поменять, выбраться из сложной ситуации, найти возможность увидеть свет в конце тоннеля.

Книгу я писала около года. Я писала ее, сидя в прекрасной солнечной Флориде, на берегу океана, и ничто не отвлекало меня от глубины и желания искренне поделиться с читателями всем сокровенным, тем, что действительно помогло мне выйти на новый уровень жизни.

— Для кого прежде всего ваша книга?

— Мне кажется, что каждый найдет что-то для себя. Для кого-то написанные вещи станут открытием, а для кого-то нет. В любом случае «Витамин L» принесет читателю новые краски.

Кому-то эта публикация поможет выбраться из старых представлений о себе и идти дальше, идти вперед, совершать поступки, менять жизнь в сферах, которые раньше не поддавались изменениям. Книга научит не бояться смотреть вперед, не бояться смотреть назад, ставить себя в приоритет и научиться любить себя, чтобы потом тебя полюбили другие.

close 100% Обложка книги Юлии Бордовских Издательство «Бомбора»

— Юлия — вы известный приверженец здорового образа жизни. Всегда ли держите себя в рамках, следите за питанием, или иногда расслабляетесь и позволяете некоторые «грехи»?

— Как у любого человека, у меня есть слабости. Я лишь стремлюсь к совершенству. Мой путь к здоровому образу жизни и работа над собой ведется каждый день, но я живой человек, а потому мне свойственны, как вы сказали, грехи.

Я частенько позволяю себе отойти от курса, например из-за сладкого — я люблю мороженое. То же самое касается кофе — я его обожаю, но стараюсь пить поменьше. Такое же отношение у меня к круассанам — раньше, кстати, я себе не позволяла этот продукт, а сегодня просто могу пойти и съесть, если захотелось. Я по-другому отношусь к своему телу. Я благодарна ему за все, и оно отвечает мне тем же. Хотя бывали времена, когда я не любила свое тело.

— В интервью Надежде Стрелец вы рассказали, что не хотели бы работать на нынешнем телевидении. А как насчет проектов на YouTube и других площадках? Думали ли вы создать что-то в Сети?

— Я действительно не вижу себя на современном телевидении. Мне неинтересно было бы там работать. Что касается платформ, то, безусловно — это вопрос открытый. Сейчас я работаю над одним очень важным проектом, и думаю, что летом начнутся съемки, и уже осенью порадуем зрителей первыми выпусками.

— Вы признавались во многих интервью, что тяжело переживали развод (в 2006 — 2018 годах Юлия состояла в браке с бизнесменом Алексеем Кравцовым. — Прим. «Газеты.Ru»). И все же, какие вещи помогли вам справиться с тяжелым состоянием в этот период?

— Да, действительно, я тяжело переживала развод, потому что была уверена, что этот брак — навсегда.

Самое главное — нужно было пройти нулевой отсчет новой жизни, чтобы не уйти в минус. Найти что-то новое для себя, исходя из сложившейся ситуации.

Помог постепенный отказ от осуждения и обид, а также полный фокус на том, что я могу сделать, а не на том, что делают другие.

Наверное, вот такой рефрейминг от того, что произошло, к тому, что я хочу видеть в своей жизни, помог мне двигаться вперед и понять, где я хочу быть. Ну и поддержка близких. Конечно, в такой ситуации нужно опираться на тех людей, которые вас поддерживают.

— Поговорим о методах воспитания детей. Вы как-то признавались, что нельзя повышать голос на ребенка. Но все же, где брать терпение и силы на диалоги с детьми, которые в чем-то провинились? Как себя перевоспитать?

— Да, у нас сложился стереотип, что нужно добиваться всего криком. К нему мы привыкли с детства. И это мы переносим на своих детей.

Когда я вернулась жить из США в Россию, первое, что заметила, как здесь кричат на детей. Голос повышают при любых ситуациях.

Наверное, сложно себе представить, но, поверьте, низкий, спокойный, но требовательный голос намного эффективнее, чем крик. Когда люди говорят тихо, к ним сразу повышается внимание, пытаются прислушаться. А если постоянно повышать голос на детей, они перестанут слышать взрослых вообще.

— В таком случае, как вести себя с трудными подростками?

— Отношения к детям любого возраста должны идти с безусловной любовью, что бы они ни сделали, какую оценку бы ни принесли, они всегда должны знать, что вы их любите. Вы можете говорить им о своих чувствах, что вы расстроены или наоборот счастливы. Учите детей говорить о своих чувствах тоже. Спрашивайте, что они видят, что любят, что им нравится и т.д.

— У вас двое детей. Старшей дочери Марии — 23 года. Чем занимается ваша дочка? В ее соцсетях написано, что она кинокритик. Правда ли, что она увлекается кино?

close 100% Юлия Бордовских с дочерью bordeaux_yulia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Моя дочь действительно уже сняла несколько проектов — короткометражных фильмов. Она сценарист, режиссер и даже начинающая актриса. Ей очень нравится кино. Она увлечена этим искусством. Ей остался один курс института, и дальше она будет выбирать, кем ей становиться — режиссером, сценаристом или актрисой.

— Ваш 15-летний сын Федор уже думает о будущей профессии?

— Он не может жить без хоккея. Это самое главное его увлечение. Вся жизнь, его, моя, посвящена хоккею. Я — хоккейная мама (улыбается). На сегодняшний день свое будущее он связывает только с хоккеем. Также он увлекается шахматами, боксом, ходит на квесты, а еще очень любит готовить. Мясо он жарит знатно!